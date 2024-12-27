https://ria.ru/20241227/moroz-1991717957.html

Дед Мороз попросил детей не отправлять ему письма через морозилку

Дед Мороз попросил детей не отправлять ему письма через морозилку - РИА Новости, 27.12.2024

Дед Мороз попросил детей не отправлять ему письма через морозилку

Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в национальном центре "Россия" попросил детей не отправлять ему письма через морозилку. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:37:00+03:00

2024-12-27T16:37:00+03:00

2024-12-27T17:52:00+03:00

общество

великий устюг

дед мороз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991721066_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a89f659a36fbd29573d4b1f7d12f3b47.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в национальном центре "Россия" попросил детей не отправлять ему письма через морозилку. "Не кладите свои письма в морозилку, а то оттаявшее письмецо придет ко мне, буковки, циферки расплывутся, вот дедушка сидит гадает, куда мне отправить подарок. Потом многие из вас обижаются на меня, что дедушка подарок перепутал", — обратился он к ребятам.Вместо этого он посоветовал класть письма в почтовый ящик.Среди прочего Дед Мороз рассказал, что традиционно отмечает Новый год походом в баню, а своей мечтой назвал мир во всем мире Он также ответил на вопрос, когда лучше наряжать елку — по его словам, новогодняя красавица может стоять дома круглый год.

https://ria.ru/20241118/dedmoroz-1984309659.html

великий устюг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не кладите ваши письма в морозилку!" — Дед Мороз обратился к детям с просьбой Дед Мороз из Великого Устюга попросил детей не отправлять ему письма через морозилку. Почему новогодний волшебник предпочитает обычную почту, выяснял корреспондент РИА Новости. 2024-12-27T16:37 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, великий устюг, дед мороз