https://ria.ru/20241227/moskva-1991619729.html

Более 700 крыш жилых домов капитально отремонтировали в Москве в 2024 году

Более 700 крыш жилых домов капитально отремонтировали в Москве в 2024 году - РИА Новости, 27.12.2024

Более 700 крыш жилых домов капитально отремонтировали в Москве в 2024 году

Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали более 700 крыш многоквартирных домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T10:52:00+03:00

2024-12-27T10:52:00+03:00

2024-12-27T10:52:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали более 700 крыш многоквартирных домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году в рамках региональной программы капитального ремонта привели в порядок 712 кровель, из них 427 - плоские наплавляемые крыши и 285 - металлические скатные. В настоящее время работы выполнены в полном объеме", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что в рамках проектов меняют кровельное покрытие, проводят ремонт ограждений, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам. "Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - отметил Бирюков. Он добавил, что скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тысяч крыш жилых домов.

https://ria.ru/20241224/moskva-1990984605.html

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы