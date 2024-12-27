Рейтинг@Mail.ru
Ульянов рассказал о прогрессе в диалоге Ирана и МАГАТЭ - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 27.12.2024 (обновлено: 17:27 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/magate-1991621792.html
Ульянов рассказал о прогрессе в диалоге Ирана и МАГАТЭ
Ульянов рассказал о прогрессе в диалоге Ирана и МАГАТЭ - РИА Новости, 27.12.2024
Ульянов рассказал о прогрессе в диалоге Ирана и МАГАТЭ
Прогресс в диалоге Ирана и МАГАТЭ есть, но движение ограничено и сталкивается с препятствиями заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T11:07:00+03:00
2024-12-27T17:27:00+03:00
в мире
иран
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_0:88:2769:1646_1920x0_80_0_0_226e5093ec4867e3f160305633921c5a.jpg
ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Прогресс в диалоге Ирана и МАГАТЭ есть, но движение ограничено и сталкивается с препятствиями заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Сказать, что никакого прогресса в диалоге между Ираном и МАГАТЭ нет, было бы неверным, хотя движение носит ограниченный характер и постоянно сталкивается с определёнными препятствиями. Важным моментом в последнее время стал визит гендиректора МАГАТЭ в Иран в середине ноября, в ходе которого Рафаэль Гросси встретился с руководством ИРИ, а также посетил ряд ядерных объектов, в том числе выходящих за рамки соглашения между Ираном и МАГАТЭ о применении гарантий", - сказал Ульянов. По его словам, эта поездка позволила наладить контакт с новым правительством страны, а также выйти в целом на важные договоренности, которые, среди прочего, предполагали, что Иран не будет наращивать объемы урана с обогащением до 60%, рост которых вызывает особую озабоченность у западных стран. "Однако эти же самые западные страны, в частности, США, Великобритания, Германия и Франция, вместо того, чтобы эти понимания поддержать и сформировать благоприятную атмосферу для их реализации, пошли по деструктивному пути, инициировав на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в ноябре очередную антииранскую резолюцию, которая была принята западным большинством в Совете. Естественно, в таких политических условиях Иран не только не смог выполнить договоренности с гендиректором, но и пошел на увеличение темпов наработки 60% урана", - пояснил дипломат. Читайте полный текст интервью Михаила Ульянова &gt;&gt;
https://ria.ru/20241122/iran-1985122772.html
иран
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_154:0:2615:1846_1920x0_80_0_0_a3dc68bd520a0738fcc6fc47cceefb59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, магатэ
В мире, Иран, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Ульянов рассказал о прогрессе в диалоге Ирана и МАГАТЭ

Ульянов: прогресс в диалоге Ирана и МАГАТЭ есть, но есть препятствия

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Прогресс в диалоге Ирана и МАГАТЭ есть, но движение ограничено и сталкивается с препятствиями заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Сказать, что никакого прогресса в диалоге между Ираном и МАГАТЭ нет, было бы неверным, хотя движение носит ограниченный характер и постоянно сталкивается с определёнными препятствиями. Важным моментом в последнее время стал визит гендиректора МАГАТЭ в Иран в середине ноября, в ходе которого Рафаэль Гросси встретился с руководством ИРИ, а также посетил ряд ядерных объектов, в том числе выходящих за рамки соглашения между Ираном и МАГАТЭ о применении гарантий", - сказал Ульянов.
По его словам, эта поездка позволила наладить контакт с новым правительством страны, а также выйти в целом на важные договоренности, которые, среди прочего, предполагали, что Иран не будет наращивать объемы урана с обогащением до 60%, рост которых вызывает особую озабоченность у западных стран.
"Однако эти же самые западные страны, в частности, США, Великобритания, Германия и Франция, вместо того, чтобы эти понимания поддержать и сформировать благоприятную атмосферу для их реализации, пошли по деструктивному пути, инициировав на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в ноябре очередную антииранскую резолюцию, которая была принята западным большинством в Совете. Естественно, в таких политических условиях Иран не только не смог выполнить договоренности с гендиректором, но и пошел на увеличение темпов наработки 60% урана", - пояснил дипломат.
Читайте полный текст интервью Михаила Ульянова >>
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Иран запустит новые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ
22 ноября, 08:31
 
В миреИранРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала