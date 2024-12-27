https://ria.ru/20241227/kitay-1991590698.html

Посол в Пекине назвал 2024 год успешным для российско-китайских отношений

Посол в Пекине назвал 2024 год успешным для российско-китайских отношений - РИА Новости, 27.12.2024

Посол в Пекине назвал 2024 год успешным для российско-китайских отношений

Уходящий 2024 год был успешным для российско-китайских отношений и политического диалога между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости по итогам года... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T09:00:00+03:00

2024-12-27T09:00:00+03:00

2024-12-27T09:00:00+03:00

в мире

россия

китай

игорь моргулов

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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Уходящий 2024 год был успешным для российско-китайских отношений и политического диалога между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов. "2024 год, на мой взгляд, был весьма успешным для российско-китайских отношений в целом и политического диалога между нашими странами в частности", - заявил Моргулов. Он отметил, что "основанные на принципах добрососедства, взаимного доверия, учета коренных интересов друг друга, равноправия и обоюдной выгоды, наши связи продолжали поступательное движение вперед под руководством лидеров двух стран, по сути, являя собой образец ответственных взаимоотношений крупных мировых держав, каковые, убежден, и должны стать нормой в ХХI веке".

https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, китай, игорь моргулов