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В Театре Вахтангова рассказали о состоянии Евгения Косырева

В Театре Вахтангова рассказали о состоянии Евгения Косырева - РИА Новости, 27.12.2024

В Театре Вахтангова рассказали о состоянии Евгения Косырева

Артист Театра Вахтангова Евгений Косырев находится в реанимации под наблюдением врачей, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:29:00+03:00

2024-12-27T13:29:00+03:00

2024-12-27T14:32:00+03:00

культура

происшествия

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Артист Театра Вахтангова Евгений Косырев находится в реанимации под наблюдением врачей, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Во вторник в пресс-службе театра РИА Новости сообщали, что Косырева госпитализировали перед спектаклем "Утиная охота", который состоялся на Симоновской сцене без его участия. "Евгений Косырев находится сейчас в реанимации под наблюдением врачей. Женя за этот месяц госпитализирован уже второй раз", - сообщила пресс-атташе театра. Она отметила, что Косырев занят в театре в шести спектаклях, в числе которых "Маскарад", "Амадей", "Царь Эдип" и другие. В некоторых из них он является единственным исполнителем. "Только два спектакля, где до сегодняшнего дня Женя был единственным исполнителем, – это "Утиная охота" и "Амадей". На время его болезни для того, чтобы сохранить репертуар и иметь возможность показать в новогодние каникулы эти спектакли зрителям, на его роли будут введены другие артисты", - отметила пресс-атташе.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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