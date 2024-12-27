В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы
ФМБА зарегистрировало в России препарат для лечения рака предстательной железы
© Фото : ФМБА России/TelegramФМБА России получило регистрационное удостоверение на препарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)", разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства
ФМБА России получило регистрационное удостоверение на препарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)", разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Препарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)", разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства, зарегистрирован в России, сообщается в телеграм-канале ФМБА.
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"ФМБА России получило регистрационное удостоверение на импортозамещенный радиофармпрепарат "Ракурс (223Ra)", разработанный на основе отечественного сырья", - говорится в сообщении.
Препарат уничтожает метастазы в костях, давая возможность человеку с диагнозом "рак предстательной железы" продлить жизнь на фоне заболевания, пояснили в агентстве. Кроме того, он воздействует на болевой синдром и даёт возможность отказаться от применения обезболивающих.
Препарат разработан на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде и имеет большие перспективы для расширения показаний при лечении метастатического поражения костей при других локализациях опухолевого процесса, подчеркнули в ведомстве.