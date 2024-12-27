https://ria.ru/20241227/mchs-1991570270.html
Сотрудники МЧС обезвредили за год более 81 тысячи взрывоопасных предметов
Сотрудники МЧС обезвредили за год более 81 тысячи взрывоопасных предметов - РИА Новости, 27.12.2024
Сотрудники МЧС обезвредили за год более 81 тысячи взрывоопасных предметов
Пиротехники МЧС России обезвредили в 2024 году свыше 81 тысячи взрывоопасных предметов, всего обследовано почти 2,7 тысячи гектаров территории, рассказали РИА... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T00:40:00+03:00
2024-12-27T00:40:00+03:00
2024-12-27T00:40:00+03:00
россия
рсфср
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926878735_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a489599398961475abd578c4ef4acd7.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пиротехники МЧС России обезвредили в 2024 году свыше 81 тысячи взрывоопасных предметов, всего обследовано почти 2,7 тысячи гектаров территории, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в день профессионального праздника спасателей. Двадцать седьмого декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России. "Пиротехники МЧС России обезвредили более 81 тысячи взрывоопасных предметов, обследовав почти 2,7 тысячи гектаров территории", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что спасатели продолжают выполнять задачи по защите и оказанию помощи мирному населению приграничных регионов страны, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований. В этих регионах специалисты МЧС принимают активное участие в аварийно-спасательных работах, очистке территорий от взрывоопасных предметов, восстановлении объектов инфраструктуры и обеспечении граждан всем необходимым. Кроме того, там восстанавливаются разрушенные объекты пожарно-спасательной инфраструктуры. За два последних года 10 зданий в подразделениях МЧС в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Запорожской области были отремонтированы и сданы в эксплуатацию в рамках реализации специального инфраструктурного проекта.
https://ria.ru/20241227/mchs-1991568964.html
россия
рсфср
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926878735_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_085ac2605db0f1c11c11891a21353fc4.jpg
Поздравление Путина с Днем спасателя
Поздравление Путина с Днем спасателя.
2024-12-27T00:40
true
PT2M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рсфср, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, РСФСР, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Сотрудники МЧС обезвредили за год более 81 тысячи взрывоопасных предметов
Пиротехники МЧС обезвредили в 2024 году более 81 тысячи взрывоопасных предметов