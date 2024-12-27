https://ria.ru/20241227/marokko-1991575977.html

На затонувшей в Марокко лодке пропали без вести около 70 человек

На затонувшей в Марокко лодке пропали без вести около 70 человек - РИА Новости, 27.12.2024

На затонувшей в Марокко лодке пропали без вести около 70 человек

Около 70 человек, находившихся на борту лодки, которая на прошлой неделе затонула в водах Марокко, пропали без вести, сообщает правительство Мали. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T02:33:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Около 70 человек, находившихся на борту лодки, которая на прошлой неделе затонула в водах Марокко, пропали без вести, сообщает правительство Мали. "На лодке, направлявшейся в Испанию, было 80 человек, и, к сожалению, среди жертв были опознаны 25 молодых малийцев", - говорится в коммюнике, которое цитирует агентство Франс Пресс. Отмечается, что были спасены 11 выживших, в том числе "девять малийцев". Власти сообщают, что число пропавших в результате инцидента, произошедшего 19 декабря, основано на информации из различных источников, включая посольства Мали в Мавритании и Марокко, родственников жертв и некоторых выживших. На прошлой неделе МВД Испании сообщило, что рекордное число нелегальных мигрантов прибыло в Испанию морским путем за 2024 год. в общей сложности 57 738 нелегалов прибыло на испанское побережье с января по 15 декабря 2024 года, превысив показатель в 57 498 человек, зафиксированный в 2018 году. Эти люди достигли страны на 1 719 лодках. Большинство из них (43 737 человек) высадились на Канарских островах. За первые пятнадцать дней декабря на архипелаг прибыли 2 312 человек, преодолев маршрут, который считается одним из самых опасных миграционных путей в мире. Ранее организация Caminando Fronteras, защищающая права мигрантов, сообщала, что более 5000 мигрантов, пытавшихся добраться до Испании, погибло за первые пять месяцев 2024 год, что в среднем приравнивается к 33 смертям каждый день. Подавляющее большинство мигрантов направлялось в Испанию по атлантическому маршруту до Канарских островов. Среди них погибло 4800 человек.

https://ria.ru/20241125/madagaskar-1985501001.html

https://ria.ru/20241226/migranty-1991529370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, испания, марокко, мали