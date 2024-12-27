В Анапе начали помогать пострадавшим от выбросов мазута собакам
Анапский приют начал помогать пострадавшим от выбросов мазута собакам
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 27 дек - РИА Новости. Анапский приют начал помогать собакам, пострадавшим от выбросов мазута на пляжах курорта, уже девять испачканных питомцев получили лекарства и приняли ванну, сообщили в оперативном штабе региона.
"В анапском приюте "Добрый мир" помогают измазавшимся в мазуте собакам. Приют находится в Анапе на улице Транспортная, 22. Здесь каждый может стать волонтером и помочь пострадавшим собакам, которые испачкались в мазуте. Уже помогли 9 четвероногим", - говорится в сообщении.
Уточняется, что собак нашли на пляжах Анапы. Их лапы были измазаны мазутом. Для четвергоногих это опасно, так как при попытке очистить шерсть нефтепродукты попадают животным в желудок, вызывая отравление. Также псы дышат парами мазута и получают интоксикацию.
"Но уже после приема ванны и лекарств жизни собак ничего не угрожает", - добавляют власти.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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