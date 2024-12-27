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В Саратовской области ограничили сферы работы для мигрантов - РИА Новости, 27.12.2024
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15:33 27.12.2024 (обновлено: 17:09 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/migranty-1991695180.html
В Саратовской области ограничили сферы работы для мигрантов
В Саратовской области ограничили сферы работы для мигрантов - РИА Новости, 27.12.2024
В Саратовской области ограничили сферы работы для мигрантов
Власти Саратовской области запретили привлекать на работу иностранных граждан в сфере образования, здравоохранения и в органах госуправления по обеспечению... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:33:00+03:00
2024-12-27T17:09:00+03:00
общество
саратовская область
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САМАРА, 27 дек - РИА Новости. Власти Саратовской области запретили привлекать на работу иностранных граждан в сфере образования, здравоохранения и в органах госуправления по обеспечению военной безопасности, сообщает правительство региона. "На территории Саратовской области расширяются сферы деятельности, где вводится запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. В 2025 году к уже установленным сферам добавляются следующие: деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению; образование; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг", - говорится в сообщении Telegram-канала областного правительства. Работодатели в указанных сферах должны будут осуществить соответствующие кадровые изменения до 1 марта 2025 года. До этого в Саратовской области вводился запрет на привлечение иностранцев на работу в сфере перевозки пассажиров, общественного питания и продажи продуктов, курьерской деятельности.
https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html
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общество, саратовская область
Общество, Саратовская область
В Саратовской области ограничили сферы работы для мигрантов

В Саратовской области мигрантам запретили работу в сфере образования и медицины

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка документов у мигрантов
Проверка документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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САМАРА, 27 дек - РИА Новости. Власти Саратовской области запретили привлекать на работу иностранных граждан в сфере образования, здравоохранения и в органах госуправления по обеспечению военной безопасности, сообщает правительство региона.
"На территории Саратовской области расширяются сферы деятельности, где вводится запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. В 2025 году к уже установленным сферам добавляются следующие: деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению; образование; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг", - говорится в сообщении Telegram-канала областного правительства.
Работодатели в указанных сферах должны будут осуществить соответствующие кадровые изменения до 1 марта 2025 года.
До этого в Саратовской области вводился запрет на привлечение иностранцев на работу в сфере перевозки пассажиров, общественного питания и продажи продуктов, курьерской деятельности.
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ОбществоСаратовская область
 
 
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