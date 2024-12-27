Рейтинг@Mail.ru
В Анапе начали помогать пострадавшим от выбросов мазута собакам - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/mazut-1991706319.html
В Анапе начали помогать пострадавшим от выбросов мазута собакам
В Анапе начали помогать пострадавшим от выбросов мазута собакам - РИА Новости, 27.12.2024
В Анапе начали помогать пострадавшим от выбросов мазута собакам
Анапский приют начал помогать собакам, пострадавшим от выбросов мазута на пляжах курорта, уже девять испачканных питомцев получили лекарства и приняли ванну,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:04:00+03:00
2024-12-27T16:04:00+03:00
происшествия
анапа
керченский пролив
россия
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991667517_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_d03ad38167a7efd478f34326c149e689.jpg
КРАСНОДАР, 27 дек - РИА Новости. Анапский приют начал помогать собакам, пострадавшим от выбросов мазута на пляжах курорта, уже девять испачканных питомцев получили лекарства и приняли ванну, сообщили в оперативном штабе региона. "В анапском приюте "Добрый мир" помогают измазавшимся в мазуте собакам. Приют находится в Анапе на улице Транспортная, 22. Здесь каждый может стать волонтером и помочь пострадавшим собакам, которые испачкались в мазуте. Уже помогли 9 четвероногим", - говорится в сообщении. Уточняется, что собак нашли на пляжах Анапы. Их лапы были измазаны мазутом. Для четвергоногих это опасно, так как при попытке очистить шерсть нефтепродукты попадают животным в желудок, вызывая отравление. Также псы дышат парами мазута и получают интоксикацию. "Но уже после приема ванны и лекарств жизни собак ничего не угрожает", - добавляют власти. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241226/anapa-1991567210.html
https://ria.ru/20241222/ptitsy-1990745321.html
анапа
керченский пролив
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991667517_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_b56ee9161a471f3ad234986681feeb56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, керченский пролив, россия, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Керченский пролив, Россия, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе начали помогать пострадавшим от выбросов мазута собакам

Анапский приют начал помогать пострадавшим от выбросов мазута собакам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 27 дек - РИА Новости. Анапский приют начал помогать собакам, пострадавшим от выбросов мазута на пляжах курорта, уже девять испачканных питомцев получили лекарства и приняли ванну, сообщили в оперативном штабе региона.
"В анапском приюте "Добрый мир" помогают измазавшимся в мазуте собакам. Приют находится в Анапе на улице Транспортная, 22. Здесь каждый может стать волонтером и помочь пострадавшим собакам, которые испачкались в мазуте. Уже помогли 9 четвероногим", - говорится в сообщении.
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Ученые предложили способ очистки песка в Анапе от мазута
Вчера, 23:30
Уточняется, что собак нашли на пляжах Анапы. Их лапы были измазаны мазутом. Для четвергоногих это опасно, так как при попытке очистить шерсть нефтепродукты попадают животным в желудок, вызывая отравление. Также псы дышат парами мазута и получают интоксикацию.
"Но уже после приема ванны и лекарств жизни собак ничего не угрожает", - добавляют власти.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
В Анапе спасли почти тысячу пострадавших от мазута птиц
22 декабря, 21:41
 
ПроисшествияАнапаКерченский проливРоссияВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала