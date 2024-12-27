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Госдума планирует рассмотреть вопрос чрезмерной нагрузки на школьников
Госдума планирует рассмотреть вопрос чрезмерной нагрузки на школьников - РИА Новости, 27.12.2024
Госдума планирует рассмотреть вопрос чрезмерной нагрузки на школьников
Госдума планирует включить вопрос чрезмерной нагрузки на школьников в число приоритетов на 2025 год и выработать решения совместно с правительством, сообщил... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T08:45:00+03:00
2024-12-27T08:45:00+03:00
2024-12-27T11:35:00+03:00
общество
вячеслав володин
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социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Госдума планирует включить вопрос чрезмерной нагрузки на школьников в число приоритетов на 2025 год и выработать решения совместно с правительством, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. "Планируем включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с Правительством выработать решения", - написал Володин. По его словам, со стороны правительства есть понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах. "В комментариях, которых вы оставили более 10 тысяч, свыше 50% подтвердили чрезмерную нагрузку на школьников. Среди основных причин: сложные домашние задания и их объём; перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов; внеурочная деятельность; шестидневная учебная неделя; обучение во вторую смену", - отметил председатель Госдумы.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Госдума планирует рассмотреть вопрос чрезмерной нагрузки на школьников
Володин: Госдума включит вопрос нагрузки на школьников в приоритеты на 2025 год