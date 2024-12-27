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Кот-пожарный в Москве получил звание прапорщика - РИА Новости, 27.12.2024
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13:40 27.12.2024 (обновлено: 16:24 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/kot-1991666251.html
Кот-пожарный в Москве получил звание прапорщика
Кот-пожарный в Москве получил звание прапорщика - РИА Новости, 27.12.2024
Кот-пожарный в Москве получил звание прапорщика
Коту Толику из отряда "Семенычи" в День спасателя присвоили первое специальное звание, рассказало в Telegram-канале МЧС Москвы. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:40:00+03:00
2024-12-27T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Коту Толику из отряда "Семенычи" в День спасателя присвоили первое специальное звание, рассказало в Telegram-канале МЧС Москвы."Коту-пожарному Толику, несущему свою службу в 89 ПЧ Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по городу Москве присвоили первое специальное звание — прапорщик внутренней службы", — говорится в сообщении. Сотрудники смастерили для него миниатюрные погоны и в дальнейшем планируют сшить форму МЧС.За годы службы кот завоевал сердца пожарных, став их верным другом и талисманом. Он активно участвует в жизни гарнизона, посещая разводы караулов каждый день. Толик также провожает спасателей на выезды и встречает их.
https://ria.ru/20241106/barsik-1982197578.html
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общество, россия, рсфср, ювао (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Общество, Россия, РСФСР, ЮВАО (Москва), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Кот-пожарный в Москве получил звание прапорщика

Кот Толик из отряда "Семенычи" получил звание прапорщика внутренней службы

© МЧС Москвы/TelegramМосковские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" погоны специального прапорщика внутренней службы
Московские спасатели вручили коту Толику из отряда Семенычи погоны специального прапорщика внутренней службы - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© МЧС Москвы/Telegram
Московские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" погоны специального прапорщика внутренней службы
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Коту Толику из отряда "Семенычи" в День спасателя присвоили первое специальное звание, рассказало в Telegram-канале МЧС Москвы.
"Коту-пожарному Толику, несущему свою службу в 89 ПЧ Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по городу Москве присвоили первое специальное звание — прапорщик внутренней службы", — говорится в сообщении.
© МЧС Москвы/TelegramМосковские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" самодельные погоны "прапорщика внутренней службы"
Московские спасатели вручили коту Толику из отряда Семенычи первое специальное звание прапорщика внутренней службы - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© МЧС Москвы/Telegram
Московские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" самодельные погоны "прапорщика внутренней службы"
Сотрудники смастерили для него миниатюрные погоны и в дальнейшем планируют сшить форму МЧС.
За годы службы кот завоевал сердца пожарных, став их верным другом и талисманом. Он активно участвует в жизни гарнизона, посещая разводы караулов каждый день. Толик также провожает спасателей на выезды и встречает их.
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Хорошие новостиОбществоРоссияРСФСРЮВАО (Москва)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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