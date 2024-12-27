Секреты ЛФК: комплекс упражнений для восстановления здоровья
© Depositphotos.com / tonodiazДевушка занимается фитнесом дома
© Depositphotos.com / tonodiaz
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ЛФК или лечебная физкультура — комплекс методов лечения, реабилитации и профилактики заболеваний. Методика занятий и упражнения подбираются врачом индивидуально для каждого случая.
Лечебная физкультура
В основе лечебной физической культуры лежит именно движение — главный стимулятор развития, роста организма и восстановления здоровья. Двигательная активность — один из самых эффективных методов восстановления взрослых и детей после травм и болезней. Она также необходима для укрепления иммунитета, улучшения обмена веществ, продления молодости и не только.
Реабилитолог проводит занятия с пациентами
История лечебной физкультуры началась еще в Древнем Китае. Тогда для исцеления пациентов использовались элементы гимнастики вместе с дыхательными упражнениями. В России ЛФК начали применять в 16-17 веках, причем специальные упражнения дополняли водолечением, физиотерапевтическими процедурами, закаливанием. А сам термин "Лечебная физическая культура" в нашей стране был принят только в 1928 году. До этого комплекс лечебных, реабилитационных и профилактических методов обозначали врачебной гимнастикой.
Кому необходима
В основе ЛФК лежит физическая нагрузка, которая подбирается для каждого пациента индивидуально. Тренировки могут быть общими с оздоровительной целью, для укрепления организма, а также специальными — направленными на устранение нарушений, патологий. Занятия лечебной физкультурой назначают в следующих случаях:
- Артроз, остеохондроз, сколиоз и другие патологии опорно-двигательного аппарата.
- Перенесенные инсульты и другие болезни сердца, сосудов.
- Сахарный диабет, прочие эндокринные нарушения.
- Заболевания гинекологического профиля.
- Нарушения в работе пищеварительной системы.
- Хронические, воспалительные болезни легких, бронхов.
- Период восстановления после переломов и других травм, операций.
ЛФК принесет пользу при общем истощении организма, а детям гимнастику часто назначают при нарушениях физического развития, неврологических патологиях и не только.
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Польза
Движение может заменить собой многие лекарства, но ни одно из них не заменит движение — именно этот афоризм может стать девизом занятий ЛФК. Лечебная физкультура действует на организм комплексно:
- Повышение подвижности суставов.
- Стимуляция обмена веществ.
- Ускорение крово-, лимфотока и снятие отеков.
- Стабилизация психоэмоционального состояния.
- Укрепление иммунитета.
- Снятие болевых ощущений, спазма в мышцах.
- Развитие выносливости, силы.
- Повышение эластичности мышц, связок.
Цели
Основная задача ЛФК — сформировать у человека правильное отношение к своему здоровью. Цель занятий заключается в стабилизации состояния пациента, общего укрепления его организма. В ходе работы достигается эффект восстановления утраченных навыков, повышения защитных сил организма, нормализации эмоционального фона и стабилизации вегетативного состояния.
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Виды и средства
Средства лечебной физкультуры делятся на 3 группы:
- 1.Активные — различные виды гимнастики, плавание, ходьба, терренкур, механотерапия, туризм и т.д.
- 2.Пассивные — массаж, физио- и мануальная терапия, банные процедуры.
- 3.Психостимулирующие — игровые методы, релаксация, аутогенные тренировки.
Особенности и принципы
Для достижения нужного результата во время занятий лечебной физкультурой нужно соблюдать принципы:
- Систематичность и регулярность воздействия.
- Постепенное нарастание нагрузки.
- Всестороннее воздействие на организм.
- Индивидуальный подход с учетом возможностей больного.
При выборе методов лечения и восстановления врач оценит особенности конкретного заболевания и его течение, пол, возраст пациента и общее состояние его здоровья. Максимальный эффект ЛФК принесет при сочетании разных методик — не только гимнастика, но и лечебный массаж, плавание, пешие прогулки, трудотерапия и т.д.
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Противопоказания
Занятия лечебной физкультурой рекомендованы людям любого возраста и пола. Их можно использовать для восстановления после травм и перенесенных заболеваний, предупреждения их появления. Однако использовать ЛФК как метод терапии, реабилитации или профилактики можно не всегда. К основным противопоказаниям относятся:
- Онкологические заболевания.
- Острые воспалительные, инфекционные болезни.
- Обострение хронических заболеваний.
- Острые тромбозы.
- Выраженный болевой синдром.
- Гнойные процессы.
- Психические болезни и т.д.
Этапы
Основной формой лечебной физкультуры можно назвать гимнастику — утреннюю гигиеническую и лечебную. Занятия гимнастикой могут проходить в группах или индивидуально. Они состоят из трех этапов:
- 1.Вводная часть или адаптация, подготовка к упражнениям.
