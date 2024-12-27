Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал игнорировать США - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 27.12.2024 (обновлено: 09:54 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/medvedev-1991597452.html
Медведев призвал игнорировать США
Медведев призвал игнорировать США - РИА Новости, 27.12.2024
Медведев призвал игнорировать США
Дружбы России и США в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно, поэтому по завершении гибридной войны Запада против РФ стране следует... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T09:38:00+03:00
2024-12-27T09:54:00+03:00
сша
россия
дмитрий медведев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дружбы России и США в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно, поэтому по завершении гибридной войны Запада против РФ стране следует просто игнорировать Штаты, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале..В своем telegram-канале зампред СБ написал о возможных действиях Москвы в ситуации, которая сложится в связи с завершением гибридной войны Запада против России, отметив, что "она когда-нибудь точно сложится"."И тогда наша страна вполне может... игнорировать США. Тут всё просто: дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно – прямой конфликт с очевидностью перерастёт в мировую ядерную войну", - написал Медведев.При этом РФ вполне может простить те слабые страны в Азии и Латинской Америке, которые поддались давлению англосаксов и участвовали в "антироссийском западном треше", считает зампред СБ. Однако, по его мнению, России стоит "наказать Европу", которая "стала главным оплотом русофобии в мире".
https://ria.ru/20241219/ssha-1989939327.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1895b894f3503c9ee5bac053e407aba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, дмитрий медведев, в мире
США, Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев призвал игнорировать США

Медведев: России после гибридной войны Запада следует игнорировать США

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дружбы России и США в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно, поэтому по завершении гибридной войны Запада против РФ стране следует просто игнорировать Штаты, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале..
В своем telegram-канале зампред СБ написал о возможных действиях Москвы в ситуации, которая сложится в связи с завершением гибридной войны Запада против России, отметив, что "она когда-нибудь точно сложится".
"И тогда наша страна вполне может... игнорировать США. Тут всё просто: дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно – прямой конфликт с очевидностью перерастёт в мировую ядерную войну", - написал Медведев.
При этом РФ вполне может простить те слабые страны в Азии и Латинской Америке, которые поддались давлению англосаксов и участвовали в "антироссийском западном треше", считает зампред СБ. Однако, по его мнению, России стоит "наказать Европу", которая "стала главным оплотом русофобии в мире".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
В США думают о войне с Россией
19 декабря, 08:00
 
СШАРоссияДмитрий МедведевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала