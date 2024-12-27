https://ria.ru/20241227/minobrnauki-1991722612.html

Минобрнауки поддержало проект о поступлении в вузы из колледжей без ЕГЭ

Минобрнауки поддержало проект о поступлении в вузы из колледжей без ЕГЭ - РИА Новости, 27.12.2024

Минобрнауки поддержало проект о поступлении в вузы из колледжей без ЕГЭ

Минобрнауки РФ поддерживает законопроект о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ лишь на схожую специальность, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:48:00+03:00

2024-12-27T16:48:00+03:00

2024-12-27T16:48:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минобрнауки РФ поддерживает законопроект о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ лишь на схожую специальность, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Минобрнауки России поддерживает внесенный законопроект. Он позволит исключить ситуацию, при которой абитуриент, получивший в колледже специальность, например, "сервис и туризм", сможет по упрощенной процедуре поступить в вуз на "лечебное дело" или "биотехнологии", - говорится в сообщении. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий абитуриентам со средним профессиональным образованием поступить в вуз по результатам вступительных испытаний, если направления совпадают. По действующему законодательству университет вправе принимать выпускников колледжей на основании внутренних вступительных испытаний вне зависимости от того, соответствует профиль абитуриента будущему направлению подготовки или нет. "Из-за этого фиксируется немало случаев, когда абитуриенты поступают в колледж не для того, чтобы получить азы профессии, а с целью в дальнейшем поступить в университет в обход ЕГЭ на совершенно другое направление подготовки", - уточнили в министерстве. Там также отметили, что за последние годы количество выпускников средних специальных учебных заведений, которые решили продолжить обучение в университете сразу после получения среднего профессионального образования, выросло почти в полтора раза - с 132 844 человек в 2020 году до 197 932 в 2024-м. -0-

https://ria.ru/20241205/minobrnauki-1987485481.html

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