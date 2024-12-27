https://ria.ru/20241227/mchs-1991570757.html
МЧС эвакуировало из сектора Газа и Ливана почти 400 человек
МЧС эвакуировало из сектора Газа и Ливана почти 400 человек - РИА Новости, 27.12.2024
МЧС эвакуировало из сектора Газа и Ливана почти 400 человек
Спасатели МЧС России эвакуировали в 2024 году из сектора Газа и Ливана почти 400 человек, всего реализовано 18 международных гуманитарных операций, рассказали... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T00:45:00+03:00
2024-12-27T00:45:00+03:00
2024-12-27T00:45:00+03:00
россия
ливан
рсфср
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395709_0:0:816:459_1920x0_80_0_0_162a2cadce1d0fb8abf14b7353203bdf.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спасатели МЧС России эвакуировали в 2024 году из сектора Газа и Ливана почти 400 человек, всего реализовано 18 международных гуманитарных операций, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в день профессионального праздника спасателей. Двадцать седьмого декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России. "Эвакуировано 386 человек, вынужденно покинувших территории сектора Газа и Ливанской Республики", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в этом году МЧС России также принимало активное участие в мероприятиях чрезвычайного гуманитарного реагирования за пределами России. "Проведены 18 международных гуманитарных операций и реализован 51 совместный проект в рамках взаимодействия с международными организациями", - заключил представитель ведомства.
https://ria.ru/20241227/mchs-1991568964.html
россия
ливан
рсфср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395709_0:0:612:459_1920x0_80_0_0_606b140afa4b7a8da4c03b99837f8b1f.jpg
Поздравление Путина с Днем спасателя
Поздравление Путина с Днем спасателя.
2024-12-27T00:45
true
PT2M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ливан, рсфср, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Ливан, РСФСР, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС эвакуировало из сектора Газа и Ливана почти 400 человек
МЧС: в 2024 году из сектора Газа и Ливана эвакуировали почти 400 человек