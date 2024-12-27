https://ria.ru/20241227/konservy-1991710081.html

Рыбка в банке: польза и вред рыбных консервов, как их выбирать и хранить

Рыбные консервы: польза и вред, полезные свойства, противопоказания

Рыбка в банке: польза и вред рыбных консервов, как их выбирать и хранить

Разнообразные рыбные консервы можно встретить практически в каждом доме, ведь россияне ценят этот продукт за простоту и универсальность, а также за возможность... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T18:15:00+03:00

2024-12-27T18:15:00+03:00

2024-12-27T18:15:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Разнообразные рыбные консервы можно встретить практически в каждом доме, ведь россияне ценят этот продукт за простоту и универсальность, а также за возможность долго хранить без больших хлопот. Но можно ли есть такие консервы часто и какую пользу и вред они способны принести организму? Чем полезны рыбные консервы для человека, свойства и калорийность различных видов продукта, как правильно выбрать и хранить консервы - в материале РИА Новости.Рыбные консервыРыбные консервы являются одним из самых популярных и доступных продуктов на столах россиян. Они долго хранятся и не требуют для этого особенных условий, могут употребляться в пищу как самостоятельно, так и в качестве основы для самых разных блюд (закуски, супы, салаты и так далее), да и ассортимент представленных сегодня в магазинах консервов радует разнообразием.“Существуют различные виды рыбных консервов. Один из самых популярных - это консервы из цельного продукта, например, тунец в собственном соку или масле, сардины, сайра в масле, лосось натуральный. Другой вид - фаршированные консервы, включающие предварительно обработанную рыбу. Сюда входят печень трески, шпроты в масле и сардины в томатном соусе. Они обладают насыщенным вкусом за счет добавления специй”, - рассказывает Андрей Лебедев, главный технолог сервиса PizzaSushiWok.“Диетологи и нутрициологи советуют употреблять цельную рыбу и избегать обработанной, поэтому сформировалось мнение о том, что все продукты в консервных банках, - не самый здоровый выбор. Однако существуют разные степени обработки, которые не повлияют на питательные свойства продукта. Этот факт делает консервированную рыбы популярным продуктом в здоровом питании, потому что она удобна в употреблении и богата питательными веществами”, - говорит Ирина Меркулова, кандидат педагогических наук, нутрициолог, доцент кафедры физической культуры ГУУ.Состав и калорийностьКалорийность рыбных консервов напрямую зависит от того, какой вид рыбы в них используется, а также от способа консервации (в масле, в собственном соку и прочее). Так, рыба в масле будет гораздо калорийнее аналогичного продукта, но приготовленного в собственном соку.Для примера, калорийность бычков в томатном соусе составляет менее 90 ккал на 100 грамм продукта, для горбуши натуральной тот же показатель составляет 135 ккал, а для скумбрии в масле - более 300 ккал.От вида используемой в консерве рыбы зависит и соотношение макронутриентов. Например, для сардин в томатном соусе: белки - 21 г, жиры - 10,5 г, углеводы - 0,4 г, а для тунца в собственном соку: белки - 20 г, жиры - 0,8 г, углеводы - 0 г.“Любая рыба, в том числе и консервированная, - это прекрасный источник белка и так называемых “здоровых жиров” (полиненасыщенных жирных кислот, в частности, Омега-3). Кроме того, в ней очень много нужных нашему телу микроэлементов и витаминов”, - рассказывает Анастасия Костина, нутрициолог, консультант по питанию, член Ассоциации доказательных нутрициологов и специалистов общественного здравоохранения.В составе различных видов рыбы можно найти витамины группы В, А, D, К, холин, железо, йод, кальций и многие другие не менее важные и значимые для здоровья микроэлементы.Польза рыбных консервов“Основным компонентом любых рыбных консервов является, конечно же, рыба - источник высококачественного белка, который необходим для роста и восстановления тканей, играет важную роль в поддержании иммунной системы, - говорит Кристина Колайко, нутрициолог, специалист по здоровому питанию и образу жизни. - К тому же многие виды рыбы (например, лосось, скумбрия, анчоусы и сельдь) являются источниками омега-3 жирных кислот. А они, в свою очередь, оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и помогают снизить уровень холестерина в крови. Также омега-3 жирные кислоты способствуют улучшению работы мозга и могут снизить риск развития депрессии и других психических расстройств”.В составе рыбы содержится и такое вещество как холин, которое синтезируется в печени человека. Из него образуется важный нейромедиатор ацетилхолин, играющий значимую роль в здоровье нервной системы. “Холин помогает поддерживать клеточную структуру, выводить жир и холестерин из печени. Содержится он в основном в устрицах, лососе, треске, тунце и пикше”, - говорит Ирина Меркулова.Существенную часть полезных свойств различных видов рыбы обеспечивают входящие в их состав витамины. Например, витамины группы В важны для нервной и сердечно-сосудистой системы. Но важно учитывать, что во время термической обработки в процессе производства консервов значительная часть витаминов может разрушаться.Печень трески, которая также часто попадает на стол россиян в виде консервов, является источником жирорастворимых витаминов А, D и Е, важных и полезных полиненасыщенных жирных кислот.Как употреблять в пищу“Конечно же, самый простой способ использования рыбных консервов - это сделать быстрый перекус. Для бутербродов нанесите слой сливочного масла на хлеб, добавьте кусочки консервированной сардины или сайры, украсьте зеленью и ломтиками огурца или помидора. А если захотите сделать тартинки, возьмите багет или чиабатту, слегка поджарьте их в духовке, а затем выложите сверху смесь из измельченной рыбы, майонеза, зелени и каперсов, - рассказывает Андрей Лебедев. - Помимо этого рыбные консервы - популярный ингредиент в салатах. Даже в “Оливье” вместо привычной колбасы можно добавить для разнообразия консервированного тунца или лосося , а в салате “Мимоза” это и вовсе один из основных ингредиентов. В рыбный суп тоже часто кладут консервы из горбуши или лосося, но есть и более интересные блюда. Например, для приготовления пасты с тунцом отварите спагетти, смешайте их с консервированным тунцом, чесноком, оливковым маслом и свежими травами. А в классический ризотто можно добавить кусочки консервированного лосося перед окончанием готовки. Украсьте блюдо зеленью и тертым пармезаном. Кроме того, рыба отлично подходит для начинок пирогов и запеканок”.Как выбратьВ первую очередь в процессе выбора любых рыбных консервов стоит обратить внимание на их состав. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение тем продуктам, в состав которых входит минимальное количество ингредиентов, в идеале - сама рыба, соль, масло или вода.После изучения состава стоит внимательно посмотреть на дату производства и срок годности продукта, а затем оценить внешний вид консервы (она не должна быть деформирована).“Когда открываете банку, обратите внимание на текстуру и цвет рыбы внутри: она должна быть плотной и сочной с однородным цветом без неприятных или отталкивающих запахов”, - рекомендует Ирина Меркулова.Кроме того, лучше покупать консервы, которые сделаны исключительно в море - не замороженные, из свежей рыбы, сразу закрытые в банки. У таких продуктов обязательно будет надпись “сделано в море” на этикетке.Как правильно хранитьЧто касается хранения, то до открытия банки консервы должны находиться в сухом прохладном месте, защищенном от прямого солнечного света, при температуре от +5 до +20°C. После вскрытия остатки продукта следует переложить в стеклянную или керамическую емкость и хранить в холодильнике не более двух дней.“Замораживать консервы не рекомендуется, так как это ухудшает их качество”, - отмечает Андрей Лебедев.Вред“Любая консервированная рыба относится к так называемой ультраобработанной пище (под этим названием подразумевается готовый к употреблению промышленный продукт). То есть в отличие от сырой рыбы, консерва прошла довольно сложный путь приготовления. Помимо этого в нее добавляется соль в качестве консерванта, в итоге мы уже не можем отрегулировать ее количество самостоятельно, - отмечает Анастасия Костина. - Если человек ест слишком много ультраобработанной пищи, у него может повышаться риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, гипертонии, дислипидемии и ожирения. Это подтверждено многими исследованиями. Обращаю внимание - речь идет обо всех обработанных продуктах, а не только о консервированной рыбе. В соответствии с рекомендациями ВОЗ и международных диетологических сообществ, на обработанные продукты должно приходиться не более 10-20% от общей калорийности рациона”, - говорит эксперт.Проблемы со здоровьем при употреблении рыбных консервов может вызвать чрезмерное содержание соли и дополнительных консервантов (нитриты, нитраты, группа Е). Они способны повышать артериальное давление, увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, задерживать жидкость в организме, вызывать аллергические реакции. Некоторые виды крупных рыб содержат ртуть, что может стать причиной отравления”, - отмечает Ольга Маршалл, интегративный превентивный нутрициолог, специалист по немедикаментозному восстановлению здоровья, эксперт в области anti-age.Также необходимо учитывать, что любые рыбные консервы в масле - достаточно калорийный продукт, а потому при ожирении или проблемах с желчевыводящими путями их употребление имеет смысл ограничить.ПротивопоказанияВрач-гастроэнтеролог Феликс Тухватуллин перечислил основные категории людей, которым не рекомендуется есть консервы.Мнение эксперта“Как нутрициолог я считаю, что рыбные консервы, несомненно, являются продуктом здорового рациона при умеренном их употреблении и правильном выборе. Идеальный выбор - это рыба в собственном соку с солью без лишних добавок. Обращайте внимание на ее вид. Лучше выбрать некрупную, например, сельдь, сардины, скумбрию: в них практически не содержится ртуть. Очень полезна и богата жирорастворимыми витаминами печень трески, минтая, - рассказывает Ольга Маршалл. - Однако часто рыбные консервы продаются в масле со специями, здесь важно дополнить рацион свежими овощами и за счёт этого сделать блюдо более качественным”.“В целом, рыбные консервы - это полезный и вкусный продукт. Однако при наличии хронических заболеваний обязательно стоит проконсультироваться с врачом перед тем, как включать консервы в рацион”, - добавляет Феликс Тухватуллин.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

продукты, еда, витамины