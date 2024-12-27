https://ria.ru/20241227/moskva-1991721352.html
В Москве заменили более 4,2 тысячи квадратных метров шумозащитных экранов
В Москве заменили более 4,2 тысячи квадратных метров шумозащитных экранов - РИА Новости, 27.12.2024
В Москве заменили более 4,2 тысячи квадратных метров шумозащитных экранов
Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 4,2 тысячи квадратных метров шумозащитных экранов в 2024 году, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:45:00+03:00
2024-12-27T16:45:00+03:00
2024-12-27T16:45:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
ярославское шоссе
петр бирюков
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 4,2 тысячи квадратных метров шумозащитных экранов в 2024 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня шумозащитные экраны - важный элемент современной городской инфраструктуры. Они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи остановок общественного транспорта, парков, скверов и густонаселенных районов. В этом году заменили свыше 4,2 тысячи квадратных метров таких конструкций, в том числе на участках МКАД, ТТК, СВХ, Киевском, Ленинградском и Ярославском шоссе, улице Нижегородской", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что при замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика. "Используются панели только серого цвета и унифицированного размера, это позволяет упростить их ремонт и сократить расходы на обслуживание. Высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия, учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Например, высота конструкций на участках вдоль МКАД составляет порядка восьми метров", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дорожные службы постоянно контролируют состояние шумозащитных экранов, их регулярно промывают и оперативно ремонтируют при повреждении.
https://ria.ru/20241225/moskva-1991141035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, ярославское шоссе, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Ярославское шоссе, Петр Бирюков
В Москве заменили более 4,2 тысячи квадратных метров шумозащитных экранов
В Москве заменили 4,2 тысячи квадратных метров шумозащитных экранов в 2024 году
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 4,2 тысячи квадратных метров шумозащитных экранов в 2024 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня шумозащитные экраны - важный элемент современной городской инфраструктуры. Они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи остановок общественного транспорта, парков, скверов и густонаселенных районов. В этом году заменили свыше 4,2 тысячи квадратных метров таких конструкций, в том числе на участках МКАД, ТТК, СВХ, Киевском, Ленинградском и Ярославском шоссе, улице Нижегородской", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что при замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика.
"Используются панели только серого цвета и унифицированного размера, это позволяет упростить их ремонт и сократить расходы на обслуживание. Высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия, учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Например, высота конструкций на участках вдоль МКАД составляет порядка восьми метров", - пояснил Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дорожные службы постоянно контролируют состояние шумозащитных экранов, их регулярно промывают и оперативно ремонтируют при повреждении.