- 2.Основной блок из упражнений — прикладных, с использованием снарядов.
- 3.Заключительный этап на восстановление функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем.
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Упражнения ЛФК
Упражнения в лечебной физической культуре бывают активными, когда человек самостоятельно выполняет движения. Выделяют и пассивные упражнения, с использованием сторонней помощи или внешнего воздействия. Каждое из них нужно делать 10-15 раз в 2-3 подхода.
Физическая нагрузка должна подбираться с учетом особенностей заболевания, характера его течения. Во время тренировок нужно давать организму отдохнуть, чередуя режим нагрузки и отдыха. Нельзя перегружать позвоночник и проблемные зоны, заниматься через боль и дискомфорт. И самое главное — комплекс упражнений должен подбирать врач.
Комплекс при остеохондрозе
Упражнения при остеохондрозе позвоночника должны выполняться плавно и без рывков. Нужно беречь от чрезмерной нагрузки позвоночник и шейно-грудной отдел. Практиковать гимнастику следует несколько раз в день, до приема пищи.
- Вис на перекладине в течение минуты.
- Наклоны корпуса вперед, назад и в стороны.
- Круговые вращения таза.
- Упражнение "Кошечка" стоя на коленях.
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Комплекс при грыже
Лечебная физкультура при грыже направлена на снятие болевых ощущений, возвращение подвижности, развитие мышечного корсета. Специальные упражнения исправят осанку, помогут восстановиться после операции на позвоночном столбе или предотвратят появление проблемы:
- Поочередное подтягивание к груди согнутых в коленях ног в положении лежа на полу.
- Ягодичный мостик и полумостик.
- Подтягивания.
- Асаны "Поза ребенка", "Кобра" и другие позы из йоги.
Комплекс при шейном остеохондрозе
Остеохондроз шейного отдела в целом негативно влияет на самочувствие человека. Он может стать причиной головных болей, скованности движений, скачков артериального давления и т.д. Справиться с проблемой помогут разнообразные упражнения:
- Повороты головы вправо и влево, наклоны вперед и назад в положении сидя.
- Круговые вращения правым и левым плечом.
- "Написание" подбородком в воздухе цифр от 0 до 9.
- Медленное отведение плеч назад вместе с руками до соприкосновения локтей.
Комплекс после инсульта
Восстановительная гимнастика после инсульта в начале реабилитационного периода проводится под контролем врача, а затем — в домашних условиях. Больному необходимо уделять не менее 2 часов в день упражнениям. Их интенсивность зависит от самочувствия пациента, для занятий дома подойдут:
- Ходьба на носочках.
- Вытягивание рук с сомкнутыми в замок пальцами вверх, в стороны и назад.
- Махи ногами назад и в стороны стоя у опоры.
- Наклоны корпуса в стороны в положении сидя или стоя.
- Дыхательная гимнастика — вдохи и выдохи на счет, надувание воздушных шаров и т.д.
Комплекс при сколиозе
Регулярная и дозированная физическая нагрузка незаменима при деформациях позвоночника, в деле профилактики сколиоза. Занятия ЛФК помогут сформировать и развить мышечный корсет, скорректировать осанку, уменьшить болевые ощущения и не только. Отлично зарекомендовали себя следующие упражнения:
- Приседания.
- Наклоны вперед с вытянутыми руками.
- "Ножницы".
- Имитация плавания в положении лежа на животе.
- Марширование на одном месте.
- Отжимания.
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Комплекс для детей
Занятия лечебной гимнастикой для детей проводят с использованием игровых методов. Они способствуют гармоничному развитию опорно-двигательного аппарата, укреплению иммунитета, формированию правильной осанки и не только. Упражнения обязательно нужно подбирать в соответствии с возрастом ребенка, уровнем его физического развития и психоэмоционального состояния.
- Стойка на одной ноге с отведенными в сторону руками.
- Махи руками в стороны с подъемом на носки.
- Ходьба с высоким подъемом колена, чередующаяся с ходьбой на пятках и носках.
- "Велосипед".
- Соединение пальцев рук в замок за спиной в положении стоя.
- Подъемы фитбола за голову и опускание.
Комплекс для суставов
Лечебная гимнастика для суставов ног, рук и позвоночника полезна в любом возрасте, но особенно часто ее назначают для лечения и профилактики артроза пожилым людям. Упражнения подбирают так, чтобы исключить серьезную нагрузку на поврежденное сочленение. Суставные тренировки часто дополняют массажем и физиотерапевтическими процедурами, а из упражнений отлично себя зарекомендовали:
- Максимальное сжатие ладоней в кулак и расслабление в положении стоя с вытянутыми руками.
- Круговые махи руками или "Мельница".
- Круговые движения коленями по часовой стрелке и против нее в положении лежа.
- Махи ногами в положении лежа на боку.
- Отжимания от стены.
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