https://ria.ru/20241227/kobyakov-1991665828.html
Антон Кобяков: в национальный ЭКГ-рейтинг вошли 95% хозяйствующих субъектов
Антон Кобяков: в национальный ЭКГ-рейтинг вошли 95% хозяйствующих субъектов - РИА Новости, 27.12.2024
Антон Кобяков: в национальный ЭКГ-рейтинг вошли 95% хозяйствующих субъектов
В национальный ЭКГ-рейтинг ("Экология – Кадры – Государство") в настоящее время включено уже 95% хозяйствующих субъектов, сообщил советник президента Российской РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:39:00+03:00
2024-12-27T13:39:00+03:00
2024-12-27T13:39:00+03:00
россия
антон кобяков
фонд "росконгресс"
игорь щеголев
борис ковальчук
экология в россии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В национальный ЭКГ-рейтинг ("Экология – Кадры – Государство") в настоящее время включено уже 95% хозяйствующих субъектов, сообщил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков. ЭКГ-рейтинг был разработан и внедрен в 2023 году, его миссия - объединение усилий государства и бизнес-сообщества для достижения национальных целей развития и формирования новых практик корпоративной культуры через публичную оценку деловой репутации. Проект реализуется при поддержке Фонда Росконгресс. "ЭКГ-рейтинг является важнейшим инструментом оценки ответственности бизнеса с самым большим в мире охватом: за два года он вырос с 40 тысяч компаний ЦФО до 7 миллионов предпринимателей из всех регионов России. Сегодня в него включено 95% хозяйствующих субъектов: от индивидуальных предпринимателей до крупнейших компаний и корпораций. Формируемый рейтинг дает компаниям возможность на основе открытых источников получать данные о собственной репутации, которые позволят получить финансовую поддержку и на уровне государства, и на уровне федеральных округов", – приводятся в сообщении Фонда Росконгресс слова Кобякова. Официальная презентация "Индекса деловой репутации (ЭКГ-рейтинг)" состоялась в рамках ПМЭФ-2024. Ключевым отличием ЭКГ-рейтинга от иных перечней показателей устойчивого развития является акцент на социально-демографической составляющей, где ключевое место занимает не только работник, но и его семья. Рейтинг уже используется в системе государственных и муниципальных закупок, интегрирован в крупнейшие электронные торговые площадки. На его основе принимаются законы об ответственном ведении бизнеса в регионах. Методология рейтинга стала основой для национального стандарта "Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ-рейтинг)" (ГОСТ Р 71198-2023), который вступил в силу с 1 февраля 2024 года. Как отметили в Фонде, Россия стала первой в мире страной, где подход к ответственному ведению бизнеса закреплен на уровне национального стандарта. В конце сентября этого года на встрече руководителей национальных органов по стандартизации стран БРИКС по запросу китайской стороны была проведена презентация ЭКГ-рейтинга. Ранее, в июле этого года, председатель Счетной палаты Российской Федерации Борис Ковальчук представил его на встрече глав высших органов аудита стран БРИКС в Уфе. В конце ноября в Суздале по инициативе полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева состоялся Всероссийский ЭКГ-форум ответственного бизнеса "Инвестиции в устойчивое развитие", который посетило более трех тысяч участников
https://ria.ru/20241225/roskongress-1991196765.html
https://ria.ru/20241203/stambul-1987154435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон кобяков, фонд "росконгресс", игорь щеголев, борис ковальчук, экология в россии
Россия, Антон Кобяков, Фонд "Росконгресс", Игорь Щеголев, Борис Ковальчук, Экология в России
Антон Кобяков: в национальный ЭКГ-рейтинг вошли 95% хозяйствующих субъектов
В России продолжает формироваться национальный ЭКГ-рейтинг
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В национальный ЭКГ-рейтинг ("Экология – Кадры – Государство") в настоящее время включено уже 95% хозяйствующих субъектов, сообщил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.
ЭКГ-рейтинг был разработан и внедрен в 2023 году, его миссия - объединение усилий государства и бизнес-сообщества для достижения национальных целей развития и формирования новых практик корпоративной культуры через публичную оценку деловой репутации. Проект реализуется при поддержке Фонда Росконгресс.
"ЭКГ-рейтинг является важнейшим инструментом оценки ответственности бизнеса с самым большим в мире охватом: за два года он вырос с 40 тысяч компаний ЦФО до 7 миллионов предпринимателей из всех регионов России
. Сегодня в него включено 95% хозяйствующих субъектов: от индивидуальных предпринимателей до крупнейших компаний и корпораций. Формируемый рейтинг дает компаниям возможность на основе открытых источников получать данные о собственной репутации, которые позволят получить финансовую поддержку и на уровне государства, и на уровне федеральных округов", – приводятся в сообщении Фонда Росконгресс слова Кобякова.
Официальная презентация "Индекса деловой репутации (ЭКГ-рейтинг)" состоялась в рамках ПМЭФ-2024. Ключевым отличием ЭКГ-рейтинга от иных перечней показателей устойчивого развития является акцент на социально-демографической составляющей, где ключевое место занимает не только работник, но и его семья.
Рейтинг уже используется в системе государственных и муниципальных закупок, интегрирован в крупнейшие электронные торговые площадки. На его основе принимаются законы об ответственном ведении бизнеса в регионах. Методология рейтинга стала основой для национального стандарта "Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ-рейтинг)" (ГОСТ Р 71198-2023), который вступил в силу с 1 февраля 2024 года.
Как отметили в Фонде, Россия стала первой в мире страной, где подход к ответственному ведению бизнеса закреплен на уровне национального стандарта. В конце сентября этого года на встрече руководителей национальных органов по стандартизации стран БРИКС
по запросу китайской стороны была проведена презентация ЭКГ-рейтинга. Ранее, в июле этого года, председатель Счетной палаты Российской Федерации Борис Ковальчук
представил его на встрече глав высших органов аудита стран БРИКС в Уфе
.
В конце ноября в Суздале
по инициативе полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева
состоялся Всероссийский ЭКГ-форум ответственного бизнеса "Инвестиции в устойчивое развитие", который посетило более трех тысяч участников