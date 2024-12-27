Рейтинг@Mail.ru
На затонувшей в Марокко лодке пропали без вести около 70 человек - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 27.12.2024 (обновлено: 02:38 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/marokko-1991575977.html
На затонувшей в Марокко лодке пропали без вести около 70 человек
На затонувшей в Марокко лодке пропали без вести около 70 человек - РИА Новости, 27.12.2024
На затонувшей в Марокко лодке пропали без вести около 70 человек
Около 70 человек, находившихся на борту лодки, которая на прошлой неделе затонула в водах Марокко, пропали без вести, сообщает правительство Мали. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T02:33:00+03:00
2024-12-27T02:38:00+03:00
в мире
испания
марокко
мали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965157984_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_32d23a0659443bfe01bbec066208dc34.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Около 70 человек, находившихся на борту лодки, которая на прошлой неделе затонула в водах Марокко, пропали без вести, сообщает правительство Мали. "На лодке, направлявшейся в Испанию, было 80 человек, и, к сожалению, среди жертв были опознаны 25 молодых малийцев", - говорится в коммюнике, которое цитирует агентство Франс Пресс. Отмечается, что были спасены 11 выживших, в том числе "девять малийцев". Власти сообщают, что число пропавших в результате инцидента, произошедшего 19 декабря, основано на информации из различных источников, включая посольства Мали в Мавритании и Марокко, родственников жертв и некоторых выживших. На прошлой неделе МВД Испании сообщило, что рекордное число нелегальных мигрантов прибыло в Испанию морским путем за 2024 год. в общей сложности 57 738 нелегалов прибыло на испанское побережье с января по 15 декабря 2024 года, превысив показатель в 57 498 человек, зафиксированный в 2018 году. Эти люди достигли страны на 1 719 лодках. Большинство из них (43 737 человек) высадились на Канарских островах. За первые пятнадцать дней декабря на архипелаг прибыли 2 312 человек, преодолев маршрут, который считается одним из самых опасных миграционных путей в мире. Ранее организация Caminando Fronteras, защищающая права мигрантов, сообщала, что более 5000 мигрантов, пытавшихся добраться до Испании, погибло за первые пять месяцев 2024 год, что в среднем приравнивается к 33 смертям каждый день. Подавляющее большинство мигрантов направлялось в Испанию по атлантическому маршруту до Канарских островов. Среди них погибло 4800 человек.
https://ria.ru/20241125/madagaskar-1985501001.html
https://ria.ru/20241226/migranty-1991529370.html
испания
марокко
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965157984_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_14340552c73231d506e525ddb3fcca4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, марокко, мали
В мире, Испания, Марокко, Мали
На затонувшей в Марокко лодке пропали без вести около 70 человек

Около 70 человек на борту затонувшей в водах Марокко лодки пропали без вести

© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанкСудно
Судно - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Дубов
Перейти в медиабанк
Судно. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Около 70 человек, находившихся на борту лодки, которая на прошлой неделе затонула в водах Марокко, пропали без вести, сообщает правительство Мали.
"На лодке, направлявшейся в Испанию, было 80 человек, и, к сожалению, среди жертв были опознаны 25 молодых малийцев", - говорится в коммюнике, которое цитирует агентство Франс Пресс.
Берег Индийского океана - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
У берегов Мадагаскара при опрокидывании двух судов погибли 24 человека
25 ноября, 04:55
Отмечается, что были спасены 11 выживших, в том числе "девять малийцев".
Власти сообщают, что число пропавших в результате инцидента, произошедшего 19 декабря, основано на информации из различных источников, включая посольства Мали в Мавритании и Марокко, родственников жертв и некоторых выживших.
На прошлой неделе МВД Испании сообщило, что рекордное число нелегальных мигрантов прибыло в Испанию морским путем за 2024 год. в общей сложности 57 738 нелегалов прибыло на испанское побережье с января по 15 декабря 2024 года, превысив показатель в 57 498 человек, зафиксированный в 2018 году. Эти люди достигли страны на 1 719 лодках. Большинство из них (43 737 человек) высадились на Канарских островах. За первые пятнадцать дней декабря на архипелаг прибыли 2 312 человек, преодолев маршрут, который считается одним из самых опасных миграционных путей в мире.
Ранее организация Caminando Fronteras, защищающая права мигрантов, сообщала, что более 5000 мигрантов, пытавшихся добраться до Испании, погибло за первые пять месяцев 2024 год, что в среднем приравнивается к 33 смертям каждый день. Подавляющее большинство мигрантов направлялось в Испанию по атлантическому маршруту до Канарских островов. Среди них погибло 4800 человек.
Сотрудник Испанской Гражданской Гвардии во время прибытия мигрантов в испанский анклав Сеута недалеко от границы с Марокко - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
В Испании в 2024 году погибли почти 10,5 тысячи мигрантов
Вчера, 18:48
 
В миреИспанияМароккоМали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала