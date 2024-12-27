https://ria.ru/20241227/moroz-1991719540.html
Дед Мороз признался, что любит отмечать Новый год походом в баню
Дед Мороз признался, что любит отмечать Новый год походом в баню - РИА Новости, 27.12.2024
Дед Мороз признался, что любит отмечать Новый год походом в баню
Дед Мороз из Великого Устюга признался во время детской пресс-конференции, что любит отмечать Новый год походом в баню, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:40:00+03:00
2024-12-27T16:40:00+03:00
2024-12-27T16:40:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга признался во время детской пресс-конференции, что любит отмечать Новый год походом в баню, передает корреспондент РИА Новости. Детская пресс-конференция с Дедом Морозом прошла в пятницу в национальном центре "Россия". "С самого раннего утра гостей встречаю, ведь в пору чудную новогоднюю в сказке моей гостей большое множество. Но по традиции открою вам секрет. Люблю 31 декабря ходить в баню", - сказал Дед Мороз в ответ на вопрос, есть ли у него новогодние традиции. Он также ответил на вопрос из зала о своей главной мечте. "Чтобы во всем мире наступил мир", - сказал дедушка. Во время пресс-конференции Дед Мороз ответил на вопросы присутствующих в зале школьников, многие из которых учатся в московских медиаклассах.
https://ria.ru/20241227/moroz-1991717957.html
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общество, дед мороз, россия, великий устюг
Общество, Дед Мороз, Россия, Великий Устюг
Дед Мороз признался, что любит отмечать Новый год походом в баню
Дед Мороз из Великого Устюга признался, что любит 31 декабря ходить в баню
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга признался во время детской пресс-конференции, что любит отмечать Новый год походом в баню, передает корреспондент РИА Новости.
Детская пресс-конференция с Дедом Морозом
прошла в пятницу в национальном центре "Россия".
"С самого раннего утра гостей встречаю, ведь в пору чудную новогоднюю в сказке моей гостей большое множество. Но по традиции открою вам секрет. Люблю 31 декабря ходить в баню", - сказал Дед Мороз в ответ на вопрос, есть ли у него новогодние традиции.
Он также ответил на вопрос из зала о своей главной мечте. "Чтобы во всем мире наступил мир", - сказал дедушка.
Во время пресс-конференции Дед Мороз ответил на вопросы присутствующих в зале школьников, многие из которых учатся в московских медиаклассах.