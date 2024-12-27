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В Театре Вахтангова рассказали о состоянии Евгения Косырева - РИА Новости, 27.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:29 27.12.2024 (обновлено: 14:32 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/kosyrev-1991663569.html
В Театре Вахтангова рассказали о состоянии Евгения Косырева
В Театре Вахтангова рассказали о состоянии Евгения Косырева - РИА Новости, 27.12.2024
В Театре Вахтангова рассказали о состоянии Евгения Косырева
Артист Театра Вахтангова Евгений Косырев находится в реанимации под наблюдением врачей, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:29:00+03:00
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культура
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Артист Театра Вахтангова Евгений Косырев находится в реанимации под наблюдением врачей, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Во вторник в пресс-службе театра РИА Новости сообщали, что Косырева госпитализировали перед спектаклем "Утиная охота", который состоялся на Симоновской сцене без его участия. "Евгений Косырев находится сейчас в реанимации под наблюдением врачей. Женя за этот месяц госпитализирован уже второй раз", - сообщила пресс-атташе театра. Она отметила, что Косырев занят в театре в шести спектаклях, в числе которых "Маскарад", "Амадей", "Царь Эдип" и другие. В некоторых из них он является единственным исполнителем. "Только два спектакля, где до сегодняшнего дня Женя был единственным исполнителем, – это "Утиная охота" и "Амадей". На время его болезни для того, чтобы сохранить репертуар и иметь возможность показать в новогодние каникулы эти спектакли зрителям, на его роли будут введены другие артисты", - отметила пресс-атташе.
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Культура, Происшествия
В Театре Вахтангова рассказали о состоянии Евгения Косырева

Артист Театра Вахтангова Евгений Косырев находится в реанимации

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЕвгений Косырев
Евгений Косырев - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Евгений Косырев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Артист Театра Вахтангова Евгений Косырев находится в реанимации под наблюдением врачей, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Во вторник в пресс-службе театра РИА Новости сообщали, что Косырева госпитализировали перед спектаклем "Утиная охота", который состоялся на Симоновской сцене без его участия.
"Евгений Косырев находится сейчас в реанимации под наблюдением врачей. Женя за этот месяц госпитализирован уже второй раз", - сообщила пресс-атташе театра.
Она отметила, что Косырев занят в театре в шести спектаклях, в числе которых "Маскарад", "Амадей", "Царь Эдип" и другие. В некоторых из них он является единственным исполнителем. "Только два спектакля, где до сегодняшнего дня Женя был единственным исполнителем, – это "Утиная охота" и "Амадей". На время его болезни для того, чтобы сохранить репертуар и иметь возможность показать в новогодние каникулы эти спектакли зрителям, на его роли будут введены другие артисты", - отметила пресс-атташе.
 
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