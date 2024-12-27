https://ria.ru/20241227/moskva-1991613320.html
В МВД рассказали о задержании организаторов азартных игр в Москве
В МВД рассказали о задержании организаторов азартных игр в Москве - РИА Новости, 27.12.2024
В МВД рассказали о задержании организаторов азартных игр в Москве
Доход организаторов нелегальных азартных игр, задержанных в Москве, за несколько лет превысил десять миллиардов рублей, заявила представитель МВД Ирина Волк в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T10:23:00+03:00
2024-12-27T10:23:00+03:00
2024-12-27T10:38:00+03:00
происшествия
москва
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Доход организаторов нелегальных азартных игр, задержанных в Москве, за несколько лет превысил десять миллиардов рублей, заявила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "Один фигурант заключен под стражу, еще 16 участникам криминальной схемы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — сказала она. По данным полиции, они организовали два колл-центра в Пресненском районе. Их персонал обзванивал клиентов и принимал от них ставки, вел статистику и выдавал выигрыши.В свою очередь, столичный главк СК сообщал о задержании 16 членов банды. По версии следствия, они действовали с июля 2023 по ноябрь 2024 года, в ходе обысков у них изъяты более четверти миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240611/vzyatka-1952279483.html
https://ria.ru/20241217/kazino-1989725302.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В МВД рассказали о задержании организаторов азартных игр в Москве
В Москве поймали 17 человек, заработавших 10 млрд руб на азартных играх