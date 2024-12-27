https://ria.ru/20241227/kitay-1991578832.html

Россия и КНР ответят на сдерживание двойным противодействием, заявил посол

Россия и КНР ответят на сдерживание двойным противодействием, заявил посол - РИА Новости, 27.12.2024

Россия и КНР ответят на сдерживание двойным противодействием, заявил посол

России и Китаю в 2025 году предстоит отвечать "двойным противодействием" на "двойное сдерживание", которое пытается проводить Запад, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T03:51:00+03:00

2024-12-27T03:51:00+03:00

2024-12-27T03:52:00+03:00

россия

китай

москва

игорь моргулов

владимир путин

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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. России и Китаю в 2025 году предстоит отвечать "двойным противодействием" на "двойное сдерживание", которое пытается проводить Запад, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов. "На международной арене нашим странам предстоит и дальше отвечать "двойным противодействием" на "двойное сдерживание", которое в отношении России и Китая пытается проводить Запад", - заявил Моргулов. Он отметил, что "предстоящий год для наших стран пройдет под знаком празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне". "В те годы суровых испытаний Россия и Китай понесли наибольшие потери и внесли решающий вклад в разгром немецкого фашизма и японского милитаризма. Москва и Пекин едины в том, что сохранение исторической памяти, недопущение переписывания истории, героизации преступников и забвения их жертв являются общей задачей всего человечества", - добавил дипломат. Посол подчеркнул, что Россия признательна китайским друзьям за бережное отношение к расположенным в КНР многочисленным захоронениям и мемориальным объектам, посвященным советским воинам, павшим в борьбе за свободу и независимость Китая. К одному из таких памятников, расположенному в самом центре Харбина, в мае этого года возложил цветы президент России Владимир Путин. "Как сказал Владимир Путин на прямой линии, посвященной итогам уходящего года, "Мы были вместе тогда (в годы Второй мировой), мы вместе и сейчас", - отметил Моргулов.

https://ria.ru/20240612/zapad-1952350536.html

https://ria.ru/20240612/morgulov-1952352053.html

россия

китай

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, москва, игорь моргулов, владимир путин