https://ria.ru/20241227/moskva-1991613320.html

В МВД рассказали о задержании организаторов азартных игр в Москве

В МВД рассказали о задержании организаторов азартных игр в Москве - РИА Новости, 27.12.2024

В МВД рассказали о задержании организаторов азартных игр в Москве

Доход организаторов нелегальных азартных игр, задержанных в Москве, за несколько лет превысил десять миллиардов рублей, заявила представитель МВД Ирина Волк в... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T10:23:00+03:00

2024-12-27T10:23:00+03:00

2024-12-27T10:38:00+03:00

происшествия

москва

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Доход организаторов нелегальных азартных игр, задержанных в Москве, за несколько лет превысил десять миллиардов рублей, заявила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "Один фигурант заключен под стражу, еще 16 участникам криминальной схемы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — сказала она. По данным полиции, они организовали два колл-центра в Пресненском районе. Их персонал обзванивал клиентов и принимал от них ставки, вел статистику и выдавал выигрыши.В свою очередь, столичный главк СК сообщал о задержании 16 членов банды. По версии следствия, они действовали с июля 2023 по ноябрь 2024 года, в ходе обысков у них изъяты более четверти миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240611/vzyatka-1952279483.html

https://ria.ru/20241217/kazino-1989725302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)