https://ria.ru/20241227/mchs-1991570270.html

Сотрудники МЧС обезвредили за год более 81 тысячи взрывоопасных предметов

Сотрудники МЧС обезвредили за год более 81 тысячи взрывоопасных предметов - РИА Новости, 27.12.2024

Сотрудники МЧС обезвредили за год более 81 тысячи взрывоопасных предметов

Пиротехники МЧС России обезвредили в 2024 году свыше 81 тысячи взрывоопасных предметов, всего обследовано почти 2,7 тысячи гектаров территории, рассказали РИА... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T00:40:00+03:00

2024-12-27T00:40:00+03:00

2024-12-27T00:40:00+03:00

россия

рсфср

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пиротехники МЧС России обезвредили в 2024 году свыше 81 тысячи взрывоопасных предметов, всего обследовано почти 2,7 тысячи гектаров территории, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в день профессионального праздника спасателей. Двадцать седьмого декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России. "Пиротехники МЧС России обезвредили более 81 тысячи взрывоопасных предметов, обследовав почти 2,7 тысячи гектаров территории", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что спасатели продолжают выполнять задачи по защите и оказанию помощи мирному населению приграничных регионов страны, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований. В этих регионах специалисты МЧС принимают активное участие в аварийно-спасательных работах, очистке территорий от взрывоопасных предметов, восстановлении объектов инфраструктуры и обеспечении граждан всем необходимым. Кроме того, там восстанавливаются разрушенные объекты пожарно-спасательной инфраструктуры. За два последних года 10 зданий в подразделениях МЧС в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Запорожской области были отремонтированы и сданы в эксплуатацию в рамках реализации специального инфраструктурного проекта.

https://ria.ru/20241227/mchs-1991568964.html

россия

рсфср

луганская народная республика

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Поздравление Путина с Днем спасателя Поздравление Путина с Днем спасателя. 2024-12-27T00:40 true PT2M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, рсфср, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество