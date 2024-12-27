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Картины Бенуа, Левитана и Шишкина представили в музее Сергиева Посада

Картины Бенуа, Левитана и Шишкина представили в музее Сергиева Посада - РИА Новости, 27.12.2024

Картины Бенуа, Левитана и Шишкина представили в музее Сергиева Посада

Картины Александра Бенуа, Исаака Левитана, Ивана Шишкина и Марка Шагала из собрания Музея Академии художеств в Санкт-Петербурге представили на выставке "Шедевры РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:48:00+03:00

2024-12-27T13:48:00+03:00

2024-12-27T13:48:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Картины Александра Бенуа, Исаака Левитана, Ивана Шишкина и Марка Шагала из собрания Музея Академии художеств в Санкт-Петербурге представили на выставке "Шедевры Императорской Академии художеств" в Сергиево-Посадском музее-заповеднике, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ."На выставке "Шедевры Императорской Академии художеств" экспонированы 42 произведения живописи и графики известных мастеров русского искусства XVIII-ХХ веков: И.И. Шишкина, В.Д. Поленова, В.В. Верещагина, М.В. Нестерова, А.Н. Бенуа, И.И. Левитана, М.З. Шагала и других. Галерея дополнена экспонатами из коллекции Сергиево-Посадского музея-заповедника", - говорится в сообщении.Кроме произведений основного собрания Музея Академии художеств, на выставке представлены работы из коллекций его филиалов: Музея- усадьбы И.Е. Репина "Пенаты" и Музея-квартиры И.И. Бродского. Среди них редко экспонируемые шедевры Бенуа, Левитана, Шагала и других художников XIX-ХХ веков."Музей Академии художеств с гордостью представляет выставку лучших работ из своей коллекции. Украсить обновленное музейное выставочное пространство картинами художников XVIII-ХХ веков - замечательная идея, позволяющая осуществить всегда актуальный синтез классики и современности. Работы признанных мастеров по-новому переживаются вне стен, где они исторически хранятся и выставляются. Мы рады сотрудничеству двух музеев, которое, завершая уходящий год, надеюсь, предвосхищает будущие крупные и интересные совместные проекты", - отметил директор Музея Академии художеств Алексей Мудров, слова которого цитирует пресс-служба.

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сергиев посад, санкт-петербург, россия, александр бенуа, исаак левитан, иван шишкин, императорская академия художеств