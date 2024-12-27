https://ria.ru/20241227/mazut-1991706319.html

В Анапе начали помогать пострадавшим от выбросов мазута собакам

В Анапе начали помогать пострадавшим от выбросов мазута собакам - РИА Новости, 27.12.2024

В Анапе начали помогать пострадавшим от выбросов мазута собакам

Анапский приют начал помогать собакам, пострадавшим от выбросов мазута на пляжах курорта, уже девять испачканных питомцев получили лекарства и приняли ванну,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:04:00+03:00

2024-12-27T16:04:00+03:00

2024-12-27T16:04:00+03:00

происшествия

анапа

керченский пролив

россия

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 27 дек - РИА Новости. Анапский приют начал помогать собакам, пострадавшим от выбросов мазута на пляжах курорта, уже девять испачканных питомцев получили лекарства и приняли ванну, сообщили в оперативном штабе региона. "В анапском приюте "Добрый мир" помогают измазавшимся в мазуте собакам. Приют находится в Анапе на улице Транспортная, 22. Здесь каждый может стать волонтером и помочь пострадавшим собакам, которые испачкались в мазуте. Уже помогли 9 четвероногим", - говорится в сообщении. Уточняется, что собак нашли на пляжах Анапы. Их лапы были измазаны мазутом. Для четвергоногих это опасно, так как при попытке очистить шерсть нефтепродукты попадают животным в желудок, вызывая отравление. Также псы дышат парами мазута и получают интоксикацию. "Но уже после приема ванны и лекарств жизни собак ничего не угрожает", - добавляют власти. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241226/anapa-1991567210.html

https://ria.ru/20241222/ptitsy-1990745321.html

анапа

керченский пролив

россия

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происшествия, анапа, керченский пролив, россия, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе