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Лавров пообещал исполнить мечты четырех детей на "Елке желаний" - РИА Новости, 27.12.2024
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11:35 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/lavrov-1991628490.html
Лавров пообещал исполнить мечты четырех детей на "Елке желаний"
Лавров пообещал исполнить мечты четырех детей на "Елке желаний" - РИА Новости, 27.12.2024
Лавров пообещал исполнить мечты четырех детей на "Елке желаний"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" пообещал исполнить мечты четырёх детей, среди которых посещение... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T11:35:00+03:00
2024-12-27T11:35:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" пообещал исполнить мечты четырёх детей, среди которых посещение тренировки команды "Спартак", концерта группы Любэ и встреча с Николаем Расторгуевым, а также роликовые коньки. Глава российского внешнеполитического ведомства снял с ёлки шарики с мечтами трёх мальчиков и одной девочки. Так 13-летний Иван Лупин из Москвы попросил посетить тренировку "Спартака", пятилетний Юрий Морозов из Ноябрьска загадал в подарок роликовые коньки, а 12-летний Матвей Лесняк из подмосковного Королёва и 13-летняя Полина Абисидарская из Мариуполя хотят побывать на концерте группы Любэ и встретиться с солистом Николаем Расторгуевым. "Я с огромным удовольствием выполню все эти пожелания", - сказал глава МИД России, сняв с ёлки четыре шарика. Он добавил, что хотелось бы, чтобы каждый ребёнок в России был охвачен этим движением, с каждым годом оно расширяется, отметив, что в нём принимают участие не только президент России, председатель правительства, руководители палат Федерального Собрания и министры, но ещё и огромное количество официальных лиц, чиновников и федерального, и регионального уровня, а также просто представители бизнеса и общественных организаций. "Мне кажется, что мы на правильном пути, когда мы все стараемся создать дополнительную радость детям в канун этого светлого праздника. С наступающим вас Новым годом и Рождеством", - заключил Лавров. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
https://ria.ru/20241226/zhelaniya-1991398765.html
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общество, россия, москва, ноябрьск, сергей лавров, николай расторгуев, новый год
Общество, Россия, Москва, Ноябрьск, Сергей Лавров, Николай Расторгуев, Новый год
Лавров пообещал исполнить мечты четырех детей на "Елке желаний"

Лавров пообещал исполнить мечты четырех детей в рамках акции "Елка желаний"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" пообещал исполнить мечты четырёх детей, среди которых посещение тренировки команды "Спартак", концерта группы Любэ и встреча с Николаем Расторгуевым, а также роликовые коньки.
Глава российского внешнеполитического ведомства снял с ёлки шарики с мечтами трёх мальчиков и одной девочки. Так 13-летний Иван Лупин из Москвы попросил посетить тренировку "Спартака", пятилетний Юрий Морозов из Ноябрьска загадал в подарок роликовые коньки, а 12-летний Матвей Лесняк из подмосковного Королёва и 13-летняя Полина Абисидарская из Мариуполя хотят побывать на концерте группы Любэ и встретиться с солистом Николаем Расторгуевым.
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"Я с огромным удовольствием выполню все эти пожелания", - сказал глава МИД России, сняв с ёлки четыре шарика.
Он добавил, что хотелось бы, чтобы каждый ребёнок в России был охвачен этим движением, с каждым годом оно расширяется, отметив, что в нём принимают участие не только президент России, председатель правительства, руководители палат Федерального Собрания и министры, но ещё и огромное количество официальных лиц, чиновников и федерального, и регионального уровня, а также просто представители бизнеса и общественных организаций.
"Мне кажется, что мы на правильном пути, когда мы все стараемся создать дополнительную радость детям в канун этого светлого праздника. С наступающим вас Новым годом и Рождеством", - заключил Лавров.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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ОбществоРоссияМоскваНоябрьскСергей ЛавровНиколай РасторгуевНовый год
 
 
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