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В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы - РИА Новости, 27.12.2024
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08:41 27.12.2024 (обновлено: 11:16 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/lechenie-1991589554.html
В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы
В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы - РИА Новости, 27.12.2024
В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы
Препарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)", разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства, зарегистрирован в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T08:41:00+03:00
2024-12-27T11:16:00+03:00
общество
россия
димитровград
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
онкология
рак
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Препарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)", разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства, зарегистрирован в России, сообщается в телеграм-канале ФМБА. "ФМБА России получило регистрационное удостоверение на импортозамещенный радиофармпрепарат "Ракурс (223Ra)", разработанный на основе отечественного сырья", - говорится в сообщении. Препарат уничтожает метастазы в костях, давая возможность человеку с диагнозом "рак предстательной железы" продлить жизнь на фоне заболевания, пояснили в агентстве. Кроме того, он воздействует на болевой синдром и даёт возможность отказаться от применения обезболивающих. Препарат разработан на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде и имеет большие перспективы для расширения показаний при лечении метастатического поражения костей при других локализациях опухолевого процесса, подчеркнули в ведомстве.
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общество, россия, димитровград, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, онкология, рак
Общество, Россия, Димитровград, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Здоровье - Общество, Онкология, Рак
В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы

ФМБА зарегистрировало в России препарат для лечения рака предстательной железы

© Фото : ФМБА России/TelegramФМБА России получило регистрационное удостоверение на препарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)", разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства
ФМБА России получило регистрационное удостоверение на препарат для лечения рака предстательной железы Ракурс (223Ra), разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : ФМБА России/Telegram
ФМБА России получило регистрационное удостоверение на препарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)", разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Препарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)", разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства, зарегистрирован в России, сообщается в телеграм-канале ФМБА.
«
"ФМБА России получило регистрационное удостоверение на импортозамещенный радиофармпрепарат "Ракурс (223Ra)", разработанный на основе отечественного сырья", - говорится в сообщении.
Препарат уничтожает метастазы в костях, давая возможность человеку с диагнозом "рак предстательной железы" продлить жизнь на фоне заболевания, пояснили в агентстве. Кроме того, он воздействует на болевой синдром и даёт возможность отказаться от применения обезболивающих.
Препарат разработан на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде и имеет большие перспективы для расширения показаний при лечении метастатического поражения костей при других локализациях опухолевого процесса, подчеркнули в ведомстве.
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