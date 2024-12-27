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В Москве задержали организаторов подпольных казино - РИА Новости, 27.12.2024
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10:00 27.12.2024 (обновлено: 11:44 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/moskva-1991606834.html
В Москве задержали организаторов подпольных казино
В Москве задержали организаторов подпольных казино - РИА Новости, 27.12.2024
В Москве задержали организаторов подпольных казино
Силовики задержали в Москве 16 человек по уголовному делу о нелегальных азартных играх, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T10:00:00+03:00
2024-12-27T11:44:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Силовики задержали в Москве 16 человек по уголовному делу о нелегальных азартных играх, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК. "Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.По информации официального представителя МВД Ирины Волк, за несколько лет они заработали более десяти миллиардов рублей. Об этом она написала в своем Telegram-канале. При этом она указывает, что задержали 17 человек.При обыске у них нашли четверть миллиарда рублей.Злоумышленники организовали два кол-центра в Пресненском районе столицы. Их персонал обзванивал клиентов и принимал от них ставки, вел статистику и выдавал выигрыши, сообщили в СК.По версии следствия, в период с июля 2023 по ноябрь 2024 года организатор и участники преступной группы осуществляли незаконное проведение азартных игр на территории столичного региона.Им избрана мера пресечения.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали организаторов подпольных казино

В Москве задержали 16 человек по делу о подпольных казино и изъяли 250 млн руб

© Столичный СК/TelegramЗадержание фигуранта по уголовному делу о нелегальных азартных играх в Москве
Задержание фигуранта по уголовному делу о нелегальных азартных играх в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Столичный СК/Telegram
Задержание фигуранта по уголовному делу о нелегальных азартных играх в Москве
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Силовики задержали в Москве 16 человек по уголовному делу о нелегальных азартных играх, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК.
"Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.
По информации официального представителя МВД Ирины Волк, за несколько лет они заработали более десяти миллиардов рублей. Об этом она написала в своем Telegram-канале. При этом она указывает, что задержали 17 человек.
При обыске у них нашли четверть миллиарда рублей.
Злоумышленники организовали два кол-центра в Пресненском районе столицы. Их персонал обзванивал клиентов и принимал от них ставки, вел статистику и выдавал выигрыши, сообщили в СК.
По версии следствия, в период с июля 2023 по ноябрь 2024 года организатор и участники преступной группы осуществляли незаконное проведение азартных игр на территории столичного региона.
Им избрана мера пресечения.
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