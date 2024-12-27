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Россия и КНР ответят на сдерживание двойным противодействием, заявил посол - РИА Новости, 27.12.2024
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03:51 27.12.2024 (обновлено: 03:52 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/kitay-1991578832.html
Россия и КНР ответят на сдерживание двойным противодействием, заявил посол
Россия и КНР ответят на сдерживание двойным противодействием, заявил посол - РИА Новости, 27.12.2024
Россия и КНР ответят на сдерживание двойным противодействием, заявил посол
России и Китаю в 2025 году предстоит отвечать "двойным противодействием" на "двойное сдерживание", которое пытается проводить Запад, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T03:51:00+03:00
2024-12-27T03:52:00+03:00
россия
китай
москва
игорь моргулов
владимир путин
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. России и Китаю в 2025 году предстоит отвечать "двойным противодействием" на "двойное сдерживание", которое пытается проводить Запад, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов. "На международной арене нашим странам предстоит и дальше отвечать "двойным противодействием" на "двойное сдерживание", которое в отношении России и Китая пытается проводить Запад", - заявил Моргулов. Он отметил, что "предстоящий год для наших стран пройдет под знаком празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне". "В те годы суровых испытаний Россия и Китай понесли наибольшие потери и внесли решающий вклад в разгром немецкого фашизма и японского милитаризма. Москва и Пекин едины в том, что сохранение исторической памяти, недопущение переписывания истории, героизации преступников и забвения их жертв являются общей задачей всего человечества", - добавил дипломат. Посол подчеркнул, что Россия признательна китайским друзьям за бережное отношение к расположенным в КНР многочисленным захоронениям и мемориальным объектам, посвященным советским воинам, павшим в борьбе за свободу и независимость Китая. К одному из таких памятников, расположенному в самом центре Харбина, в мае этого года возложил цветы президент России Владимир Путин. "Как сказал Владимир Путин на прямой линии, посвященной итогам уходящего года, "Мы были вместе тогда (в годы Второй мировой), мы вместе и сейчас", - отметил Моргулов.
https://ria.ru/20240612/zapad-1952350536.html
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россия, китай, москва, игорь моргулов, владимир путин
Россия, Китай, Москва, Игорь Моргулов, Владимир Путин
Россия и КНР ответят на сдерживание двойным противодействием, заявил посол

Посол Моргулов: России и Китаю предстоит отвечать на двойное сдерживание

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. России и Китаю в 2025 году предстоит отвечать "двойным противодействием" на "двойное сдерживание", которое пытается проводить Запад, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов.
"На международной арене нашим странам предстоит и дальше отвечать "двойным противодействием" на "двойное сдерживание", которое в отношении России и Китая пытается проводить Запад", - заявил Моргулов.
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Запад хочет сохранить ускользающее доминирование, заявил российский посол
12 июня, 12:49
Он отметил, что "предстоящий год для наших стран пройдет под знаком празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне".
«
"В те годы суровых испытаний Россия и Китай понесли наибольшие потери и внесли решающий вклад в разгром немецкого фашизма и японского милитаризма. Москва и Пекин едины в том, что сохранение исторической памяти, недопущение переписывания истории, героизации преступников и забвения их жертв являются общей задачей всего человечества", - добавил дипломат.
Посол подчеркнул, что Россия признательна китайским друзьям за бережное отношение к расположенным в КНР многочисленным захоронениям и мемориальным объектам, посвященным советским воинам, павшим в борьбе за свободу и независимость Китая. К одному из таких памятников, расположенному в самом центре Харбина, в мае этого года возложил цветы президент России Владимир Путин.
"Как сказал Владимир Путин на прямой линии, посвященной итогам уходящего года, "Мы были вместе тогда (в годы Второй мировой), мы вместе и сейчас", - отметил Моргулов.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Оппоненты обеспокоены объединением усилий России и Китая, заявил Моргулов
12 июня, 13:02
 
РоссияКитайМоскваИгорь МоргуловВладимир Путин
 
 
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