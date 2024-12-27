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Дед Мороз попросил детей не отправлять ему письма через морозилку - РИА Новости, 27.12.2024
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16:37 27.12.2024 (обновлено: 17:52 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/moroz-1991717957.html
Дед Мороз попросил детей не отправлять ему письма через морозилку
Дед Мороз попросил детей не отправлять ему письма через морозилку - РИА Новости, 27.12.2024
Дед Мороз попросил детей не отправлять ему письма через морозилку
Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в национальном центре "Россия" попросил детей не отправлять ему письма через морозилку. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:37:00+03:00
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общество
великий устюг
дед мороз
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в национальном центре "Россия" попросил детей не отправлять ему письма через морозилку. "Не кладите свои письма в морозилку, а то оттаявшее письмецо придет ко мне, буковки, циферки расплывутся, вот дедушка сидит гадает, куда мне отправить подарок. Потом многие из вас обижаются на меня, что дедушка подарок перепутал", — обратился он к ребятам.Вместо этого он посоветовал класть письма в почтовый ящик.Среди прочего Дед Мороз рассказал, что традиционно отмечает Новый год походом в баню, а своей мечтой назвал мир во всем мире Он также ответил на вопрос, когда лучше наряжать елку — по его словам, новогодняя красавица может стоять дома круглый год.
https://ria.ru/20241118/dedmoroz-1984309659.html
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РИА Новости
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"Не кладите ваши письма в морозилку!" — Дед Мороз обратился к детям с просьбой
Дед Мороз из Великого Устюга попросил детей не отправлять ему письма через морозилку. Почему новогодний волшебник предпочитает обычную почту, выяснял корреспондент РИА Новости.
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общество, великий устюг, дед мороз
Общество, Великий Устюг, Дед Мороз
Дед Мороз попросил детей не отправлять ему письма через морозилку

Дед Мороз призвал детей не отправлять ему письма через морозилку

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в национальном центре "Россия" попросил детей не отправлять ему письма через морозилку.
«
"Не кладите свои письма в морозилку, а то оттаявшее письмецо придет ко мне, буковки, циферки расплывутся, вот дедушка сидит гадает, куда мне отправить подарок. Потом многие из вас обижаются на меня, что дедушка подарок перепутал", — обратился он к ребятам.
Вместо этого он посоветовал класть письма в почтовый ящик.
Среди прочего Дед Мороз рассказал, что традиционно отмечает Новый год походом в баню, а своей мечтой назвал мир во всем мире Он также ответил на вопрос, когда лучше наряжать елку — по его словам, новогодняя красавица может стоять дома круглый год.
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