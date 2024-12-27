Рейтинг@Mail.ru
В Липецке уволили преподавателя, избитого в колледже - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 27.12.2024 (обновлено: 15:57 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/lipetsk-1991661725.html
В Липецке уволили преподавателя, избитого в колледже
В Липецке уволили преподавателя, избитого в колледже - РИА Новости, 27.12.2024
В Липецке уволили преподавателя, избитого в колледже
Педагога, которого избили в липецком колледже, уволили из-за неэтичного поведения, а руководству учебного заведения вынесли выговор, сообщается в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:23:00+03:00
2024-12-27T15:57:00+03:00
происшествия
липецкая область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991256986_0:82:620:431_1920x0_80_0_0_581b0ee247c79326110d162b366aaab9.jpg
ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Педагога, которого избили в липецком колледже, уволили из-за неэтичного поведения, а руководству учебного заведения вынесли выговор, сообщается в Telegram-канале областного правительства. "Специальная комиссия управления образования и науки Липецкой области завершила проверку в Липецком колледже индустрии сервиса", — говорится в публикации.Поводом для разбирательства стало видео из учебной аудитории, появившееся в местных СМИ и Telegram-каналах. На записи двое мужчин в верхней одежде стоят у доски возле преподавателя. Один из них несколько раз бьет его кулаком по голове, а второй предлагает преподавателю выйти. По информации "Московского комсомольца", нападавшими были отец одной из студенток и его друг, а конфликт произошел из-за того, что преподаватель якобы клеился к девушке. Полиция задержала мужчин и выяснила, что один из них — отчим студентки колледжа. Прокуратура Липецкой области провела доследственную проверку по заявлению преподавателя.По итогам проверок руководству колледжа объявили выговор за нарушения требований безопасности в образовательном учреждении, а с преподавателем ОБЖ расторгли трудовой договор из-за его неэтичного поведения, не соответствующего профессиональным стандартам, добавили в региональном правительстве.
https://ria.ru/20241212/krym-1988832541.html
https://ria.ru/20241211/proverka-1988638292.html
липецкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991256986_0:24:620:489_1920x0_80_0_0_d708fd6999440498c9d0ab8e1de98a07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, липецкая область, россия
Происшествия, Липецкая область, Россия
В Липецке уволили преподавателя, избитого в колледже

Педагога, избитого в липецком колледже, уволили из-за неэтичного поведения

© Кадр видео из соцсетейВ Липецке двое мужчин избили в колледже преподавателя ОБЖ на глазах у детей
В Липецке двое мужчин избили в колледже преподавателя ОБЖ на глазах у детей - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
В Липецке двое мужчин избили в колледже преподавателя ОБЖ на глазах у детей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Педагога, которого избили в липецком колледже, уволили из-за неэтичного поведения, а руководству учебного заведения вынесли выговор, сообщается в Telegram-канале областного правительства.
"Специальная комиссия управления образования и науки Липецкой области завершила проверку в Липецком колледже индустрии сервиса", — говорится в публикации.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
СК назвал причину конфликта с избиением школьницы на пляже в Крыму
12 декабря, 14:58
Поводом для разбирательства стало видео из учебной аудитории, появившееся в местных СМИ и Telegram-каналах. На записи двое мужчин в верхней одежде стоят у доски возле преподавателя. Один из них несколько раз бьет его кулаком по голове, а второй предлагает преподавателю выйти. По информации "Московского комсомольца", нападавшими были отец одной из студенток и его друг, а конфликт произошел из-за того, что преподаватель якобы клеился к девушке.
Полиция задержала мужчин и выяснила, что один из них — отчим студентки колледжа. Прокуратура Липецкой области провела доследственную проверку по заявлению преподавателя.
По итогам проверок руководству колледжа объявили выговор за нарушения требований безопасности в образовательном учреждении, а с преподавателем ОБЖ расторгли трудовой договор из-за его неэтичного поведения, не соответствующего профессиональным стандартам, добавили в региональном правительстве.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Иркутске начали проверку после избиения педиатра
11 декабря, 16:55
 
ПроисшествияЛипецкая областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала