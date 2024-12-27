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Проект "Сделано в Москве" демонстрирует потенциал столичных брендов - РИА Новости, 27.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:27 27.12.2024 (обновлено: 20:28 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/moskva-1991762206.html
Проект "Сделано в Москве" демонстрирует потенциал столичных брендов
Проект "Сделано в Москве" демонстрирует потенциал столичных брендов - РИА Новости, 27.12.2024
Проект "Сделано в Москве" демонстрирует потенциал столичных брендов
Проект "Сделано в Москве" демонстрирует в ходе II Московской недели красоты огромный потенциал столичных брендов в сфере красоты и здоровья, сообщила... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T20:27:00+03:00
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культура
москва
манеж
сколково
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Проект "Сделано в Москве" демонстрирует в ходе II Московской недели красоты огромный потенциал столичных брендов в сфере красоты и здоровья, сообщила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома. II Московская неделя красоты начала работу в четверг, в этот раз на ней представлены исключительно российские компании. Более 500 московских брендов представили в выставочном зале "Манеж" свою продукцию: косметические средства, декор, украшения и кондитерские изделия. "В этом году мы приурочили Московскую неделю красоты к проекту "Зима в Москве", чтобы жители и гости столицы могли выбрать новогодние подарки от локальных производителей. Индустрия красоты и здоровья стабильно растет по всем параметрам, и правительство Москвы активно поддерживает местных производителей. Наш флагманский проект "Сделано в Москве" демонстрирует огромный потенциал столичных брендов", – привели организаторы Недели слова руководителя департамента. На стенде "Сделано в Москве" посетители выставки смогут найти товары, сделанные с особым вниманием к деталям. Так, на полках расположились кокошники из латуни, платки с акварельными принтами ручной работы, парфюмерия, декоративная и уходовая косметика. В числе участников Недели много инновационных проектов, отмечается в сообщении. Среди них – проект резидента "Сколково", который представил сервис виртуальной примерки макияжа с использованием технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта. Помимо этого, выделяется стенд с омолаживающими бьюти-боксами, созданными на основе новейших разработок в области косметологии. II Московская неделя красоты проходит с 26 по 29 декабря в выставочном центре "Манеж". Организаторы подготовили для жителей и гостей столицы обширную программу: бесплатные мастер-классы популярных видеоблогеров, топ-визажистов и парикмахеров, семинары, ярмарку и другие активности. В свою очередь, для предпринимателей это событие стало возможностью найти новых партнеров, создать коллаборации и в дальнейшем заключить контракты.
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москва, манеж, сколково, россия, бренды
Культура, Москва, Манеж, Сколково, Россия, Бренды
Проект "Сделано в Москве" демонстрирует потенциал столичных брендов

В Неделе красоты в Манеже принимают участие только российские производители

© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красотыНеделя красоты в Манеже
Неделя красоты в Манеже - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красоты
Неделя красоты в Манеже
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Проект "Сделано в Москве" демонстрирует в ходе II Московской недели красоты огромный потенциал столичных брендов в сфере красоты и здоровья, сообщила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.
II Московская неделя красоты начала работу в четверг, в этот раз на ней представлены исключительно российские компании. Более 500 московских брендов представили в выставочном зале "Манеж" свою продукцию: косметические средства, декор, украшения и кондитерские изделия.
Московская неделя красоты - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Звезды спорта, эстрады, ТВ и моды посетили II Московскую неделю красоты
Вчера, 10:31
"В этом году мы приурочили Московскую неделю красоты к проекту "Зима в Москве", чтобы жители и гости столицы могли выбрать новогодние подарки от локальных производителей. Индустрия красоты и здоровья стабильно растет по всем параметрам, и правительство Москвы активно поддерживает местных производителей. Наш флагманский проект "Сделано в Москве" демонстрирует огромный потенциал столичных брендов", – привели организаторы Недели слова руководителя департамента.
На стенде "Сделано в Москве" посетители выставки смогут найти товары, сделанные с особым вниманием к деталям. Так, на полках расположились кокошники из латуни, платки с акварельными принтами ручной работы, парфюмерия, декоративная и уходовая косметика.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красотыНеделя красоты в Манеже
Неделя красоты в Манеже - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красоты
Неделя красоты в Манеже
В числе участников Недели много инновационных проектов, отмечается в сообщении. Среди них – проект резидента "Сколково", который представил сервис виртуальной примерки макияжа с использованием технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта. Помимо этого, выделяется стенд с омолаживающими бьюти-боксами, созданными на основе новейших разработок в области косметологии.
II Московская неделя красоты проходит с 26 по 29 декабря в выставочном центре "Манеж". Организаторы подготовили для жителей и гостей столицы обширную программу: бесплатные мастер-классы популярных видеоблогеров, топ-визажистов и парикмахеров, семинары, ярмарку и другие активности. В свою очередь, для предпринимателей это событие стало возможностью найти новых партнеров, создать коллаборации и в дальнейшем заключить контракты.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красотыНеделя красоты в Манеже
Неделя красоты в Манеже - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красоты
Неделя красоты в Манеже
 
КультураМоскваМанежСколковоРоссияБренды
 
 
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