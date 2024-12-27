https://ria.ru/20241227/obekt-1991620227.html

В Сумской области пострадал объект критической инфраструктуры

В Сумской области пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 27.12.2024

В Сумской области пострадал объект критической инфраструктуры

Оперативное командование ВСУ "Север" утверждает, что в приграничном с Россией городе Середина-Буда Сумской области на севере Украины поражен объект критической... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T10:54:00+03:00

2024-12-27T10:54:00+03:00

2024-12-27T10:54:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Оперативное командование ВСУ "Север" утверждает, что в приграничном с Россией городе Середина-Буда Сумской области на севере Украины поражен объект критической инфраструктуры. По данным украинских военных, регион в ночь на пятницу подвергся ударам. "Середина-Буда - 15 взрывов. В результате обстрела повреждены два административных здания, объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении командования, опубликованном в социальной сети Facebook*. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

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