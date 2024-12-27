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США грозит банкротство, заявил Маск - РИА Новости, 27.12.2024
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00:44 27.12.2024
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США грозит банкротство, заявил Маск
США грозит банкротство, заявил Маск - РИА Новости, 27.12.2024
США грозит банкротство, заявил Маск
США грозит банкротство, если власти страны не исправят проблему с бюджетными расходами и ростом госдолга, заявил американский предприниматель Илон Маск. Так... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T00:44:00+03:00
2024-12-27T00:44:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. США грозит банкротство, если власти страны не исправят проблему с бюджетными расходами и ростом госдолга, заявил американский предприниматель Илон Маск. Так миллиардер прокомментировал пост букмекерской платформы Kalshi в соцсети X.Так миллиардер прокомментировал пост букмекерской платформы Kalshi в соцсети X, в котором говорилось, что США испытывают серьезную проблему с расходами и имеют растущий госдолг в размере 36 триллионов долларов. При этом платформа отметила, что у проблемы госдолга "впервые за десятилетия" может появиться решение благодаря новому департаменту по достижению госэффективности (DOGE), который вскоре возглавит Маск. "Либо мы это исправим, либо фактически обанкротимся", - написал Маск на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию. Ранее Маск уже предупреждал, что Штаты очень быстро движутся к банкротству, и обещал сократить бюджетные расходы США на по меньшей мере на 2 триллиона долларов в случае победы на выборах Дональда Трампа, который теперь стал избранным американским президентом. По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 36 триллионов.
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технологии, сша, илон маск, дональд трамп, джо байден, в мире
Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
США грозит банкротство, заявил Маск

Маск предупредил, что США обанкротятся, если не смогут помешать росту госдолга

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. США грозит банкротство, если власти страны не исправят проблему с бюджетными расходами и ростом госдолга, заявил американский предприниматель Илон Маск. Так миллиардер прокомментировал пост букмекерской платформы Kalshi в соцсети X.
Так миллиардер прокомментировал пост букмекерской платформы Kalshi в соцсети X, в котором говорилось, что США испытывают серьезную проблему с расходами и имеют растущий госдолг в размере 36 триллионов долларов. При этом платформа отметила, что у проблемы госдолга "впервые за десятилетия" может появиться решение благодаря новому департаменту по достижению госэффективности (DOGE), который вскоре возглавит Маск.
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"Либо мы это исправим, либо фактически обанкротимся", - написал Маск на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию.
Ранее Маск уже предупреждал, что Штаты очень быстро движутся к банкротству, и обещал сократить бюджетные расходы США на по меньшей мере на 2 триллиона долларов в случае победы на выборах Дональда Трампа, который теперь стал избранным американским президентом.
По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 36 триллионов.
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