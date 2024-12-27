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Овчинский: в Головинском районе Москвы возвели два дома в рамках реновации - РИА Новости, 27.12.2024
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11:15 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/moskva-1991571508.html
Овчинский: в Головинском районе Москвы возвели два дома в рамках реновации
Овчинский: в Головинском районе Москвы возвели два дома в рамках реновации - РИА Новости, 27.12.2024
Овчинский: в Головинском районе Москвы возвели два дома в рамках реновации
В Головинском районе столицы в рамках программы реновации возвели два жилых дома, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T11:15:00+03:00
2024-12-27T11:15:00+03:00
москва
владислав овчинский
капремонт в москве
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В Головинском районе столицы в рамках программы реновации возвели два жилых дома, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Жилые комплексы общей площадью более 29,7 тысячи квадратных метров располагаются на улице Лавочкина. "В двух новых жилых комплексах суммарно оборудована 291 квартира общей площадью более 17 тысяч квадратных метров. Шесть из них предусмотрены для маломобильных граждан: в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. Первые этажи в новостройках нежилые – там смогут открыться объекты социально-бытового назначения, в том числе магазины, аптеки или пункты выдачи заказов", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Он уточнил, что рядом с домами располагаются Кронштадтский сквер, Большой Головинский пруд и Фестивальные пруды. Кроме того, в пешей доступности есть детские сады, школы и поликлиники.По словам Овчинского, здания выполнены в едином архитектурном стиле с общими цветовыми акцентами. При этом, все они разработаны индивидуально.На фасадах зданий размещены корзины для кондиционеров, а придомовые территории уже благоустроены.
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москва, владислав овчинский, капремонт в москве, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Капремонт в Москве, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Головинском районе Москвы возвели два дома в рамках реновации

Овчинский: две новостройки по реновации возвели в Головинском районе Москвы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В Головинском районе столицы в рамках программы реновации возвели два жилых дома, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Жилые комплексы общей площадью более 29,7 тысячи квадратных метров располагаются на улице Лавочкина.
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"В двух новых жилых комплексах суммарно оборудована 291 квартира общей площадью более 17 тысяч квадратных метров. Шесть из них предусмотрены для маломобильных граждан: в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. Первые этажи в новостройках нежилые – там смогут открыться объекты социально-бытового назначения, в том числе магазины, аптеки или пункты выдачи заказов", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Он уточнил, что рядом с домами располагаются Кронштадтский сквер, Большой Головинский пруд и Фестивальные пруды. Кроме того, в пешей доступности есть детские сады, школы и поликлиники.
По словам Овчинского, здания выполнены в едином архитектурном стиле с общими цветовыми акцентами. При этом, все они разработаны индивидуально.
На фасадах зданий размещены корзины для кондиционеров, а придомовые территории уже благоустроены.
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МоскваВладислав ОвчинскийКапремонт в МосквеГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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