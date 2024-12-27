https://ria.ru/20241227/nektarin-1892298562.html

"Напиток богов": кому полезно и вредно есть нектарины

Нектарин: польза, вред, витамины и свойства для здоровья организма женщин и мужчин

"Напиток богов": кому полезно и вредно есть нектарины

Нектарин — голоплодный персик, созревающий летом и имеющий в своем составе множество полезных витаминов и минералов. Совместно с врачом-терапевтом,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:06:00+03:00

2024-12-27T14:06:00+03:00

2024-12-27T14:06:00+03:00

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Нектарин — голоплодный персик, созревающий летом и имеющий в своем составе множество полезных витаминов и минералов. Совместно с врачом-терапевтом, нутрициологом Еленой Мановской рассказываем о пользе нектаринов для человека, выясняем его благоприятные свойства для женского организма, как правильно выбрать и хранить фрукт.НектаринСладкий фрукт, название которого переводится как "напиток богов", нектарин — подвид персика, не имеющий на своей кожуре ворсинок. Растет он на персиковых деревьях и был создан самой природой, что разрушает миф об искусственном происхождении летнего плода. Мутация доминатного гена, которая придает пушистость персику, из-за погодных условий сделала его рецессивным. Так, персик "облысел", а селекционеры вывели его нового собрата, начав выращивать и выводить новые сорта интересного фрукта самостоятельно.Родиной нектарина признан Китай. В США "голый" персик появился более 2000 лет назад, а в Европе в Средневековье. Популярность нектаринов в России и бывших странах СССР пришлась лишь к концу 20 века, когда селекционерами были выведены крупные гибридные сорта. Постепенно были созданы и зимостойкие сорта, что увеличило распространение фрукта на территории всей страны. Сегодня нектарин выращивают в России, Италии, Тунисе, Греции и на Кипре. Мелкие белые нектарины, встречающиеся на полках супермаркетов и в фруктовых лавках, выращиваются преимущественно в Узбекистане.СоставНектарин — сочный, сладкий плод с розоватой, желтой или белой мякотью, в зависимости от сорта. В 100 г фрукта содержится:Нектарины не только приятно есть. Как отмечает Елена Мановска, они обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами, что делает их полезным дополнением к любой диете.Какие витамины и минералы содержитНектарины содержат значительное количество витамина С, который укрепляет иммунную систему, способствует синтезу коллагена и действует как мощный антиоксидант. Кроме того, нектарины содержат витамин А, который жизненно важен для здоровья зрения и поддерживает иммунную систему.Во фрукте присутствуют и другие витамины:В нектаринах содержатся такие минералы, как калий, магний, медь, фосфор, кальций, цинк, железо, марганец, которые способствуют различным физиологическим функциям организма. Важный момент — все полезные вещества сохраняются и в сушеных нектаринах.КалорийностьНектарины содержат всего 44 калории на 100 граммов и, по словам Елены Мановской, являются низкокалорийным фруктом.Польза для организма человекаПотребление нектаринов предлагает многочисленные преимущества для человеческого организма. Высокое содержание витамина С в нектаринах способствует защите от распространенных инфекций, способствует заживлению ран и поддерживает здоровье кожи. Витамин А, присутствующий в нектаринах, играет решающую роль в улучшении зрения, особенно в условиях низкой освещенности. Кроме того, содержание калия в нектаринах помогает поддерживать правильную работу сердца и поддерживает здоровый уровень артериального давления."Клетчатка, присутствующая в нектаринах, помогает пищеварению и способствует регулярности работы кишечника, способствуя общему здоровью кишечника", — дополняет Елена Мановска.Нектарин блокирует рост злокачественных новообразований, предупреждая развитие онкологии, уменьшает отечность. Также фрукт восстанавливает мышечную активность и снимает напряжение, на что стоит обратить внимание людям, ведущим активный образ жизни и связанным с тяжелым физическим трудом. Плюс нектарины улучшают настроение, помогают избавиться от тревожности, налаживают сон и помогают коже оставаться молодой долгие годы.Особые свойстваБогатый состав нектарина наделяет его особыми полезными свойствами, что делает фрукт ценным как для взрослых, так и для детей.Для женщинПо словам Елены Мановской, содержание железа в нектаринах помогает предотвратить железодефицитную анемию — распространенное заболевание у женщин, особенно во время менструации. Витамин С в нектаринах способствует усвоению железа из растительных продуктов, что также способствует поддержанию здорового уровня железа.Для мужчинНектарины полезны и для мужского здоровья. Высокое содержание антиоксидантов, особенно витамина С, помогает бороться с окислительным стрессом и поддерживает здоровье простаты. А калий, присутствующий в нектаринах, помогает поддерживать кровяное давление в норме, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые обычно поражают мужчин.Для детейКак отмечает эксперт, нектарины — это здоровый вариант перекуса для детей. Они содержат важные витамины и минералы, необходимые для роста и развития. Естественная сладость нектаринов делает их вкусной альтернативой сладким закускам, обеспечивая при этом полезными питательными веществами, поддерживающие здоровье костей, иммунную функцию и общее самочувствие.Возможный вред и противопоказанияХотя нектарины, как правило, безопасны для употребления, у некоторых людей могут быть определенные противопоказания. Люди с аллергией на фрукты, особенно косточковые, такие как персики и вишни, могут испытывать аллергические реакции на нектарины. С осторожностью следует есть фрукт людям с сахарным диабетом и молодым мамам, кормящим малыша грудью.Елена Мановска дополняет: так как нектарины содержат калий, люди с проблемами почек или определенными диетическими ограничениями должны проконсультироваться со своим лечащим врачом прежде, чем включать фрукты в свой рацион.Что лучше нектарин или персики?Нектарины слаще персиков и содержат больше витаминов С и А. Однако все зависит от личных предпочтений, как утверждает эксперт."И нектарины, и персики принадлежат к одному и тому же виду, но у нектаринов кожица гладкая, а у персиков — пушистая. С точки зрения питательной ценности нектарины и персики очень похожи, обеспечивая организм одинаковыми витаминами, минералами. Выбор между нектаринами и персиками в конечном итоге сводится к личным предпочтениям и желаемой текстуре фруктов", — объясняет Елена Мановска.Рекомендации по употреблению нектарина и норма в суткиЧтобы насладиться преимуществами нектаринов, рекомендуется употреблять 1-2 нектарина в день в рамках сбалансированной диеты. Нектарины можно есть свежими, сушеными, добавлять в салаты, использовать в десертах или делать из них смузи.Также нектарины можно есть каждый день, но в пределах указанной нормы. Переедание может привести к тошноте, диарее, изжоге, кожным высыпаниям и активному проявлению симптомов аллергической реакции.Применение нектаринаЦенность нектарина сосредоточена не только в его мякоти и кожуре. Косточки фрукта активно используются в фармакологии: скорлупа нектаринов является одним из вспомогательных ингредиентов в производстве активированного угля, а масло горькоядерных сортов применяется в виде растворителя при изготовлении лекарственных препаратов и мазей. Но, как правило, фрукт наиболее часто встречается в кулинарии и косметологии.В кулинарииПочти все едят нектарин в свежем виде во время сезона. Он хранится недолго, но является универсальным ингредиентом в кулинарии, что наделяет его отдельным преимуществом. Из нектаринов можно приготовить различные десерты (пирог, начинку для торта, булочек или слоек, сорбет) или полезный перекус (смузи, фруктовый/овощной салат). Фрукт также используется в приготовлении соусов и заправок для салатов, рагу, тушении или запекании мяса. Чтобы насладиться вкусом фрукта зимой, из нектарина можно сделать консервированный компот, варенье, цукаты или засушить/заморозить плоды.В косметологииНектарины помогают коже изнутри, сохраняя ее упругость, молодость и сияние. Также фрукт защищает от вредного влияния UV-излучения, способствует ровному загару, благодаря содержанию бета-каротина в составе, и ускоряет заживление. Плоды можно просто есть или делать из них маски. Но не стоит забывать о вероятных аллергических реакциях.Как выбрать и хранить нектаринЛучше всего приобретать нектарины в сезон — с июля по сентябрь. Выбирая нектарины, нужно искать твердые плоды, которые слегка поддаются при легком сжатии. Чтобы не наткнуться на переспелый или невкусный фрукт, избегайте нектарины с "синяками", мягкими пятнами или зеленой окраской на кожуре.Хороший индикатор спелости — сладкий аромат. Если вы купили неспелый нектарин, не нужно расстраиваться: он дозреет при комнатной температуре. Затем поместите фрукты в холодильник, чтобы они оставались свежими до недели.Хранить нектарины нужно в темном и прохладном месте. Чтобы они хранились дольше, рекомендуется выложить плоды в один ряд, обернув каждый бумагой. Разрезанный фрукт можно поместить в контейнер с плотной крышкой и поставить его в холодильник. Так он сохранит свою свежесть на двое суток.Для заморозки нектарины следует нарезать дольками и оставить их в холодильнике на 1-1,5 часа. Можно замораживать и целиком. После переложить дольки или плоды в пакет и выкачать из него воздух. В заморозке нектарины могут храниться около 6 месяцев.Популярные вопросыМожно ли беременным?Если нет аллергии, нектарины нужно есть беременным. Фрукт снимает симптомы токсикоза и насыщает организм необходимыми витаминами и минералами.Можно ли есть косточки нектарина?Косточки нектарина есть нельзя. Они содержат синильную кислоту — ядовитое вещество, вызывающее сильное отравление.Можно ли есть при похудении?Нектарины можно есть при похудении, так как они низкокалорийны. Но при включении нектаринов в свой рацион, Елена Мановска советует не забывать учитывать общее потребление калорий и сбалансировать фрукт с другими продуктами, богатыми питательными веществами.

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https://rsport.ria.ru/20210707/yagoda-1740091126.html

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фрукты, питание, здоровье