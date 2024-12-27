https://ria.ru/20241227/navy-1991455846.html
"Эти потери не восполнить": основа мировой гегемонии США потерпела крах
"Эти потери не восполнить": основа мировой гегемонии США потерпела крах - РИА Новости, 27.12.2024
"Эти потери не восполнить": основа мировой гегемонии США потерпела крах
Два миллиарда потрачено — а результат нулевой. Провал модернизации американских крейсеров класса Ticonderoga в очередной раз показал, что судостроение в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T08:00:00+03:00
2024-12-27T08:00:00+03:00
2024-12-27T08:03:00+03:00
сша
китай
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Захар Андреев. Два миллиарда потрачено — а результат нулевой. Провал модернизации американских крейсеров класса Ticonderoga в очередной раз показал, что судостроение в глубоком кризисе. Это особенно заметно на фоне успехов потенциального противника — Китая. Как в Вашингтоне пытаются исправить ситуацию — в материале РИА Новости.Чинят скотчемГлобальное военное доминирование Штатов в годы после холодной войны обеспечивалось за счет самых мощных в мире военно-морских сил. Статус они сохраняют и по сей день, но флот неуклонно дряхлеет. А вот с пополнением большие проблемы.За последние десятилетия судостроительная отрасль серьезно деградировала. Американцы словно разучились не только строить, но и ремонтировать корабли. Сроки затягиваются, качество низкое, компетентных работников остро не хватает.Очередной провал — эпопея с модернизацией ракетных крейсеров Ticonderoga, которая началась в далеком 2012-м. Сперва программа охватывала одиннадцать кораблей, затем список сократили до семи. В итоге в строй вернутся три вымпела, остальные списали. Но прежде чем отправить в утиль, на ненужные крейсеры успели потратить 1,84 миллиарда долларов. Цифры привела Счетная палата США.Одна из причин в том, что военно-бюрократические структуры так и не разобрались, кто должен осуществлять надзор над ходом работ. В итоге не следил никто, а подрядчик оказался некомпетентным. Например, чтобы обеспечить герметичность рукава вокруг сонара, рабочие использовали “неразрешенные материалы” — скотч, монтажную пену и “герметик, рекламируемый по телевидению”, сказано в отчете.Кстати, срок службы трех оставшихся крейсеров планируется завершить в 2030-м финансовом году — то есть, уже совсем скоро.Разница в 232 разаКризис охватывает не только военное, но и гражданское судостроение в США. Общий объем производства упал до исторического минимума, сократившись более чем на 85% с 1950-х. А количество верфей, способных строить крупные суда, снизилось более чем на 80 процентов.В 1970-х США строили пять процентов мировых океанских коммерческих судов. Теперь все изменилось. Крупнейший игрок — Китай, который занимает 46,59% мирового рынка. На втором месте Южная Корея (29,24%), а на третьем — Япония (17,25%). Доля Штатов — всего 0,13%.Верфи Китая имеют мощность около 23 250 000 тонн против менее 100 000 тонн у США. То есть, в 232 раза больше.У американцев — меньше двухсот судов океанского класса, причем лишь 80 из них участвуют в международной торговле. У Китая таких — пять с половиной тысяч.У этих, казалось бы, чисто коммерческих достижений есть и важное военное измерение: существующие мощности Китая позволяют ему быстро и дешево строить военно-морские и вспомогательные суда. В результате, согласно отчетам Пентагона, на сегодняшний день ВМФ НОАК насчитывает более 370 кораблей, тогда как у ВМС США — около трех сотен. В ближайшие годы этот разрыв будет лишь увеличиваться.В Вашингтоне планируют по крайней мере частично перенять опыт потенциального противника, чтобы сократить отставание."Прощение кредитов"В декабре группа конгрессменов предложила проект Закона о судостроении и инфраструктуре портов для процветания и безопасности (SHIPS)."Поддерживая судостроение, судоходство и развитие рабочей силы, законопроект укрепит цепочки поставок, снизит нашу зависимость от иностранных судов, предоставит американцам хорошо оплачиваемую работу и удовлетворит потребности ВМС и Береговой охраны в судостроении", — говорится в заявлении одного из соавторов документа, сенатора Марка Келли.Идей там много. Среди них — снабдить надводный флот возможностями перезарядки ракетных ячеек прямо в море. Испытания уже проводили: боеприпасы доставлялись на крейсер класса Ticonderoga с помощью сухогруза.“Такая возможность была бы жизненно важна во время войны против Китая на просторах Западной части Тихого океана, которая, вероятно, будет включать в себя большой объем ракетного огня с кораблей ВМС вдали от портов”, — отмечает издание The War Zone. Таким образом американцы надеются повысить военную роль гражданских судов.Кроме того, акт содержит требование к ВМС США и Береговой охране “интегрировать передовой коммерческий опыт при проектировании, ремонте и строительстве судов”.Планируется инвестировать сотни миллионов долларов в небольшие судостроительные заводы и на переоборудование гражданских судов в военную конфигурацию. Предполагается и стимулирование “смены флага” — то есть, по сути, приобретение иностранного морского транспорта.Судостроителям обещают налоговые послабления и прочие блага для привлечения инвестиций. Сотрудникам предприятий — списание кредитов, если они проработают на американском судне или верфи десять лет. Есть льготы и для моряков.Разумеется, не обошлось и без бюрократии: согласно проекту, в Белом доме появится должность советника по морской безопасности.Неизвестно, насколько эффективными будут эти меры. Но даже если идеи сработают, быстрого результата ждать не приходится. А пока США готовятся противостоять мощному флоту Китая с помощью малых мобильных групп, беспилотников и искусственного интеллекта. На эти системы делает ставку окружение Дональда Трампа, где важную роль играют представители высокотехнологичного бизнеса из Силиконовой долины. Правда, есть нюанс — КНР и по производству дронов ушла далеко вперед.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, китай, технологии, народно-освободительная армия китая, министерство обороны сша
США, Китай, Технологии, Народно-освободительная армия Китая, Министерство обороны США
"Эти потери не восполнить": основа мировой гегемонии США потерпела крах
Подрядчика ВМС США поймали на попытке отремонтировать крейсер скотчем
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Захар Андреев. Два миллиарда потрачено — а результат нулевой. Провал модернизации американских крейсеров класса Ticonderoga в очередной раз показал, что судостроение в глубоком кризисе. Это особенно заметно на фоне успехов потенциального противника — Китая. Как в Вашингтоне пытаются исправить ситуацию — в материале РИА Новости.
Глобальное военное доминирование Штатов в годы после холодной войны обеспечивалось за счет самых мощных в мире военно-морских сил. Статус они сохраняют и по сей день, но флот неуклонно дряхлеет. А вот с пополнением большие проблемы.
За последние десятилетия судостроительная отрасль серьезно деградировала. Американцы словно разучились не только строить, но и ремонтировать корабли. Сроки затягиваются, качество низкое, компетентных работников остро не хватает.
Очередной провал — эпопея с модернизацией ракетных крейсеров Ticonderoga, которая началась в далеком 2012-м. Сперва программа охватывала одиннадцать кораблей, затем список сократили до семи. В итоге в строй вернутся три вымпела, остальные списали. Но прежде чем отправить в утиль, на ненужные крейсеры успели потратить 1,84 миллиарда долларов. Цифры привела
Счетная палата США.
Одна из причин в том, что военно-бюрократические структуры так и не разобрались, кто должен осуществлять надзор над ходом работ. В итоге не следил никто, а подрядчик оказался некомпетентным. Например, чтобы обеспечить герметичность рукава вокруг сонара, рабочие использовали “неразрешенные материалы” — скотч, монтажную пену и “герметик, рекламируемый по телевидению”, сказано в отчете.
Кстати, срок службы трех оставшихся крейсеров планируется завершить в 2030-м финансовом году — то есть, уже совсем скоро.
Кризис охватывает не только военное, но и гражданское судостроение в США. Общий объем производства упал до исторического минимума, сократившись более чем на 85% с 1950-х. А количество верфей, способных строить крупные суда, снизилось более чем на 80 процентов.
В 1970-х США строили пять процентов мировых океанских коммерческих судов. Теперь все изменилось. Крупнейший игрок — Китай, который занимает 46,59% мирового рынка. На втором месте Южная Корея (29,24%), а на третьем — Япония (17,25%). Доля Штатов — всего 0,13%.
Верфи Китая имеют мощность около 23 250 000 тонн против менее 100 000 тонн у США. То есть, в 232 раза больше.
У американцев — меньше двухсот судов океанского класса, причем лишь 80 из них участвуют в международной торговле. У Китая таких — пять с половиной тысяч.
У этих, казалось бы, чисто коммерческих достижений есть и важное военное измерение: существующие мощности Китая позволяют ему быстро и дешево строить военно-морские и вспомогательные суда. В результате, согласно отчетам
Пентагона, на сегодняшний день ВМФ НОАК насчитывает более 370 кораблей, тогда как у ВМС США — около трех сотен. В ближайшие годы этот разрыв будет лишь увеличиваться.
В Вашингтоне планируют по крайней мере частично перенять опыт потенциального противника, чтобы сократить отставание.
В декабре группа конгрессменов предложила проект Закона о судостроении и инфраструктуре портов для процветания и безопасности (SHIPS).
"Поддерживая судостроение, судоходство и развитие рабочей силы, законопроект укрепит цепочки поставок, снизит нашу зависимость от иностранных судов, предоставит американцам хорошо оплачиваемую работу и удовлетворит потребности ВМС и Береговой охраны в судостроении", — говорится в заявлении одного из соавторов документа, сенатора Марка Келли.
Идей там много. Среди них — снабдить надводный флот возможностями перезарядки ракетных ячеек прямо в море. Испытания уже проводили: боеприпасы доставлялись на крейсер класса Ticonderoga с помощью сухогруза.
“Такая возможность была бы жизненно важна во время войны против Китая на просторах Западной части Тихого океана, которая, вероятно, будет включать в себя большой объем ракетного огня с кораблей ВМС вдали от портов”, — отмечает
издание The War Zone. Таким образом американцы надеются повысить военную роль гражданских судов.
Кроме того, акт содержит требование к ВМС США и Береговой охране “интегрировать передовой коммерческий опыт при проектировании, ремонте и строительстве судов”.
Планируется инвестировать сотни миллионов долларов в небольшие судостроительные заводы и на переоборудование гражданских судов в военную конфигурацию. Предполагается и стимулирование “смены флага” — то есть, по сути, приобретение иностранного морского транспорта.
Судостроителям обещают налоговые послабления и прочие блага для привлечения инвестиций. Сотрудникам предприятий — списание кредитов, если они проработают на американском судне или верфи десять лет. Есть льготы и для моряков.
Разумеется, не обошлось и без бюрократии: согласно проекту, в Белом доме появится должность советника по морской безопасности.
Неизвестно, насколько эффективными будут эти меры. Но даже если идеи сработают, быстрого результата ждать не приходится. А пока США готовятся противостоять мощному флоту Китая с помощью малых мобильных групп, беспилотников и искусственного интеллекта. На эти системы делает ставку окружение Дональда Трампа, где важную роль играют представители высокотехнологичного бизнеса из Силиконовой долины. Правда, есть нюанс — КНР и по производству дронов ушла далеко вперед.