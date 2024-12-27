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Китай ввел санкции против американских предприятий из-за оружия для Тайваня - РИА Новости, 27.12.2024
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10:47 27.12.2024 (обновлено: 11:00 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/kitaj-1991618583.html
Китай ввел санкции против американских предприятий из-за оружия для Тайваня
Китай ввел санкции против американских предприятий из-за оружия для Тайваня - РИА Новости, 27.12.2024
Китай ввел санкции против американских предприятий из-за оружия для Тайваня
Китай ввел санкции против семи военно-промышленных предприятий США из-за продажи вооружений Тайваню, заявил в пятницу МИД КНР. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T10:47:00+03:00
2024-12-27T11:00:00+03:00
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Китай ввел санкции против семи военно-промышленных предприятий США из-за продажи вооружений Тайваню, заявил в пятницу МИД КНР.Внешнеполитическое ведомство Китая указало, что США недавно вновь объявили о предоставлении большого объема военной помощи и продаже вооружений Тайваню."Это грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", - заявили в МИД КНР.В ответ на действия США Китай принял решение ввести против семи американских военно-промышленных предприятий."В соответствии с положениями статей 3, 4, 5, 6, 9 и 15 "Закона КНР о противодействии иностранным санкциям", Китай принял решение ввести контрмеры в отношении компаний Insitu, Hudson Technologies, Saronic Technologies, Raytheon Canada, Raytheon Australia, Aerkomm, Oceaneering International и их топ-менеджеров", - говорится в заявлении на сайте МИД.Уточняется, что движимое и недвижимое имущество попавших под санкции компаний и лиц, а также другие виды активов, находящиеся на территории Китая, будут заморожены. Организациям и физическим лицам на территории Китая запрещается проводить с ними какие-либо сделки, сотрудничество и иные виды деятельности.Санкции вступили в силу 27 декабря 2024 года.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20241227/kitay-1991452203.html
https://ria.ru/20241104/kitay-1981758338.html
https://ria.ru/20241015/tayvan-1978011529.html
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в мире, китай, сша, тайвань
В мире, Китай, США, Тайвань
Китай ввел санкции против американских предприятий из-за оружия для Тайваня

Китай ввел санкции против семи предприятий ВПК США из-за продажи оружия Тайваню

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Китай ввел санкции против семи военно-промышленных предприятий США из-за продажи вооружений Тайваню, заявил в пятницу МИД КНР.
Внешнеполитическое ведомство Китая указало, что США недавно вновь объявили о предоставлении большого объема военной помощи и продаже вооружений Тайваню.
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"Это грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", - заявили в МИД КНР.
В ответ на действия США Китай принял решение ввести против семи американских военно-промышленных предприятий.
"В соответствии с положениями статей 3, 4, 5, 6, 9 и 15 "Закона КНР о противодействии иностранным санкциям", Китай принял решение ввести контрмеры в отношении компаний Insitu, Hudson Technologies, Saronic Technologies, Raytheon Canada, Raytheon Australia, Aerkomm, Oceaneering International и их топ-менеджеров", - говорится в заявлении на сайте МИД.
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Уточняется, что движимое и недвижимое имущество попавших под санкции компаний и лиц, а также другие виды активов, находящиеся на территории Китая, будут заморожены. Организациям и физическим лицам на территории Китая запрещается проводить с ними какие-либо сделки, сотрудничество и иные виды деятельности.
Санкции вступили в силу 27 декабря 2024 года.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
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Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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