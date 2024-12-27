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Дед Мороз рассказал, о чем он мечтает - РИА Новости, 27.12.2024
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17:37 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/mir-1991735245.html
Дед Мороз рассказал, о чем он мечтает
Дед Мороз рассказал, о чем он мечтает - РИА Новости, 27.12.2024
Дед Мороз рассказал, о чем он мечтает
Дед Мороз из Великого Устюга признался во время детской пресс-конференции, что мечтает о мире во всем мире и чтобы каждый больной ребенок перед Новым годом... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:37:00+03:00
2024-12-27T17:37:00+03:00
общество
великий устюг
дед мороз
новый год
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга признался во время детской пресс-конференции, что мечтает о мире во всем мире и чтобы каждый больной ребенок перед Новым годом вернулся домой. Детская пресс-конференция с Дедом Морозом прошла в пятницу в национальном центре "Россия". Он ответил на вопросы присутствующих в зале школьников, многие из которых учатся в московских медиаклассах. "Я мечтаю, чтобы взрослые как можно чаще обнимали своих ребятишек, говорили теплые, добрые слова... Мечтаю о том, чтобы каждый малыш перед Новым годом из больницы вернулся домой... Ну, а самое главное желание моё - это чтобы во всем мире наступил мир", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос.
https://ria.ru/20241214/moroz-1989261233.html
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общество, великий устюг, дед мороз, новый год
Общество, Великий Устюг, Дед Мороз, Новый год
Дед Мороз рассказал, о чем он мечтает

Дед Мороз из Великого Устюга мечтает о мире во всем мире

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга признался во время детской пресс-конференции, что мечтает о мире во всем мире и чтобы каждый больной ребенок перед Новым годом вернулся домой.
Детская пресс-конференция с Дедом Морозом прошла в пятницу в национальном центре "Россия". Он ответил на вопросы присутствующих в зале школьников, многие из которых учатся в московских медиаклассах.
"Я мечтаю, чтобы взрослые как можно чаще обнимали своих ребятишек, говорили теплые, добрые слова... Мечтаю о том, чтобы каждый малыш перед Новым годом из больницы вернулся домой... Ну, а самое главное желание моё - это чтобы во всем мире наступил мир", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос.
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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