https://ria.ru/20241227/lechenie-1991589554.html

В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы

В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы - РИА Новости, 27.12.2024

В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы

Препарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)", разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства, зарегистрирован в... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T08:41:00+03:00

2024-12-27T08:41:00+03:00

2024-12-27T11:16:00+03:00

общество

россия

димитровград

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

здоровье - общество

онкология

рак

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Препарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)", разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства, зарегистрирован в России, сообщается в телеграм-канале ФМБА. "ФМБА России получило регистрационное удостоверение на импортозамещенный радиофармпрепарат "Ракурс (223Ra)", разработанный на основе отечественного сырья", - говорится в сообщении. Препарат уничтожает метастазы в костях, давая возможность человеку с диагнозом "рак предстательной железы" продлить жизнь на фоне заболевания, пояснили в агентстве. Кроме того, он воздействует на болевой синдром и даёт возможность отказаться от применения обезболивающих. Препарат разработан на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде и имеет большие перспективы для расширения показаний при лечении метастатического поражения костей при других локализациях опухолевого процесса, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20240702/minzdrav-1956824922.html

россия

димитровград

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, димитровград, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, онкология, рак