https://ria.ru/20241227/lipetsk-1991661725.html

В Липецке уволили преподавателя, избитого в колледже

В Липецке уволили преподавателя, избитого в колледже - РИА Новости, 27.12.2024

В Липецке уволили преподавателя, избитого в колледже

Педагога, которого избили в липецком колледже, уволили из-за неэтичного поведения, а руководству учебного заведения вынесли выговор, сообщается в... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:23:00+03:00

2024-12-27T13:23:00+03:00

2024-12-27T15:57:00+03:00

происшествия

липецкая область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991256986_0:82:620:431_1920x0_80_0_0_581b0ee247c79326110d162b366aaab9.jpg

ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Педагога, которого избили в липецком колледже, уволили из-за неэтичного поведения, а руководству учебного заведения вынесли выговор, сообщается в Telegram-канале областного правительства. "Специальная комиссия управления образования и науки Липецкой области завершила проверку в Липецком колледже индустрии сервиса", — говорится в публикации.Поводом для разбирательства стало видео из учебной аудитории, появившееся в местных СМИ и Telegram-каналах. На записи двое мужчин в верхней одежде стоят у доски возле преподавателя. Один из них несколько раз бьет его кулаком по голове, а второй предлагает преподавателю выйти. По информации "Московского комсомольца", нападавшими были отец одной из студенток и его друг, а конфликт произошел из-за того, что преподаватель якобы клеился к девушке. Полиция задержала мужчин и выяснила, что один из них — отчим студентки колледжа. Прокуратура Липецкой области провела доследственную проверку по заявлению преподавателя.По итогам проверок руководству колледжа объявили выговор за нарушения требований безопасности в образовательном учреждении, а с преподавателем ОБЖ расторгли трудовой договор из-за его неэтичного поведения, не соответствующего профессиональным стандартам, добавили в региональном правительстве.

https://ria.ru/20241212/krym-1988832541.html

https://ria.ru/20241211/proverka-1988638292.html

липецкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, липецкая область, россия