"Напиток богов": кому полезно и вредно есть нектарины
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Оглавление
- Нектарин
- Состав
- Какие витамины и минералы содержит
- Калорийность
- Польза для организма человека
- Особые свойства
- Для женщин
- Для мужчин
- Для детей
- Возможный вред и противопоказания
- Что лучше нектарин или персики?
- Рекомендации по употреблению нектарина и норма в сутки
- Применение нектарина
- В кулинарии
- В косметологии
- Как выбрать и хранить нектарин
- Популярные вопросы
- Можно ли беременным?
- Можно ли есть косточки нектарина?
- Можно ли есть при похудении?
Нектарин — голоплодный персик, созревающий летом и имеющий в своем составе множество полезных витаминов и минералов. Совместно с врачом-терапевтом, нутрициологом Еленой Мановской рассказываем о пользе нектаринов для человека, выясняем его благоприятные свойства для женского организма, как правильно выбрать и хранить фрукт.
Нектарин
Сладкий фрукт, название которого переводится как "напиток богов", нектарин — подвид персика, не имеющий на своей кожуре ворсинок. Растет он на персиковых деревьях и был создан самой природой, что разрушает миф об искусственном происхождении летнего плода. Мутация доминатного гена, которая придает пушистость персику, из-за погодных условий сделала его рецессивным. Так, персик "облысел", а селекционеры вывели его нового собрата, начав выращивать и выводить новые сорта интересного фрукта самостоятельно.
Родиной нектарина признан Китай. В США "голый" персик появился более 2000 лет назад, а в Европе в Средневековье. Популярность нектаринов в России и бывших странах СССР пришлась лишь к концу 20 века, когда селекционерами были выведены крупные гибридные сорта. Постепенно были созданы и зимостойкие сорта, что увеличило распространение фрукта на территории всей страны. Сегодня нектарин выращивают в России, Италии, Тунисе, Греции и на Кипре. Мелкие белые нектарины, встречающиеся на полках супермаркетов и в фруктовых лавках, выращиваются преимущественно в Узбекистане.
© Фото : Freepik / Yeko Photo StudioНектарины
© Фото : Freepik / Yeko Photo Studio
Нектарины
Состав
Нектарин — сочный, сладкий плод с розоватой, желтой или белой мякотью, в зависимости от сорта. В 100 г фрукта содержится:
- 87,59 г воды;
- 10,55 г углеводов;
- 1,07 г белков;
- 0,31 г жиров;
- 0,025 г насыщенных жирных кислот;
- 7,89 г моно- и дисахаридов;
- 0,67 г заменимых аминокислот;
- 0,111 г омега-6;
- 0,086 г омега-9;
- 0,002 г омега-3;
- 1,7 г пищевых волокон;
- 0,48 г золы.
Нектарины не только приятно есть. Как отмечает Елена Мановска, они обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами, что делает их полезным дополнением к любой диете.
Какие витамины и минералы содержит
Нектарины содержат значительное количество витамина С, который укрепляет иммунную систему, способствует синтезу коллагена и действует как мощный антиоксидант. Кроме того, нектарины содержат витамин А, который жизненно важен для здоровья зрения и поддерживает иммунную систему.
Во фрукте присутствуют и другие витамины:
- ниацин (B3);
- холин (B4);
- токоферол (Е);
- витамин D;
- витамин H;
- витамин K;
- витамин PP;
- витамины группы B – B1, B2, B6, B5, B9.
В нектаринах содержатся такие минералы, как калий, магний, медь, фосфор, кальций, цинк, железо, марганец, которые способствуют различным физиологическим функциям организма. Важный момент — все полезные вещества сохраняются и в сушеных нектаринах.
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Калорийность
Нектарины содержат всего 44 калории на 100 граммов и, по словам Елены Мановской, являются низкокалорийным фруктом.
Польза для организма человека
Потребление нектаринов предлагает многочисленные преимущества для человеческого организма. Высокое содержание витамина С в нектаринах способствует защите от распространенных инфекций, способствует заживлению ран и поддерживает здоровье кожи. Витамин А, присутствующий в нектаринах, играет решающую роль в улучшении зрения, особенно в условиях низкой освещенности. Кроме того, содержание калия в нектаринах помогает поддерживать правильную работу сердца и поддерживает здоровый уровень артериального давления.
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"Клетчатка, присутствующая в нектаринах, помогает пищеварению и способствует регулярности работы кишечника, способствуя общему здоровью кишечника", — дополняет Елена Мановска.
Нектарин блокирует рост злокачественных новообразований, предупреждая развитие онкологии, уменьшает отечность. Также фрукт восстанавливает мышечную активность и снимает напряжение, на что стоит обратить внимание людям, ведущим активный образ жизни и связанным с тяжелым физическим трудом. Плюс нектарины улучшают настроение, помогают избавиться от тревожности, налаживают сон и помогают коже оставаться молодой долгие годы.
Особые свойства
Богатый состав нектарина наделяет его особыми полезными свойствами, что делает фрукт ценным как для взрослых, так и для детей.
Для женщин
По словам Елены Мановской, содержание железа в нектаринах помогает предотвратить железодефицитную анемию — распространенное заболевание у женщин, особенно во время менструации. Витамин С в нектаринах способствует усвоению железа из растительных продуктов, что также способствует поддержанию здорового уровня железа.
Для мужчин
Нектарины полезны и для мужского здоровья. Высокое содержание антиоксидантов, особенно витамина С, помогает бороться с окислительным стрессом и поддерживает здоровье простаты. А калий, присутствующий в нектаринах, помогает поддерживать кровяное давление в норме, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые обычно поражают мужчин.
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Для детей
Как отмечает эксперт, нектарины — это здоровый вариант перекуса для детей. Они содержат важные витамины и минералы, необходимые для роста и развития. Естественная сладость нектаринов делает их вкусной альтернативой сладким закускам, обеспечивая при этом полезными питательными веществами, поддерживающие здоровье костей, иммунную функцию и общее самочувствие.
Возможный вред и противопоказания
Хотя нектарины, как правило, безопасны для употребления, у некоторых людей могут быть определенные противопоказания. Люди с аллергией на фрукты, особенно косточковые, такие как персики и вишни, могут испытывать аллергические реакции на нектарины. С осторожностью следует есть фрукт людям с сахарным диабетом и молодым мамам, кормящим малыша грудью.
Елена Мановска дополняет: так как нектарины содержат калий, люди с проблемами почек или определенными диетическими ограничениями должны проконсультироваться со своим лечащим врачом прежде, чем включать фрукты в свой рацион.
Что лучше нектарин или персики?
Нектарины слаще персиков и содержат больше витаминов С и А. Однако все зависит от личных предпочтений, как утверждает эксперт.
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"И нектарины, и персики принадлежат к одному и тому же виду, но у нектаринов кожица гладкая, а у персиков — пушистая. С точки зрения питательной ценности нектарины и персики очень похожи, обеспечивая организм одинаковыми витаминами, минералами. Выбор между нектаринами и персиками в конечном итоге сводится к личным предпочтениям и желаемой текстуре фруктов", — объясняет Елена Мановска.
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Рекомендации по употреблению нектарина и норма в сутки
Чтобы насладиться преимуществами нектаринов, рекомендуется употреблять 1-2 нектарина в день в рамках сбалансированной диеты. Нектарины можно есть свежими, сушеными, добавлять в салаты, использовать в десертах или делать из них смузи.
Также нектарины можно есть каждый день, но в пределах указанной нормы. Переедание может привести к тошноте, диарее, изжоге, кожным высыпаниям и активному проявлению симптомов аллергической реакции.
Применение нектарина
Ценность нектарина сосредоточена не только в его мякоти и кожуре. Косточки фрукта активно используются в фармакологии: скорлупа нектаринов является одним из вспомогательных ингредиентов в производстве активированного угля, а масло горькоядерных сортов применяется в виде растворителя при изготовлении лекарственных препаратов и мазей. Но, как правило, фрукт наиболее часто встречается в кулинарии и косметологии.
В кулинарии
Почти все едят нектарин в свежем виде во время сезона. Он хранится недолго, но является универсальным ингредиентом в кулинарии, что наделяет его отдельным преимуществом. Из нектаринов можно приготовить различные десерты (пирог, начинку для торта, булочек или слоек, сорбет) или полезный перекус (смузи, фруктовый/овощной салат). Фрукт также используется в приготовлении соусов и заправок для салатов, рагу, тушении или запекании мяса. Чтобы насладиться вкусом фрукта зимой, из нектарина можно сделать консервированный компот, варенье, цукаты или засушить/заморозить плоды.
В косметологии
Нектарины помогают коже изнутри, сохраняя ее упругость, молодость и сияние. Также фрукт защищает от вредного влияния UV-излучения, способствует ровному загару, благодаря содержанию бета-каротина в составе, и ускоряет заживление. Плоды можно просто есть или делать из них маски. Но не стоит забывать о вероятных аллергических реакциях.
© Depositphotos.com / Vitoria71Летний салат с нектарином, сливой, фенхелем, мятой
© Depositphotos.com / Vitoria71
Летний салат с нектарином, сливой, фенхелем, мятой
Как выбрать и хранить нектарин
Лучше всего приобретать нектарины в сезон — с июля по сентябрь. Выбирая нектарины, нужно искать твердые плоды, которые слегка поддаются при легком сжатии. Чтобы не наткнуться на переспелый или невкусный фрукт, избегайте нектарины с "синяками", мягкими пятнами или зеленой окраской на кожуре.
Хороший индикатор спелости — сладкий аромат. Если вы купили неспелый нектарин, не нужно расстраиваться: он дозреет при комнатной температуре. Затем поместите фрукты в холодильник, чтобы они оставались свежими до недели.
Хранить нектарины нужно в темном и прохладном месте. Чтобы они хранились дольше, рекомендуется выложить плоды в один ряд, обернув каждый бумагой. Разрезанный фрукт можно поместить в контейнер с плотной крышкой и поставить его в холодильник. Так он сохранит свою свежесть на двое суток.
Для заморозки нектарины следует нарезать дольками и оставить их в холодильнике на 1-1,5 часа. Можно замораживать и целиком. После переложить дольки или плоды в пакет и выкачать из него воздух. В заморозке нектарины могут храниться около 6 месяцев.
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Популярные вопросы
Можно ли беременным?
Если нет аллергии, нектарины нужно есть беременным. Фрукт снимает симптомы токсикоза и насыщает организм необходимыми витаминами и минералами.
Можно ли есть косточки нектарина?
Косточки нектарина есть нельзя. Они содержат синильную кислоту — ядовитое вещество, вызывающее сильное отравление.
Можно ли есть при похудении?
Нектарины можно есть при похудении, так как они низкокалорийны. Но при включении нектаринов в свой рацион, Елена Мановска советует не забывать учитывать общее потребление калорий и сбалансировать фрукт с другими продуктами, богатыми питательными веществами.