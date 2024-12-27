https://ria.ru/20241227/mask-1991570589.html

США грозит банкротство, заявил Маск

США грозит банкротство, заявил Маск - РИА Новости, 27.12.2024

США грозит банкротство, заявил Маск

США грозит банкротство, если власти страны не исправят проблему с бюджетными расходами и ростом госдолга, заявил американский предприниматель Илон Маск. Так... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T00:44:00+03:00

2024-12-27T00:44:00+03:00

2024-12-27T00:44:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. США грозит банкротство, если власти страны не исправят проблему с бюджетными расходами и ростом госдолга, заявил американский предприниматель Илон Маск. Так миллиардер прокомментировал пост букмекерской платформы Kalshi в соцсети X.Так миллиардер прокомментировал пост букмекерской платформы Kalshi в соцсети X, в котором говорилось, что США испытывают серьезную проблему с расходами и имеют растущий госдолг в размере 36 триллионов долларов. При этом платформа отметила, что у проблемы госдолга "впервые за десятилетия" может появиться решение благодаря новому департаменту по достижению госэффективности (DOGE), который вскоре возглавит Маск. "Либо мы это исправим, либо фактически обанкротимся", - написал Маск на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию. Ранее Маск уже предупреждал, что Штаты очень быстро движутся к банкротству, и обещал сократить бюджетные расходы США на по меньшей мере на 2 триллиона долларов в случае победы на выборах Дональда Трампа, который теперь стал избранным американским президентом. По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 36 триллионов.

https://ria.ru/20241226/dannye-1991423160.html

https://ria.ru/20241203/musk-1987181283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сша, илон маск, дональд трамп, джо байден, в мире