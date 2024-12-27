https://ria.ru/20241227/krym-1991769422.html

Правительство выделило 1,8 миллиарда рублей на развитие Крыма и Севастополя

Правительство выделило 1,8 миллиарда рублей на развитие Крыма и Севастополя - РИА Новости, 27.12.2024

Правительство выделило 1,8 миллиарда рублей на развитие Крыма и Севастополя

Правительство РФ выделило 1,8 миллиарда рублей на социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T21:57:00+03:00

2024-12-27T21:57:00+03:00

2024-12-27T22:17:00+03:00

севастополь

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экономика

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республика крым

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделило 1,8 миллиарда рублей на социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано в пятницу."Распределить бюджету Республики Крым субсидию на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 2024 год в размере 1800000 тыс. рублей в рамках реализации федерального проекта "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", - сообщается в распоряжении.

https://ria.ru/20241222/putin-1990702905.html

севастополь

россия

республика крым

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севастополь, россия, экономика, правительство рф, республика крым, общество, михаил мишустин