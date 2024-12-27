На затонувшей в Марокко лодке пропали без вести около 70 человек
Около 70 человек на борту затонувшей в водах Марокко лодки пропали без вести
Судно. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Около 70 человек, находившихся на борту лодки, которая на прошлой неделе затонула в водах Марокко, пропали без вести, сообщает правительство Мали.
"На лодке, направлявшейся в Испанию, было 80 человек, и, к сожалению, среди жертв были опознаны 25 молодых малийцев", - говорится в коммюнике, которое цитирует агентство Франс Пресс.
Отмечается, что были спасены 11 выживших, в том числе "девять малийцев".
Власти сообщают, что число пропавших в результате инцидента, произошедшего 19 декабря, основано на информации из различных источников, включая посольства Мали в Мавритании и Марокко, родственников жертв и некоторых выживших.
На прошлой неделе МВД Испании сообщило, что рекордное число нелегальных мигрантов прибыло в Испанию морским путем за 2024 год. в общей сложности 57 738 нелегалов прибыло на испанское побережье с января по 15 декабря 2024 года, превысив показатель в 57 498 человек, зафиксированный в 2018 году. Эти люди достигли страны на 1 719 лодках. Большинство из них (43 737 человек) высадились на Канарских островах. За первые пятнадцать дней декабря на архипелаг прибыли 2 312 человек, преодолев маршрут, который считается одним из самых опасных миграционных путей в мире.
Ранее организация Caminando Fronteras, защищающая права мигрантов, сообщала, что более 5000 мигрантов, пытавшихся добраться до Испании, погибло за первые пять месяцев 2024 год, что в среднем приравнивается к 33 смертям каждый день. Подавляющее большинство мигрантов направлялось в Испанию по атлантическому маршруту до Канарских островов. Среди них погибло 4800 человек.