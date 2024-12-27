https://ria.ru/20241227/mchs-1991570757.html

МЧС эвакуировало из сектора Газа и Ливана почти 400 человек

МЧС эвакуировало из сектора Газа и Ливана почти 400 человек - РИА Новости, 27.12.2024

МЧС эвакуировало из сектора Газа и Ливана почти 400 человек

Спасатели МЧС России эвакуировали в 2024 году из сектора Газа и Ливана почти 400 человек, всего реализовано 18 международных гуманитарных операций, рассказали... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T00:45:00+03:00

2024-12-27T00:45:00+03:00

2024-12-27T00:45:00+03:00

россия

ливан

рсфср

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спасатели МЧС России эвакуировали в 2024 году из сектора Газа и Ливана почти 400 человек, всего реализовано 18 международных гуманитарных операций, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в день профессионального праздника спасателей. Двадцать седьмого декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России. "Эвакуировано 386 человек, вынужденно покинувших территории сектора Газа и Ливанской Республики", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в этом году МЧС России также принимало активное участие в мероприятиях чрезвычайного гуманитарного реагирования за пределами России. "Проведены 18 международных гуманитарных операций и реализован 51 совместный проект в рамках взаимодействия с международными организациями", - заключил представитель ведомства.

https://ria.ru/20241227/mchs-1991568964.html

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ливан

рсфср

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Поздравление Путина с Днем спасателя Поздравление Путина с Днем спасателя. 2024-12-27T00:45 true PT2M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ливан, рсфср, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество