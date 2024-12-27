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В МВД рассказали о задержании организаторов азартных игр в Москве - РИА Новости, 27.12.2024
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10:23 27.12.2024 (обновлено: 10:38 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/moskva-1991613320.html
В МВД рассказали о задержании организаторов азартных игр в Москве
В МВД рассказали о задержании организаторов азартных игр в Москве - РИА Новости, 27.12.2024
В МВД рассказали о задержании организаторов азартных игр в Москве
Доход организаторов нелегальных азартных игр, задержанных в Москве, за несколько лет превысил десять миллиардов рублей, заявила представитель МВД Ирина Волк в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T10:23:00+03:00
2024-12-27T10:38:00+03:00
происшествия
москва
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Доход организаторов нелегальных азартных игр, задержанных в Москве, за несколько лет превысил десять миллиардов рублей, заявила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "Один фигурант заключен под стражу, еще 16 участникам криминальной схемы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — сказала она. По данным полиции, они организовали два колл-центра в Пресненском районе. Их персонал обзванивал клиентов и принимал от них ставки, вел статистику и выдавал выигрыши.В свою очередь, столичный главк СК сообщал о задержании 16 членов банды. По версии следствия, они действовали с июля 2023 по ноябрь 2024 года, в ходе обысков у них изъяты более четверти миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240611/vzyatka-1952279483.html
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происшествия, москва, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В МВД рассказали о задержании организаторов азартных игр в Москве

В Москве поймали 17 человек, заработавших 10 млрд руб на азартных играх

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Доход организаторов нелегальных азартных игр, задержанных в Москве, за несколько лет превысил десять миллиардов рублей, заявила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"Один фигурант заключен под стражу, еще 16 участникам криминальной схемы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — сказала она.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
В Перми борца с подпольными казино арестовали за взятки от игорного бизнеса
11 июня, 20:33
По данным полиции, они организовали два колл-центра в Пресненском районе. Их персонал обзванивал клиентов и принимал от них ставки, вел статистику и выдавал выигрыши.
В свою очередь, столичный главк СК сообщал о задержании 16 членов банды. По версии следствия, они действовали с июля 2023 по ноябрь 2024 года, в ходе обысков у них изъяты более четверти миллиарда рублей.
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17 декабря, 16:09
 
ПроисшествияМоскваИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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