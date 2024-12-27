https://ria.ru/20241227/mazut-1991624523.html

Минкурортов Кубани оценило влияние разлива мазута на турпоток

Минкурортов Кубани оценило влияние разлива мазута на турпоток - РИА Новости, 27.12.2024

Минкурортов Кубани оценило влияние разлива мазута на турпоток

Министерство курортов Краснодарского края заявило РИА Новости, что прогнозировать влияние разлива нефтепродуктов в Черном море на турпоток в регионе пока... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T11:22:00+03:00

2024-12-27T11:22:00+03:00

2024-12-27T11:22:00+03:00

анапа

краснодарский край

черное море

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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КРАСНОДАР, 27 дек – РИА Новости. Министерство курортов Краснодарского края заявило РИА Новости, что прогнозировать влияние разлива нефтепродуктов в Черном море на турпоток в регионе пока преждевременно. Ранее "Известия" сообщили, что в Анапе отменено 90% бронирований на новогодние праздники. "Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края на данный момент не может дать прогноз о влиянии разлива мазута на турпоток. Представители туриндустрии Краснодарского края участвуют в ликвидации последствий ЧС в Анапе и Темрюкском районе. Делать прогнозы о влиянии произошедшего на турпоток в регионе преждевременно. Главная задача сейчас - очистить пляжи от нефтепродуктов", - прокомментировали власти. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20241226/anapa-1991567210.html

https://ria.ru/20241222/anapa-1990720518.html

анапа

краснодарский край

черное море

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анапа, краснодарский край, черное море, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия