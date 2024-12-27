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Разлив мазута в Керченском проливе привел к гибели дельфинов - РИА Новости, 27.12.2024
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23:22 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/mazut-1991773114.html
Разлив мазута в Керченском проливе привел к гибели дельфинов
Разлив мазута в Керченском проливе привел к гибели дельфинов - РИА Новости, 27.12.2024
Разлив мазута в Керченском проливе привел к гибели дельфинов
Росрыболовство подтвердило, что разлив мазута в результате крушения танкеров в районе Керченского пролива привел к гибели дельфинов, сообщается в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T23:22:00+03:00
2024-12-27T23:22:00+03:00
происшествия
керченский пролив
россия
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 27 дек – РИА Новости. Росрыболовство подтвердило, что разлив мазута в результате крушения танкеров в районе Керченского пролива привел к гибели дельфинов, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Нефтяной разлив оказал негативное воздействие на прибрежные районы Анапы, станицы Благовещенской, Витязево и другие населенные пункты. Пляжные зоны оказались покрыты мазутом, что привело к гибели водоплавающих птиц и дельфинов", - говорится в сообщении. По последним данным научно-экологического центра "Дельфа", после крушения танкеров уже 21 дельфин найден мертвыми на Кубани. Ранее директор центра Татьяна Белей также заявила РИА Новости, что экологи предлагают властям способы обследования мертвых дельфинов после ЧП с танкерами, так как пока ещё ни одно тело морского млекопитающего не было изучено. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241226/kuban-1991475461.html
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происшествия, керченский пролив, россия, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Разлив мазута в Керченском проливе привел к гибели дельфинов

Росрыболовство: разлив мазута в Керченском проливе привел к гибели дельфинов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 27 дек – РИА Новости. Росрыболовство подтвердило, что разлив мазута в результате крушения танкеров в районе Керченского пролива привел к гибели дельфинов, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Нефтяной разлив оказал негативное воздействие на прибрежные районы Анапы, станицы Благовещенской, Витязево и другие населенные пункты. Пляжные зоны оказались покрыты мазутом, что привело к гибели водоплавающих птиц и дельфинов", - говорится в сообщении.
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26 декабря, 15:27
По последним данным научно-экологического центра "Дельфа", после крушения танкеров уже 21 дельфин найден мертвыми на Кубани.
Ранее директор центра Татьяна Белей также заявила РИА Новости, что экологи предлагают властям способы обследования мертвых дельфинов после ЧП с танкерами, так как пока ещё ни одно тело морского млекопитающего не было изучено.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияКерченский проливРоссияВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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