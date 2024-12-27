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Правительство выделило 1,8 миллиарда рублей на развитие Крыма и Севастополя
Правительство выделило 1,8 миллиарда рублей на развитие Крыма и Севастополя - РИА Новости, 27.12.2024
Правительство выделило 1,8 миллиарда рублей на развитие Крыма и Севастополя
Правительство РФ выделило 1,8 миллиарда рублей на социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T21:57:00+03:00
2024-12-27T21:57:00+03:00
2024-12-27T22:17:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделило 1,8 миллиарда рублей на социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано в пятницу."Распределить бюджету Республики Крым субсидию на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 2024 год в размере 1800000 тыс. рублей в рамках реализации федерального проекта "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", - сообщается в распоряжении.
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севастополь, россия, экономика, правительство рф, республика крым, общество, михаил мишустин
Севастополь, Россия, Экономика, Правительство РФ, Республика Крым, Общество, Михаил Мишустин
Правительство выделило 1,8 миллиарда рублей на развитие Крыма и Севастополя
На социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя выделили 1,8 млрд рублей