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Минкурортов Кубани оценило влияние разлива мазута на турпоток - РИА Новости, 27.12.2024
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11:22 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/mazut-1991624523.html
Минкурортов Кубани оценило влияние разлива мазута на турпоток
Минкурортов Кубани оценило влияние разлива мазута на турпоток - РИА Новости, 27.12.2024
Минкурортов Кубани оценило влияние разлива мазута на турпоток
Министерство курортов Краснодарского края заявило РИА Новости, что прогнозировать влияние разлива нефтепродуктов в Черном море на турпоток в регионе пока... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T11:22:00+03:00
2024-12-27T11:22:00+03:00
анапа
краснодарский край
черное море
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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КРАСНОДАР, 27 дек – РИА Новости. Министерство курортов Краснодарского края заявило РИА Новости, что прогнозировать влияние разлива нефтепродуктов в Черном море на турпоток в регионе пока преждевременно. Ранее "Известия" сообщили, что в Анапе отменено 90% бронирований на новогодние праздники. "Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края на данный момент не может дать прогноз о влиянии разлива мазута на турпоток. Представители туриндустрии Краснодарского края участвуют в ликвидации последствий ЧС в Анапе и Темрюкском районе. Делать прогнозы о влиянии произошедшего на турпоток в регионе преждевременно. Главная задача сейчас - очистить пляжи от нефтепродуктов", - прокомментировали власти. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20241226/anapa-1991567210.html
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анапа, краснодарский край, черное море, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Анапа, Краснодарский край, Черное море, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
Минкурортов Кубани оценило влияние разлива мазута на турпоток

Минкурортов Кубани: прогнозировать влияние разлива мазута на турпоток пока рано

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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КРАСНОДАР, 27 дек – РИА Новости. Министерство курортов Краснодарского края заявило РИА Новости, что прогнозировать влияние разлива нефтепродуктов в Черном море на турпоток в регионе пока преждевременно.
Ранее "Известия" сообщили, что в Анапе отменено 90% бронирований на новогодние праздники.
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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Вчера, 23:30
"Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края на данный момент не может дать прогноз о влиянии разлива мазута на турпоток. Представители туриндустрии Краснодарского края участвуют в ликвидации последствий ЧС в Анапе и Темрюкском районе. Делать прогнозы о влиянии произошедшего на турпоток в регионе преждевременно. Главная задача сейчас - очистить пляжи от нефтепродуктов", - прокомментировали власти.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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22 декабря, 17:47
 
АнапаКраснодарский крайЧерное мореВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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