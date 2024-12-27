https://ria.ru/20241227/kitaj-1991618583.html

Китай ввел санкции против американских предприятий из-за оружия для Тайваня

Китай ввел санкции против американских предприятий из-за оружия для Тайваня - РИА Новости, 27.12.2024

Китай ввел санкции против американских предприятий из-за оружия для Тайваня

Китай ввел санкции против семи военно-промышленных предприятий США из-за продажи вооружений Тайваню, заявил в пятницу МИД КНР. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T10:47:00+03:00

2024-12-27T10:47:00+03:00

2024-12-27T11:00:00+03:00

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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Китай ввел санкции против семи военно-промышленных предприятий США из-за продажи вооружений Тайваню, заявил в пятницу МИД КНР.Внешнеполитическое ведомство Китая указало, что США недавно вновь объявили о предоставлении большого объема военной помощи и продаже вооружений Тайваню."Это грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", - заявили в МИД КНР.В ответ на действия США Китай принял решение ввести против семи американских военно-промышленных предприятий."В соответствии с положениями статей 3, 4, 5, 6, 9 и 15 "Закона КНР о противодействии иностранным санкциям", Китай принял решение ввести контрмеры в отношении компаний Insitu, Hudson Technologies, Saronic Technologies, Raytheon Canada, Raytheon Australia, Aerkomm, Oceaneering International и их топ-менеджеров", - говорится в заявлении на сайте МИД.Уточняется, что движимое и недвижимое имущество попавших под санкции компаний и лиц, а также другие виды активов, находящиеся на территории Китая, будут заморожены. Организациям и физическим лицам на территории Китая запрещается проводить с ними какие-либо сделки, сотрудничество и иные виды деятельности.Санкции вступили в силу 27 декабря 2024 года.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20241227/kitay-1991452203.html

https://ria.ru/20241104/kitay-1981758338.html

https://ria.ru/20241015/tayvan-1978011529.html

https://ria.ru/20241007/kitay-1976633600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, сша, тайвань