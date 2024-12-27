https://ria.ru/20241227/mir-1991735245.html

Дед Мороз рассказал, о чем он мечтает

Дед Мороз рассказал, о чем он мечтает - РИА Новости, 27.12.2024

Дед Мороз рассказал, о чем он мечтает

Дед Мороз из Великого Устюга признался во время детской пресс-конференции, что мечтает о мире во всем мире и чтобы каждый больной ребенок перед Новым годом... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:37:00+03:00

2024-12-27T17:37:00+03:00

2024-12-27T17:37:00+03:00

общество

великий устюг

дед мороз

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154820/75/1548207546_0:129:2912:1767_1920x0_80_0_0_94769a4096a03a212b9a9b6b7a88905e.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга признался во время детской пресс-конференции, что мечтает о мире во всем мире и чтобы каждый больной ребенок перед Новым годом вернулся домой. Детская пресс-конференция с Дедом Морозом прошла в пятницу в национальном центре "Россия". Он ответил на вопросы присутствующих в зале школьников, многие из которых учатся в московских медиаклассах. "Я мечтаю, чтобы взрослые как можно чаще обнимали своих ребятишек, говорили теплые, добрые слова... Мечтаю о том, чтобы каждый малыш перед Новым годом из больницы вернулся домой... Ну, а самое главное желание моё - это чтобы во всем мире наступил мир", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос.

https://ria.ru/20241214/moroz-1989261233.html

великий устюг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, великий устюг, дед мороз, новый год