Рейтинг@Mail.ru
"Эти потери не восполнить": основа мировой гегемонии США потерпела крах - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 27.12.2024 (обновлено: 08:03 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/navy-1991455846.html
"Эти потери не восполнить": основа мировой гегемонии США потерпела крах
"Эти потери не восполнить": основа мировой гегемонии США потерпела крах - РИА Новости, 27.12.2024
"Эти потери не восполнить": основа мировой гегемонии США потерпела крах
Два миллиарда потрачено — а результат нулевой. Провал модернизации американских крейсеров класса Ticonderoga в очередной раз показал, что судостроение в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T08:00:00+03:00
2024-12-27T08:03:00+03:00
сша
китай
технологии
народно-освободительная армия китая
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101470/06/1014700694_0:82:2000:1207_1920x0_80_0_0_36950535e3deda8fd06e2707d9ffc47f.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Захар Андреев. Два миллиарда потрачено — а результат нулевой. Провал модернизации американских крейсеров класса Ticonderoga в очередной раз показал, что судостроение в глубоком кризисе. Это особенно заметно на фоне успехов потенциального противника — Китая. Как в Вашингтоне пытаются исправить ситуацию — в материале РИА Новости.Чинят скотчемГлобальное военное доминирование Штатов в годы после холодной войны обеспечивалось за счет самых мощных в мире военно-морских сил. Статус они сохраняют и по сей день, но флот неуклонно дряхлеет. А вот с пополнением большие проблемы.За последние десятилетия судостроительная отрасль серьезно деградировала. Американцы словно разучились не только строить, но и ремонтировать корабли. Сроки затягиваются, качество низкое, компетентных работников остро не хватает.Очередной провал — эпопея с модернизацией ракетных крейсеров Ticonderoga, которая началась в далеком 2012-м. Сперва программа охватывала одиннадцать кораблей, затем список сократили до семи. В итоге в строй вернутся три вымпела, остальные списали. Но прежде чем отправить в утиль, на ненужные крейсеры успели потратить 1,84 миллиарда долларов. Цифры привела Счетная палата США.Одна из причин в том, что военно-бюрократические структуры так и не разобрались, кто должен осуществлять надзор над ходом работ. В итоге не следил никто, а подрядчик оказался некомпетентным. Например, чтобы обеспечить герметичность рукава вокруг сонара, рабочие использовали “неразрешенные материалы” — скотч, монтажную пену и “герметик, рекламируемый по телевидению”, сказано в отчете.Кстати, срок службы трех оставшихся крейсеров планируется завершить в 2030-м финансовом году — то есть, уже совсем скоро.Разница в 232 разаКризис охватывает не только военное, но и гражданское судостроение в США. Общий объем производства упал до исторического минимума, сократившись более чем на 85% с 1950-х. А количество верфей, способных строить крупные суда, снизилось более чем на 80 процентов.В 1970-х США строили пять процентов мировых океанских коммерческих судов. Теперь все изменилось. Крупнейший игрок — Китай, который занимает 46,59% мирового рынка. На втором месте Южная Корея (29,24%), а на третьем — Япония (17,25%). Доля Штатов — всего 0,13%.Верфи Китая имеют мощность около 23 250 000 тонн против менее 100 000 тонн у США. То есть, в 232 раза больше.У американцев — меньше двухсот судов океанского класса, причем лишь 80 из них участвуют в международной торговле. У Китая таких — пять с половиной тысяч.У этих, казалось бы, чисто коммерческих достижений есть и важное военное измерение: существующие мощности Китая позволяют ему быстро и дешево строить военно-морские и вспомогательные суда. В результате, согласно отчетам Пентагона, на сегодняшний день ВМФ НОАК насчитывает более 370 кораблей, тогда как у ВМС США — около трех сотен. В ближайшие годы этот разрыв будет лишь увеличиваться.В Вашингтоне планируют по крайней мере частично перенять опыт потенциального противника, чтобы сократить отставание."Прощение кредитов"В декабре группа конгрессменов предложила проект Закона о судостроении и инфраструктуре портов для процветания и безопасности (SHIPS)."Поддерживая судостроение, судоходство и развитие рабочей силы, законопроект укрепит цепочки поставок, снизит нашу зависимость от иностранных судов, предоставит американцам хорошо оплачиваемую работу и удовлетворит потребности ВМС и Береговой охраны в судостроении", — говорится в заявлении одного из соавторов документа, сенатора Марка Келли.Идей там много. Среди них — снабдить надводный флот возможностями перезарядки ракетных ячеек прямо в море. Испытания уже проводили: боеприпасы доставлялись на крейсер класса Ticonderoga с помощью сухогруза.“Такая возможность была бы жизненно важна во время войны против Китая на просторах Западной части Тихого океана, которая, вероятно, будет включать в себя большой объем ракетного огня с кораблей ВМС вдали от портов”, — отмечает издание The War Zone. Таким образом американцы надеются повысить военную роль гражданских судов.Кроме того, акт содержит требование к ВМС США и Береговой охране “интегрировать передовой коммерческий опыт при проектировании, ремонте и строительстве судов”.Планируется инвестировать сотни миллионов долларов в небольшие судостроительные заводы и на переоборудование гражданских судов в военную конфигурацию. Предполагается и стимулирование “смены флага” — то есть, по сути, приобретение иностранного морского транспорта.Судостроителям обещают налоговые послабления и прочие блага для привлечения инвестиций. Сотрудникам предприятий — списание кредитов, если они проработают на американском судне или верфи десять лет. Есть льготы и для моряков.Разумеется, не обошлось и без бюрократии: согласно проекту, в Белом доме появится должность советника по морской безопасности.Неизвестно, насколько эффективными будут эти меры. Но даже если идеи сработают, быстрого результата ждать не приходится. А пока США готовятся противостоять мощному флоту Китая с помощью малых мобильных групп, беспилотников и искусственного интеллекта. На эти системы делает ставку окружение Дональда Трампа, где важную роль играют представители высокотехнологичного бизнеса из Силиконовой долины. Правда, есть нюанс — КНР и по производству дронов ушла далеко вперед.
https://ria.ru/20240415/flot-1939662906.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101470/06/1014700694_142:0:1858:1287_1920x0_80_0_0_eac70382c2ae6794ded4e0e47491a7d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, технологии, народно-освободительная армия китая, министерство обороны сша
США, Китай, Технологии, Народно-освободительная армия Китая, Министерство обороны США
"Эти потери не восполнить": основа мировой гегемонии США потерпела крах

Подрядчика ВМС США поймали на попытке отремонтировать крейсер скотчем

© AP Photo / Virginia MayoМатрос ВМФ США
Матрос ВМФ США - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Матрос ВМФ США
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Захар Андреев. Два миллиарда потрачено — а результат нулевой. Провал модернизации американских крейсеров класса Ticonderoga в очередной раз показал, что судостроение в глубоком кризисе. Это особенно заметно на фоне успехов потенциального противника — Китая. Как в Вашингтоне пытаются исправить ситуацию — в материале РИА Новости.

Чинят скотчем

Глобальное военное доминирование Штатов в годы после холодной войны обеспечивалось за счет самых мощных в мире военно-морских сил. Статус они сохраняют и по сей день, но флот неуклонно дряхлеет. А вот с пополнением большие проблемы.
За последние десятилетия судостроительная отрасль серьезно деградировала. Американцы словно разучились не только строить, но и ремонтировать корабли. Сроки затягиваются, качество низкое, компетентных работников остро не хватает.
Очередной провал — эпопея с модернизацией ракетных крейсеров Ticonderoga, которая началась в далеком 2012-м. Сперва программа охватывала одиннадцать кораблей, затем список сократили до семи. В итоге в строй вернутся три вымпела, остальные списали. Но прежде чем отправить в утиль, на ненужные крейсеры успели потратить 1,84 миллиарда долларов. Цифры привела Счетная палата США.
© Фото : U. S. Navy/David A. LevyРакетный крейсер Lake Champlain типа Ticonderoga
Ракетный крейсер Lake Champlain типа Ticonderoga - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : U. S. Navy/David A. Levy
Ракетный крейсер Lake Champlain типа Ticonderoga
Одна из причин в том, что военно-бюрократические структуры так и не разобрались, кто должен осуществлять надзор над ходом работ. В итоге не следил никто, а подрядчик оказался некомпетентным. Например, чтобы обеспечить герметичность рукава вокруг сонара, рабочие использовали “неразрешенные материалы” — скотч, монтажную пену и “герметик, рекламируемый по телевидению”, сказано в отчете.
Кстати, срок службы трех оставшихся крейсеров планируется завершить в 2030-м финансовом году — то есть, уже совсем скоро.

Разница в 232 раза

Кризис охватывает не только военное, но и гражданское судостроение в США. Общий объем производства упал до исторического минимума, сократившись более чем на 85% с 1950-х. А количество верфей, способных строить крупные суда, снизилось более чем на 80 процентов.
В 1970-х США строили пять процентов мировых океанских коммерческих судов. Теперь все изменилось. Крупнейший игрок — Китай, который занимает 46,59% мирового рынка. На втором месте Южная Корея (29,24%), а на третьем — Япония (17,25%). Доля Штатов — всего 0,13%.
Верфи Китая имеют мощность около 23 250 000 тонн против менее 100 000 тонн у США. То есть, в 232 раза больше.
© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкКорабль ВМС НОАК
Корабль ВМС НОАК во время прибытия с визитом после совместных российско-китайских учений Север. Взаимодействие-2023 в порт Владивостока - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
Корабль ВМС НОАК
У американцев — меньше двухсот судов океанского класса, причем лишь 80 из них участвуют в международной торговле. У Китая таких — пять с половиной тысяч.
У этих, казалось бы, чисто коммерческих достижений есть и важное военное измерение: существующие мощности Китая позволяют ему быстро и дешево строить военно-морские и вспомогательные суда. В результате, согласно отчетам Пентагона, на сегодняшний день ВМФ НОАК насчитывает более 370 кораблей, тогда как у ВМС США — около трех сотен. В ближайшие годы этот разрыв будет лишь увеличиваться.
В Вашингтоне планируют по крайней мере частично перенять опыт потенциального противника, чтобы сократить отставание.

"Прощение кредитов"

В декабре группа конгрессменов предложила проект Закона о судостроении и инфраструктуре портов для процветания и безопасности (SHIPS).
"Поддерживая судостроение, судоходство и развитие рабочей силы, законопроект укрепит цепочки поставок, снизит нашу зависимость от иностранных судов, предоставит американцам хорошо оплачиваемую работу и удовлетворит потребности ВМС и Береговой охраны в судостроении", — говорится в заявлении одного из соавторов документа, сенатора Марка Келли.
Идей там много. Среди них — снабдить надводный флот возможностями перезарядки ракетных ячеек прямо в море. Испытания уже проводили: боеприпасы доставлялись на крейсер класса Ticonderoga с помощью сухогруза.
© Фото : U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Michael W. PendergrassУниверсальная установка вертикального пуска МК-41 на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS San Jacinto ВМС США
Универсальная установка вертикального пуска МК-41 на борту ракетного крейсера типа Тикондерога USS San Jacinto ВМС США - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Michael W. Pendergrass
Универсальная установка вертикального пуска МК-41 на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS San Jacinto ВМС США
“Такая возможность была бы жизненно важна во время войны против Китая на просторах Западной части Тихого океана, которая, вероятно, будет включать в себя большой объем ракетного огня с кораблей ВМС вдали от портов”, — отмечает издание The War Zone. Таким образом американцы надеются повысить военную роль гражданских судов.
Кроме того, акт содержит требование к ВМС США и Береговой охране “интегрировать передовой коммерческий опыт при проектировании, ремонте и строительстве судов”.
Планируется инвестировать сотни миллионов долларов в небольшие судостроительные заводы и на переоборудование гражданских судов в военную конфигурацию. Предполагается и стимулирование “смены флага” — то есть, по сути, приобретение иностранного морского транспорта.
Судостроителям обещают налоговые послабления и прочие блага для привлечения инвестиций. Сотрудникам предприятий — списание кредитов, если они проработают на американском судне или верфи десять лет. Есть льготы и для моряков.
Японский ракетный эсминец Конго во время совместных учений ВМС Японии и США в Японском море - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Войну с Россией не потянут. Почему США теряют господство на море
15 апреля, 08:00
Разумеется, не обошлось и без бюрократии: согласно проекту, в Белом доме появится должность советника по морской безопасности.
Неизвестно, насколько эффективными будут эти меры. Но даже если идеи сработают, быстрого результата ждать не приходится. А пока США готовятся противостоять мощному флоту Китая с помощью малых мобильных групп, беспилотников и искусственного интеллекта. На эти системы делает ставку окружение Дональда Трампа, где важную роль играют представители высокотехнологичного бизнеса из Силиконовой долины. Правда, есть нюанс — КНР и по производству дронов ушла далеко вперед.
 
СШАКитайТехнологииНародно-освободительная армия КитаяМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала