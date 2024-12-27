Лавров пообещал исполнить мечты четырех детей на "Елке желаний"
Лавров пообещал исполнить мечты четырех детей в рамках акции "Елка желаний"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" пообещал исполнить мечты четырёх детей, среди которых посещение тренировки команды "Спартак", концерта группы Любэ и встреча с Николаем Расторгуевым, а также роликовые коньки.
Глава российского внешнеполитического ведомства снял с ёлки шарики с мечтами трёх мальчиков и одной девочки. Так 13-летний Иван Лупин из Москвы попросил посетить тренировку "Спартака", пятилетний Юрий Морозов из Ноябрьска загадал в подарок роликовые коньки, а 12-летний Матвей Лесняк из подмосковного Королёва и 13-летняя Полина Абисидарская из Мариуполя хотят побывать на концерте группы Любэ и встретиться с солистом Николаем Расторгуевым.
"Я с огромным удовольствием выполню все эти пожелания", - сказал глава МИД России, сняв с ёлки четыре шарика.
Он добавил, что хотелось бы, чтобы каждый ребёнок в России был охвачен этим движением, с каждым годом оно расширяется, отметив, что в нём принимают участие не только президент России, председатель правительства, руководители палат Федерального Собрания и министры, но ещё и огромное количество официальных лиц, чиновников и федерального, и регионального уровня, а также просто представители бизнеса и общественных организаций.
"Мне кажется, что мы на правильном пути, когда мы все стараемся создать дополнительную радость детям в канун этого светлого праздника. С наступающим вас Новым годом и Рождеством", - заключил Лавров.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.