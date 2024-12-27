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В ЛНР экс-полицейского Украины осудили за убийство коллеги - РИА Новости, 27.12.2024
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15:23 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/koloniya-1991693734.html
В ЛНР экс-полицейского Украины осудили за убийство коллеги
В ЛНР экс-полицейского Украины осудили за убийство коллеги - РИА Новости, 27.12.2024
В ЛНР экс-полицейского Украины осудили за убийство коллеги
Бывший сотрудник национальной полиции Украины осужден на 9 лет за убийство своего коллеги, совершенное в ЛНР в 2021 году, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:23:00+03:00
2024-12-27T15:23:00+03:00
происшествия
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ЛУГАНСК, 27 дек – РИА Новости. Бывший сотрудник национальной полиции Украины осужден на 9 лет за убийство своего коллеги, совершенное в ЛНР в 2021 году, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по республике Елена Марковская. О направлении дела в суд ведомство сообщало в июне. "Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику национальной полиции Украины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала Марковская. Судом и следствием установлено, что в ноябре 2021 года, до освобождения ряда территорий ЛНР, между двумя сотрудниками национальной полиции Украины произошел конфликт, в ходе которого рядовой департамента патрульной полиции произвел из табельного оружия выстрел в затылок инспектору взвода тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции. После образования в ЛНР управления СК РФ и принятия уголовных дел к производству местонахождение подозреваемого было установлено, он был этапирован в Луганск для проведения следственных действий. В ходе допроса и проверки показаний на месте происшествия мужчина рассказал о способе и мотиве совершения убийства. Его арестовали. Осужденный также выплатит по 1 миллион рублей родственникам погибшего в качестве моральной компенсации, добавила Марковская.
https://ria.ru/20241108/ubiystvo-1982676036.html
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происшествия, украина, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Украина, Луганская Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В ЛНР экс-полицейского Украины осудили за убийство коллеги

Экс-полицейский Украины получил девять лет колонии за убийство коллеги в ЛНР

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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ЛУГАНСК, 27 дек – РИА Новости. Бывший сотрудник национальной полиции Украины осужден на 9 лет за убийство своего коллеги, совершенное в ЛНР в 2021 году, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по республике Елена Марковская.
О направлении дела в суд ведомство сообщало в июне.
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"Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику национальной полиции Украины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала Марковская.
Судом и следствием установлено, что в ноябре 2021 года, до освобождения ряда территорий ЛНР, между двумя сотрудниками национальной полиции Украины произошел конфликт, в ходе которого рядовой департамента патрульной полиции произвел из табельного оружия выстрел в затылок инспектору взвода тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции.
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Осужденный также выплатит по 1 миллион рублей родственникам погибшего в качестве моральной компенсации, добавила Марковская.
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