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НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море - РИА Новости, 27.12.2024
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14:05 27.12.2024 (обновлено: 15:40 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/nato-1991674315.html
НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море
НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море - РИА Новости, 27.12.2024
НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море
Генсек НАТО Марк Рютте заявил о намерении альянса усилить свое присутствие в Балтийском море на фоне инцидента с электрокабелем, соединяющим Финляндию и... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:05:00+03:00
2024-12-27T15:40:00+03:00
в мире
финляндия
эстония
балтийское море
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил о намерении альянса усилить свое присутствие в Балтийском море на фоне инцидента с электрокабелем, соединяющим Финляндию и Эстонию. "НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море", - написал Рютте в сети X по итогам переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом. Он также сообщил, что в ходе разговора обсуждался ход расследования инцидента. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна. В настоящее время между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
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в мире, финляндия, эстония, балтийское море, марк рютте, нато
В мире, Финляндия, Эстония, Балтийское море, Марк Рютте, НАТО
НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море

Генсек Рютте заявил о намерении усилить присутствие НАТО в Балтийском море

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил о намерении альянса усилить свое присутствие в Балтийском море на фоне инцидента с электрокабелем, соединяющим Финляндию и Эстонию.
"НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море", - написал Рютте в сети X по итогам переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом. Он также сообщил, что в ходе разговора обсуждался ход расследования инцидента.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна.
В настоящее время между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
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В миреФинляндияЭстонияБалтийское мореМарк РюттеНАТО
 
 
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