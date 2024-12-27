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В Липецке уволили преподавателя, избитого в колледже
В Липецке уволили преподавателя, избитого в колледже - РИА Новости, 27.12.2024
В Липецке уволили преподавателя, избитого в колледже
Педагога, которого избили в липецком колледже, уволили из-за неэтичного поведения, а руководству учебного заведения вынесли выговор, сообщается в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:23:00+03:00
2024-12-27T13:23:00+03:00
2024-12-27T15:57:00+03:00
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ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Педагога, которого избили в липецком колледже, уволили из-за неэтичного поведения, а руководству учебного заведения вынесли выговор, сообщается в Telegram-канале областного правительства. "Специальная комиссия управления образования и науки Липецкой области завершила проверку в Липецком колледже индустрии сервиса", — говорится в публикации.Поводом для разбирательства стало видео из учебной аудитории, появившееся в местных СМИ и Telegram-каналах. На записи двое мужчин в верхней одежде стоят у доски возле преподавателя. Один из них несколько раз бьет его кулаком по голове, а второй предлагает преподавателю выйти. По информации "Московского комсомольца", нападавшими были отец одной из студенток и его друг, а конфликт произошел из-за того, что преподаватель якобы клеился к девушке. Полиция задержала мужчин и выяснила, что один из них — отчим студентки колледжа. Прокуратура Липецкой области провела доследственную проверку по заявлению преподавателя.По итогам проверок руководству колледжа объявили выговор за нарушения требований безопасности в образовательном учреждении, а с преподавателем ОБЖ расторгли трудовой договор из-за его неэтичного поведения, не соответствующего профессиональным стандартам, добавили в региональном правительстве.
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происшествия, липецкая область, россия
Происшествия, Липецкая область, Россия
В Липецке уволили преподавателя, избитого в колледже
Педагога, избитого в липецком колледже, уволили из-за неэтичного поведения
ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости.
Педагога, которого избили в липецком колледже, уволили из-за неэтичного поведения, а руководству учебного заведения вынесли выговор, сообщается в Telegram-канале
областного правительства.
"Специальная комиссия управления образования и науки Липецкой области завершила проверку в Липецком колледже индустрии сервиса", — говорится в публикации.
Поводом для разбирательства стало видео из учебной аудитории, появившееся в местных СМИ и Telegram-каналах. На записи двое мужчин в верхней одежде стоят у доски возле преподавателя. Один из них несколько раз бьет его кулаком по голове, а второй предлагает преподавателю выйти. По информации "Московского комсомольца", нападавшими были отец одной из студенток и его друг, а конфликт произошел из-за того, что преподаватель якобы клеился к девушке.
Полиция задержала мужчин и выяснила, что один из них — отчим студентки колледжа. Прокуратура Липецкой области провела доследственную проверку по заявлению преподавателя.
По итогам проверок руководству колледжа объявили выговор за нарушения требований безопасности в образовательном учреждении, а с преподавателем ОБЖ расторгли трудовой договор из-за его неэтичного поведения, не соответствующего профессиональным стандартам, добавили в региональном правительстве.