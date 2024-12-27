https://ria.ru/20241227/lfk-1803322722.html

Секреты ЛФК: комплекс упражнений для восстановления здоровья

ЛФК (Лечебная физкультура): что это, средства, особенности, комплекс упражнений

Секреты ЛФК: комплекс упражнений для восстановления здоровья

ЛФК или лечебная физкультура — комплекс методов лечения, реабилитации и профилактики заболеваний. Методика занятий и упражнения подбираются врачом индивидуально РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:04:00+03:00

2024-12-27T14:04:00+03:00

2024-12-27T14:04:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ЛФК или лечебная физкультура — комплекс методов лечения, реабилитации и профилактики заболеваний. Методика занятий и упражнения подбираются врачом индивидуально для каждого случая.Лечебная физкультураВ основе лечебной физической культуры лежит именно движение — главный стимулятор развития, роста организма и восстановления здоровья. Двигательная активность — один из самых эффективных методов восстановления взрослых и детей после травм и болезней. Она также необходима для укрепления иммунитета, улучшения обмена веществ, продления молодости и не только.История лечебной физкультуры началась еще в Древнем Китае. Тогда для исцеления пациентов использовались элементы гимнастики вместе с дыхательными упражнениями. В России ЛФК начали применять в 16-17 веках, причем специальные упражнения дополняли водолечением, физиотерапевтическими процедурами, закаливанием. А сам термин "Лечебная физическая культура" в нашей стране был принят только в 1928 году. До этого комплекс лечебных, реабилитационных и профилактических методов обозначали врачебной гимнастикой.Кому необходимаВ основе ЛФК лежит физическая нагрузка, которая подбирается для каждого пациента индивидуально. Тренировки могут быть общими с оздоровительной целью, для укрепления организма, а также специальными — направленными на устранение нарушений, патологий. Занятия лечебной физкультурой назначают в следующих случаях:ЛФК принесет пользу при общем истощении организма, а детям гимнастику часто назначают при нарушениях физического развития, неврологических патологиях и не только.ПользаДвижение может заменить собой многие лекарства, но ни одно из них не заменит движение — именно этот афоризм может стать девизом занятий ЛФК. Лечебная физкультура действует на организм комплексно:ЦелиОсновная задача ЛФК — сформировать у человека правильное отношение к своему здоровью. Цель занятий заключается в стабилизации состояния пациента, общего укрепления его организма. В ходе работы достигается эффект восстановления утраченных навыков, повышения защитных сил организма, нормализации эмоционального фона и стабилизации вегетативного состояния.Виды и средстваСредства лечебной физкультуры делятся на 3 группы:Особенности и принципыДля достижения нужного результата во время занятий лечебной физкультурой нужно соблюдать принципы:При выборе методов лечения и восстановления врач оценит особенности конкретного заболевания и его течение, пол, возраст пациента и общее состояние его здоровья. Максимальный эффект ЛФК принесет при сочетании разных методик — не только гимнастика, но и лечебный массаж, плавание, пешие прогулки, трудотерапия и т.д.ПротивопоказанияЗанятия лечебной физкультурой рекомендованы людям любого возраста и пола. Их можно использовать для восстановления после травм и перенесенных заболеваний, предупреждения их появления. Однако использовать ЛФК как метод терапии, реабилитации или профилактики можно не всегда. К основным противопоказаниям относятся:ЭтапыОсновной формой лечебной физкультуры можно назвать гимнастику — утреннюю гигиеническую и лечебную. Занятия гимнастикой могут проходить в группах или индивидуально. Они состоят из трех этапов:Упражнения ЛФКУпражнения в лечебной физической культуре бывают активными, когда человек самостоятельно выполняет движения. Выделяют и пассивные упражнения, с использованием сторонней помощи или внешнего воздействия. Каждое из них нужно делать 10-15 раз в 2-3 подхода.Физическая нагрузка должна подбираться с учетом особенностей заболевания, характера его течения. Во время тренировок нужно давать организму отдохнуть, чередуя режим нагрузки и отдыха. Нельзя перегружать позвоночник и проблемные зоны, заниматься через боль и дискомфорт. И самое главное — комплекс упражнений должен подбирать врач.Комплекс при остеохондрозеУпражнения при остеохондрозе позвоночника должны выполняться плавно и без рывков. Нужно беречь от чрезмерной нагрузки позвоночник и шейно-грудной отдел. Практиковать гимнастику следует несколько раз в день, до приема пищи.Комплекс при грыжеЛечебная физкультура при грыже направлена на снятие болевых ощущений, возвращение подвижности, развитие мышечного корсета. Специальные упражнения исправят осанку, помогут восстановиться после операции на позвоночном столбе или предотвратят появление проблемы:Комплекс при шейном остеохондрозеОстеохондроз шейного отдела в целом негативно влияет на самочувствие человека. Он может стать причиной головных болей, скованности движений, скачков артериального давления и т.д. Справиться с проблемой помогут разнообразные упражнения:Комплекс после инсультаВосстановительная гимнастика после инсульта в начале реабилитационного периода проводится под контролем врача, а затем — в домашних условиях. Больному необходимо уделять не менее 2 часов в день упражнениям. Их интенсивность зависит от самочувствия пациента, для занятий дома подойдут:Комплекс при сколиозеРегулярная и дозированная физическая нагрузка незаменима при деформациях позвоночника, в деле профилактики сколиоза. Занятия ЛФК помогут сформировать и развить мышечный корсет, скорректировать осанку, уменьшить болевые ощущения и не только. Отлично зарекомендовали себя следующие упражнения:Комплекс для детейЗанятия лечебной гимнастикой для детей проводят с использованием игровых методов. Они способствуют гармоничному развитию опорно-двигательного аппарата, укреплению иммунитета, формированию правильной осанки и не только. Упражнения обязательно нужно подбирать в соответствии с возрастом ребенка, уровнем его физического развития и психоэмоционального состояния.Комплекс для суставовЛечебная гимнастика для суставов ног, рук и позвоночника полезна в любом возрасте, но особенно часто ее назначают для лечения и профилактики артроза пожилым людям. Упражнения подбирают так, чтобы исключить серьезную нагрузку на поврежденное сочленение. Суставные тренировки часто дополняют массажем и физиотерапевтическими процедурами, а из упражнений отлично себя зарекомендовали:

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