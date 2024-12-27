https://ria.ru/20241227/moskva-1991571508.html

Овчинский: в Головинском районе Москвы возвели два дома в рамках реновации

Овчинский: в Головинском районе Москвы возвели два дома в рамках реновации - РИА Новости, 27.12.2024

Овчинский: в Головинском районе Москвы возвели два дома в рамках реновации

В Головинском районе столицы в рамках программы реновации возвели два жилых дома, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T11:15:00+03:00

2024-12-27T11:15:00+03:00

2024-12-27T11:15:00+03:00

москва

владислав овчинский

капремонт в москве

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В Головинском районе столицы в рамках программы реновации возвели два жилых дома, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Жилые комплексы общей площадью более 29,7 тысячи квадратных метров располагаются на улице Лавочкина. "В двух новых жилых комплексах суммарно оборудована 291 квартира общей площадью более 17 тысяч квадратных метров. Шесть из них предусмотрены для маломобильных граждан: в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. Первые этажи в новостройках нежилые – там смогут открыться объекты социально-бытового назначения, в том числе магазины, аптеки или пункты выдачи заказов", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Он уточнил, что рядом с домами располагаются Кронштадтский сквер, Большой Головинский пруд и Фестивальные пруды. Кроме того, в пешей доступности есть детские сады, школы и поликлиники.По словам Овчинского, здания выполнены в едином архитектурном стиле с общими цветовыми акцентами. При этом, все они разработаны индивидуально.На фасадах зданий размещены корзины для кондиционеров, а придомовые территории уже благоустроены.

https://ria.ru/20241226/efimov-1991417647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, капремонт в москве, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы