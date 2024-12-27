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Госдума планирует рассмотреть вопрос чрезмерной нагрузки на школьников - РИА Новости, 27.12.2024
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08:45 27.12.2024 (обновлено: 11:35 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/nagruzka-1991589720.html
Госдума планирует рассмотреть вопрос чрезмерной нагрузки на школьников
Госдума планирует рассмотреть вопрос чрезмерной нагрузки на школьников - РИА Новости, 27.12.2024
Госдума планирует рассмотреть вопрос чрезмерной нагрузки на школьников
Госдума планирует включить вопрос чрезмерной нагрузки на школьников в число приоритетов на 2025 год и выработать решения совместно с правительством, сообщил... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T08:45:00+03:00
2024-12-27T11:35:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Госдума планирует включить вопрос чрезмерной нагрузки на школьников в число приоритетов на 2025 год и выработать решения совместно с правительством, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. "Планируем включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с Правительством выработать решения", - написал Володин. По его словам, со стороны правительства есть понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах. "В комментариях, которых вы оставили более 10 тысяч, свыше 50% подтвердили чрезмерную нагрузку на школьников. Среди основных причин: сложные домашние задания и их объём; перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов; внеурочная деятельность; шестидневная учебная неделя; обучение во вторую смену", - отметил председатель Госдумы.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Госдума планирует рассмотреть вопрос чрезмерной нагрузки на школьников

Володин: Госдума включит вопрос нагрузки на школьников в приоритеты на 2025 год

© iStock.com / Drazen ZigicШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© iStock.com / Drazen Zigic
Школьники на уроке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Госдума планирует включить вопрос чрезмерной нагрузки на школьников в число приоритетов на 2025 год и выработать решения совместно с правительством, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
"Планируем включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с Правительством выработать решения", - написал Володин.
По его словам, со стороны правительства есть понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах.
"В комментариях, которых вы оставили более 10 тысяч, свыше 50% подтвердили чрезмерную нагрузку на школьников. Среди основных причин: сложные домашние задания и их объём; перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов; внеурочная деятельность; шестидневная учебная неделя; обучение во вторую смену", - отметил председатель Госдумы.
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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