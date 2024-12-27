https://ria.ru/20241227/mazut-1991625881.html

В Керченском проливе очистили от мазута остров Тузла

В Керченском проливе очистили от мазута остров Тузла - РИА Новости, 27.12.2024

В Керченском проливе очистили от мазута остров Тузла

Мазут, обнаруженный на острове Тузла в Керченском проливе, убрали с береговой линии, сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T11:29:00+03:00

2024-12-27T11:29:00+03:00

2024-12-27T11:29:00+03:00

происшествия

керчь

керченский пролив

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Мазут, обнаруженный на острове Тузла в Керченском проливе, убрали с береговой линии, сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова. "По результатам работы мониторинговых групп 26 декабря в ГО Керчь и Ленинском районе выявлено 2 факта загрязнения нефтепродуктами, а также подтвержден 1 факт наличия мазута на острове Тузла. Очищено 5 км береговой линии", - написала Шевцова в своем Telegram-канале. По ее словам, всего собрано и вывезено более 44 тонн (446 мешков) загрязненного песка. Мониторинг ситуации продолжается. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. Режим ЧС муниципального характера введен в Керчи, а в Ленинском районе полуострова - режим угрозы ЧС.

https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, керчь, керченский пролив, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, республика крым