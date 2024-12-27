https://ria.ru/20241227/nato-1991674315.html

НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море

НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море - РИА Новости, 27.12.2024

НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о намерении альянса усилить свое присутствие в Балтийском море на фоне инцидента с электрокабелем, соединяющим Финляндию и... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:05:00+03:00

2024-12-27T14:05:00+03:00

2024-12-27T15:40:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил о намерении альянса усилить свое присутствие в Балтийском море на фоне инцидента с электрокабелем, соединяющим Финляндию и Эстонию. "НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море", - написал Рютте в сети X по итогам переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом. Он также сообщил, что в ходе разговора обсуждался ход расследования инцидента. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна. В настоящее время между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, эстония, балтийское море, марк рютте, нато