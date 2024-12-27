https://ria.ru/20241227/medvedev-1991597452.html
Медведев призвал игнорировать США
Медведев призвал игнорировать США - РИА Новости, 27.12.2024
Медведев призвал игнорировать США
Дружбы России и США в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно, поэтому по завершении гибридной войны Запада против РФ стране следует... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T09:38:00+03:00
2024-12-27T09:38:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дружбы России и США в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно, поэтому по завершении гибридной войны Запада против РФ стране следует просто игнорировать Штаты, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале..В своем telegram-канале зампред СБ написал о возможных действиях Москвы в ситуации, которая сложится в связи с завершением гибридной войны Запада против России, отметив, что "она когда-нибудь точно сложится"."И тогда наша страна вполне может... игнорировать США. Тут всё просто: дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно – прямой конфликт с очевидностью перерастёт в мировую ядерную войну", - написал Медведев.При этом РФ вполне может простить те слабые страны в Азии и Латинской Америке, которые поддались давлению англосаксов и участвовали в "антироссийском западном треше", считает зампред СБ. Однако, по его мнению, России стоит "наказать Европу", которая "стала главным оплотом русофобии в мире".
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сша, россия, дмитрий медведев, в мире
США, Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев призвал игнорировать США
Медведев: России после гибридной войны Запада следует игнорировать США