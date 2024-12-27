https://ria.ru/20241227/mask-1991623629.html
Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни
Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни - РИА Новости, 27.12.2024
Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни
Американский предприниматель Илон Маск считает, что Земля станет непригодной для жизни уже через 500 миллионов лет из-за нынешних темпов расширения Солнца. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T11:17:00+03:00
2024-12-27T11:17:00+03:00
2024-12-27T11:17:00+03:00
земля
марс
илон маск
в мире
солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что Земля станет непригодной для жизни уже через 500 миллионов лет из-за нынешних темпов расширения Солнца. Пользователь в социальной сети Х "напомнил", что Солнце взорвётся через пять миллиардов лет, и отметил, что Марс может стать лучшим шансом человечества на сохранение жизни. "Расширение нашего Солнца может сделать Землю непригодной для жизни через 10% этого времени (500 миллионов лет - ред.)", - написал Маск в ответ на эту публикацию. В сентябре Маск заявил, что человечество должно освоить межзвёздные перелёты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.
https://ria.ru/20240406/mask-1938307683.html
земля
марс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021ba1e01d3672a1da324ec2da11ef39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, марс, илон маск, в мире, солнце
Земля, Марс, Илон Маск, В мире, Солнце
Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни
Маск заявил, что Земля станет непригодной для жизни через 500 миллионов лет