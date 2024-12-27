Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники МЧС обезвредили за год более 81 тысячи взрывоопасных предметов - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/mchs-1991570270.html
Сотрудники МЧС обезвредили за год более 81 тысячи взрывоопасных предметов
Сотрудники МЧС обезвредили за год более 81 тысячи взрывоопасных предметов - РИА Новости, 27.12.2024
Сотрудники МЧС обезвредили за год более 81 тысячи взрывоопасных предметов
Пиротехники МЧС России обезвредили в 2024 году свыше 81 тысячи взрывоопасных предметов, всего обследовано почти 2,7 тысячи гектаров территории, рассказали РИА... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T00:40:00+03:00
2024-12-27T00:40:00+03:00
россия
рсфср
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926878735_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a489599398961475abd578c4ef4acd7.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пиротехники МЧС России обезвредили в 2024 году свыше 81 тысячи взрывоопасных предметов, всего обследовано почти 2,7 тысячи гектаров территории, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в день профессионального праздника спасателей. Двадцать седьмого декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России. "Пиротехники МЧС России обезвредили более 81 тысячи взрывоопасных предметов, обследовав почти 2,7 тысячи гектаров территории", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что спасатели продолжают выполнять задачи по защите и оказанию помощи мирному населению приграничных регионов страны, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований. В этих регионах специалисты МЧС принимают активное участие в аварийно-спасательных работах, очистке территорий от взрывоопасных предметов, восстановлении объектов инфраструктуры и обеспечении граждан всем необходимым. Кроме того, там восстанавливаются разрушенные объекты пожарно-спасательной инфраструктуры. За два последних года 10 зданий в подразделениях МЧС в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Запорожской области были отремонтированы и сданы в эксплуатацию в рамках реализации специального инфраструктурного проекта.
https://ria.ru/20241227/mchs-1991568964.html
россия
рсфср
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Поздравление Путина с Днем спасателя
Поздравление Путина с Днем спасателя.
2024-12-27T00:40
true
PT2M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926878735_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_085ac2605db0f1c11c11891a21353fc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рсфср, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, РСФСР, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Сотрудники МЧС обезвредили за год более 81 тысячи взрывоопасных предметов

Пиротехники МЧС обезвредили в 2024 году более 81 тысячи взрывоопасных предметов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПожарные и спасатели во время тренировки
Пожарные и спасатели во время тренировки - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Пожарные и спасатели во время тренировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пиротехники МЧС России обезвредили в 2024 году свыше 81 тысячи взрывоопасных предметов, всего обследовано почти 2,7 тысячи гектаров территории, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в день профессионального праздника спасателей.
Двадцать седьмого декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России.
Глава МЧС РФ Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Сотрудники МЧС в 2024 году спасли почти 58 тысяч человек
00:08
"Пиротехники МЧС России обезвредили более 81 тысячи взрывоопасных предметов, обследовав почти 2,7 тысячи гектаров территории", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что спасатели продолжают выполнять задачи по защите и оказанию помощи мирному населению приграничных регионов страны, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований. В этих регионах специалисты МЧС принимают активное участие в аварийно-спасательных работах, очистке территорий от взрывоопасных предметов, восстановлении объектов инфраструктуры и обеспечении граждан всем необходимым. Кроме того, там восстанавливаются разрушенные объекты пожарно-спасательной инфраструктуры. За два последних года 10 зданий в подразделениях МЧС в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Запорожской области были отремонтированы и сданы в эксплуатацию в рамках реализации специального инфраструктурного проекта.
 
РоссияРСФСРЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала