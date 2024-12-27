https://ria.ru/20241227/kitay-1991590698.html
Посол в Пекине назвал 2024 год успешным для российско-китайских отношений
Посол в Пекине назвал 2024 год успешным для российско-китайских отношений - РИА Новости, 27.12.2024
Посол в Пекине назвал 2024 год успешным для российско-китайских отношений
Уходящий 2024 год был успешным для российско-китайских отношений и политического диалога между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости по итогам года... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T09:00:00+03:00
2024-12-27T09:00:00+03:00
2024-12-27T09:00:00+03:00
в мире
россия
китай
игорь моргулов
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Уходящий 2024 год был успешным для российско-китайских отношений и политического диалога между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов. "2024 год, на мой взгляд, был весьма успешным для российско-китайских отношений в целом и политического диалога между нашими странами в частности", - заявил Моргулов. Он отметил, что "основанные на принципах добрососедства, взаимного доверия, учета коренных интересов друг друга, равноправия и обоюдной выгоды, наши связи продолжали поступательное движение вперед под руководством лидеров двух стран, по сути, являя собой образец ответственных взаимоотношений крупных мировых держав, каковые, убежден, и должны стать нормой в ХХI веке".
https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, китай, игорь моргулов
В мире, Россия, Китай, Игорь Моргулов
Посол в Пекине назвал 2024 год успешным для российско-китайских отношений
Посол Моргулов назвал уходящий год успешным для российско-китайских отношений
ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Уходящий 2024 год был успешным для российско-китайских отношений и политического диалога между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов.
«
"2024 год, на мой взгляд, был весьма успешным для российско-китайских отношений в целом и политического диалога между нашими странами в частности", - заявил Моргулов.
Он отметил, что "основанные на принципах добрососедства, взаимного доверия, учета коренных интересов друг друга, равноправия и обоюдной выгоды, наши связи продолжали поступательное движение вперед под руководством лидеров двух стран, по сути, являя собой образец ответственных взаимоотношений крупных мировых держав, каковые, убежден, и должны стать нормой в ХХI веке".