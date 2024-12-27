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МЧС эвакуировало из сектора Газа и Ливана почти 400 человек - РИА Новости, 27.12.2024
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00:45 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/mchs-1991570757.html
МЧС эвакуировало из сектора Газа и Ливана почти 400 человек
МЧС эвакуировало из сектора Газа и Ливана почти 400 человек - РИА Новости, 27.12.2024
МЧС эвакуировало из сектора Газа и Ливана почти 400 человек
Спасатели МЧС России эвакуировали в 2024 году из сектора Газа и Ливана почти 400 человек, всего реализовано 18 международных гуманитарных операций, рассказали... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T00:45:00+03:00
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россия
ливан
рсфср
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спасатели МЧС России эвакуировали в 2024 году из сектора Газа и Ливана почти 400 человек, всего реализовано 18 международных гуманитарных операций, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в день профессионального праздника спасателей. Двадцать седьмого декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России. "Эвакуировано 386 человек, вынужденно покинувших территории сектора Газа и Ливанской Республики", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в этом году МЧС России также принимало активное участие в мероприятиях чрезвычайного гуманитарного реагирования за пределами России. "Проведены 18 международных гуманитарных операций и реализован 51 совместный проект в рамках взаимодействия с международными организациями", - заключил представитель ведомства.
https://ria.ru/20241227/mchs-1991568964.html
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Поздравление Путина с Днем спасателя
Поздравление Путина с Днем спасателя.
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россия, ливан, рсфср, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Ливан, РСФСР, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС эвакуировало из сектора Газа и Ливана почти 400 человек

МЧС: в 2024 году из сектора Газа и Ливана эвакуировали почти 400 человек

© МЧС РоссииЭвакуация граждан России из Бейрута, Ливан. Кадр видео
Эвакуация граждан России из Бейрута, Ливан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© МЧС России
Эвакуация граждан России из Бейрута, Ливан. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спасатели МЧС России эвакуировали в 2024 году из сектора Газа и Ливана почти 400 человек, всего реализовано 18 международных гуманитарных операций, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в день профессионального праздника спасателей.
Двадцать седьмого декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России.
"Эвакуировано 386 человек, вынужденно покинувших территории сектора Газа и Ливанской Республики", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в этом году МЧС России также принимало активное участие в мероприятиях чрезвычайного гуманитарного реагирования за пределами России. "Проведены 18 международных гуманитарных операций и реализован 51 совместный проект в рамках взаимодействия с международными организациями", - заключил представитель ведомства.
Глава МЧС РФ Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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РоссияЛиванРСФСРМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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