https://ria.ru/20241227/mintrans-1991770808.html

Минтранс предложил поэтапную отмену скидок за плату по системе "Платон"

Минтранс предложил поэтапную отмену скидок за плату по системе "Платон" - РИА Новости, 27.12.2024

Минтранс предложил поэтапную отмену скидок за плату по системе "Платон"

Минтранс РФ разработал проект постановления, которым предлагается поэтапная отмена понижающего коэффициента, применяемого к тарифу госсистемы взимания платы с... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T22:23:00+03:00

2024-12-27T22:23:00+03:00

2024-12-27T22:23:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минтранс РФ разработал проект постановления, которым предлагается поэтапная отмена понижающего коэффициента, применяемого к тарифу госсистемы взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам "Платон", сообщила пресс-служба министерства. Государственная система взимания платы с большегрузных транспортных средств массой свыше 12 тонн "Платон" была введена правительством РФ в 2015 году для поддержания федеральных автомобильных дорог в нормативном состоянии. "Минтранс России разработал проект постановления Правительства Российской Федерации, касающийся поэтапной отмены понижающего коэффициента, применяемого к размеру платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автодорогам грузовыми транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн", - говорится в сообщении. В Минтрансе отмечают постоянный рост интенсивности движения грузового транспорта, а также сильное воздействие грузовиков на целостность дорожного покрытия. "Базовый тариф, установленный при запуске "Платона", составлял 3,73 рубля за километр. Для адаптации отрасли грузоперевозок к системе правительством изначально была установлена временная скидка к тарифу – понижающий коэффициент (0,51), который действует уже более 9 лет. В настоящее время предлагается поэтапно отказаться от практики использования скидки при расчете платы за проезд грузового транспорта по федеральным дорогам", - уточняют в пресс-службе. Так, с 1 февраля 2025 года с учетом ежегодной индексации тарифа размер оплаты составит 5,1 рубля за километр. А полный отказ коэффициента планируется осуществить с первого февраля 2028 года. Таким образом в Минтрансе рассчитывают с 2026 по 2030 год пополнить Федеральный дорожный фонд более чем 243 миллиардами рублей, что позволит обеспечить достижение показателя по доле автомобильных дорог федерального значения, находящихся в нормативном состоянии, на уровне не менее 85%.

https://ria.ru/20241002/voditeli-1976033203.html

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