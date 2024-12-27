https://ria.ru/20241227/mchs-1991569237.html

МЧС ликвидировало в 2024 году более 260 чрезвычайных ситуаций

МЧС ликвидировало в 2024 году более 260 чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 27.12.2024

МЧС ликвидировало в 2024 году более 260 чрезвычайных ситуаций

Спасатели МЧС России ликвидировали в 2024 году более 260 чрезвычайных ситуаций различного масштаба, их количество по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T00:14:00+03:00

2024-12-27T00:14:00+03:00

2024-12-27T10:36:00+03:00

россия

рсфср

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спасатели МЧС России ликвидировали в 2024 году более 260 чрезвычайных ситуаций различного масштаба, их количество по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на четверть, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в день профессионального праздника спасателей. Двадцать седьмого декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России. "В этом году удалось снизить количество чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на воде. Так, силы и средства МЧС России ликвидировали более 260 чрезвычайных ситуаций разного масштаба, их количество сократилось на четверть по сравнению с предыдущим годом", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в этом году больше всего чрезвычайных ситуаций было муниципального характера, связанных с авариями на автомобильных и железных дорогах, а также природными пожарами. "Потушены более 325 тысяч природных и техногенных пожаров. Пожарно-спасательными подразделениями не допущено переходов огня на 33 населенных пункта в 14 субъектах страны. Спасатели помогали пострадавшим в свыше 4,2 тысяч происшествий на акваториях и почти 93 тысячах автоаварий", - заключил представитель ведомства.

https://ria.ru/20241227/putin-1991568436.html

https://ria.ru/20241227/mchs-1991568964.html

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Дарья Буймова

россия, рсфср, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество