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Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни - РИА Новости, 27.12.2024
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11:17 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/mask-1991623629.html
Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни
Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни - РИА Новости, 27.12.2024
Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни
Американский предприниматель Илон Маск считает, что Земля станет непригодной для жизни уже через 500 миллионов лет из-за нынешних темпов расширения Солнца. РИА Новости, 27.12.2024
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марс
илон маск
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что Земля станет непригодной для жизни уже через 500 миллионов лет из-за нынешних темпов расширения Солнца. Пользователь в социальной сети Х "напомнил", что Солнце взорвётся через пять миллиардов лет, и отметил, что Марс может стать лучшим шансом человечества на сохранение жизни. "Расширение нашего Солнца может сделать Землю непригодной для жизни через 10% этого времени (500 миллионов лет - ред.)", - написал Маск в ответ на эту публикацию. В сентябре Маск заявил, что человечество должно освоить межзвёздные перелёты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.
https://ria.ru/20240406/mask-1938307683.html
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земля, марс, илон маск, в мире, солнце
Земля, Марс, Илон Маск, В мире, Солнце
Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни

Маск заявил, что Земля станет непригодной для жизни через 500 миллионов лет

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что Земля станет непригодной для жизни уже через 500 миллионов лет из-за нынешних темпов расширения Солнца.
Пользователь в социальной сети Х "напомнил", что Солнце взорвётся через пять миллиардов лет, и отметил, что Марс может стать лучшим шансом человечества на сохранение жизни.
"Расширение нашего Солнца может сделать Землю непригодной для жизни через 10% этого времени (500 миллионов лет - ред.)", - написал Маск в ответ на эту публикацию.
В сентябре Маск заявил, что человечество должно освоить межзвёздные перелёты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.
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ЗемляМарсИлон МаскВ миреСолнце
 
 
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