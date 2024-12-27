https://ria.ru/20241227/mask-1991623629.html

Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни

Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни - РИА Новости, 27.12.2024

Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни

Американский предприниматель Илон Маск считает, что Земля станет непригодной для жизни уже через 500 миллионов лет из-за нынешних темпов расширения Солнца. РИА Новости, 27.12.2024

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марс

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что Земля станет непригодной для жизни уже через 500 миллионов лет из-за нынешних темпов расширения Солнца. Пользователь в социальной сети Х "напомнил", что Солнце взорвётся через пять миллиардов лет, и отметил, что Марс может стать лучшим шансом человечества на сохранение жизни. "Расширение нашего Солнца может сделать Землю непригодной для жизни через 10% этого времени (500 миллионов лет - ред.)", - написал Маск в ответ на эту публикацию. В сентябре Маск заявил, что человечество должно освоить межзвёздные перелёты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.

https://ria.ru/20240406/mask-1938307683.html

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земля, марс, илон маск, в мире, солнце