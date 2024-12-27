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Нетаньяху прокомментировал удары по хуситам в Йемене - РИА Новости, 27.12.2024
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01:41 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/netanjahu-1991573504.html
Нетаньяху прокомментировал удары по хуситам в Йемене
Нетаньяху прокомментировал удары по хуситам в Йемене - РИА Новости, 27.12.2024
Нетаньяху прокомментировал удары по хуситам в Йемене
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Channel 14 после серии израильских ударов по силам хуситов в Йемене заявил, что это "только... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T01:41:00+03:00
2024-12-27T01:41:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Channel 14 после серии израильских ударов по силам хуситов в Йемене заявил, что это "только начало". Ранее сообщалось о серии авиаударов по йеменской столице Сане, которая контролируется шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами), и другим объектам в Йемене. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила эту атаку. Нетаньяху прокомментировал нанесенные удары. "Мы только начинаем. Мы не позволим им нападать на Израиль... Мы будем наносить им удары до тех пор, пока они это не усвоят. Как я уже сказал, ХАМАС научился, "Хезболлах" научился, Сирия научилась. Хуситы тоже научатся", - цитирует слова премьера газета Times of Israel. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ранее сообщил, что в момент израильской атаки находился в самолете в аэропорту Саны. В результате бомбежки один член экипажа был ранен. Эскалация между хуситами и Израилем в последние недели перешла на новый уровень. Хуситы начали почти в ежедневном режиме направлять в Израиль ракеты и беспилотники, пригрозив Израилю соразмерным ответом на любые бомбардировки Йемена.
https://ria.ru/20241227/yemen-1991572531.html
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в мире, израиль, йемен, сана, биньямин нетаньяху, тедрос адханом гебрейесус, ансар алла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Йемен, Сана, Биньямин Нетаньяху, Тедрос Адханом Гебрейесус, Ансар Алла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху прокомментировал удары по хуситам в Йемене

Нетаньяху назвал израильские удары по хуситам в Йемене лишь началом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Channel 14 после серии израильских ударов по силам хуситов в Йемене заявил, что это "только начало".
Ранее сообщалось о серии авиаударов по йеменской столице Сане, которая контролируется шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами), и другим объектам в Йемене. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила эту атаку. Нетаньяху прокомментировал нанесенные удары.
Дым в аэропорту Саны после израильского удара - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Йемен готов на скорый ответ Израилю на бомбардировки
01:23
"Мы только начинаем. Мы не позволим им нападать на Израиль... Мы будем наносить им удары до тех пор, пока они это не усвоят. Как я уже сказал, ХАМАС научился, "Хезболлах" научился, Сирия научилась. Хуситы тоже научатся", - цитирует слова премьера газета Times of Israel.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ранее сообщил, что в момент израильской атаки находился в самолете в аэропорту Саны. В результате бомбежки один член экипажа был ранен.
Эскалация между хуситами и Израилем в последние недели перешла на новый уровень. Хуситы начали почти в ежедневном режиме направлять в Израиль ракеты и беспилотники, пригрозив Израилю соразмерным ответом на любые бомбардировки Йемена.
Авиаудар по заводу в столице Йемена Сане - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
При бомбежке нефтяного порта в Йемене погиб человек
Вчера, 19:30
 
В миреИзраильЙеменСанаБиньямин НетаньяхуТедрос Адханом ГебрейесусАнсар АллаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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