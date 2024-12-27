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МЧС предупредило о тумане и гололедице в Москве до утра субботы
МЧС предупредило о тумане и гололедице в Москве до утра субботы - РИА Новости, 27.12.2024
МЧС предупредило о тумане и гололедице в Москве до утра субботы
Спасатели предупредили о тумане с видимостью 200-700 метров и гололедице с вечера пятницы и до утра субботы в Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС России по... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T22:40:00+03:00
2024-12-27T22:40:00+03:00
2024-12-27T22:46:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане с видимостью 200-700 метров и гололедице с вечера пятницы и до утра субботы в Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие два часа с сохранением до шести часов утра 28 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров, слабый гололед. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении. В главке призвали жителей, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также быть внимательными и осторожными.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
МЧС предупредило о тумане и гололедице в Москве до утра субботы
МЧС предупредило о тумане и гололедице в Москве в ночь на 28 декабря