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Группа Газпромбанка приобрела 12,5% группы "Моторика" - РИА Новости, 27.12.2024
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19:46 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/kiberprotezy-1991754102.html
Группа Газпромбанка приобрела 12,5% группы "Моторика"
Группа Газпромбанка приобрела 12,5% группы "Моторика" - РИА Новости, 27.12.2024
Группа Газпромбанка приобрела 12,5% группы "Моторика"
Дочерняя компания группы Газпромбанка приобрела 12,5% МК ООО "Хомо Ауктус" (владеет 100% Группы "Моторика") - разработчика и производителя функциональных... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T19:46:00+03:00
2024-12-27T19:46:00+03:00
россия
газпромбанк
экономика
технологии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дочерняя компания группы Газпромбанка приобрела 12,5% МК ООО "Хомо Ауктус" (владеет 100% Группы "Моторика") - разработчика и производителя функциональных киберпротезов, сообщает банк.Как отметил исполнительный вице-президент Газпромбанка Павел Салугин, банк инвестирует в проекты, направленные инноваций и в связи с этим было принято решение войти в капитал разработчика ассистивных технологий."Компания активно развивается и предлагает инновационные, высокотехнологичные решения в области медицинской кибернетики. Этот шаг соответствует нашей инвестиционной стратегии, направленной на развитие технологических лидеров в ряде отраслей. Мы рассчитываем внести наш вклад в реализацию проектов по развитию линейки современных нейромедицинских устройств, а также содействовать подготовке к выходу компании на биржу", - приводятся в сообщении слова Салугина.Группа "Моторика" — разработчик и производитель функциональных киберпротезов верхних и нижних конечностей. Компания развивает направление нейроимплантов для лечения заболеваний нервной системы. В конце декабря Группа "Моторика" приобрела контрольный пакет в ООО "Завод специального оборудования", одном из ведущих производителей инвалидных колясок в России. По данным аналитического агентства Smart Ranking, Группа "Моторика" вошла в топ-3 по размеру и темпам роста выручки на российском медтех-рынке.По мнению генерального директора Группы "Моторика" Андрея Давидюка, сотрудничество с новым инвестором, материнской компанией которого является один из крупнейших российских банков, открывает для Группы новые перспективы и показывает заинтересованность крупных инвесторов в рынке ассистивных технологий, который динамично развивается последние 10 лет. "Вхождение такого крупного игрока позволит усилить нашу привлекательность перед будущим IPO и улучшить взаимодействие с инвестиционным сообществом", - цитируется в сообщении комментарий Давидюка.
https://ria.ru/20241217/magistral-1989681947.html
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россия, газпромбанк, экономика, технологии
Россия, Газпромбанк, Экономика, Технологии
Группа Газпромбанка приобрела 12,5% группы "Моторика"

Компания группы Газпромбанка купила долю в разработчике киберпротезов

© Фото : пресс-служба ГазпромбанкаЛоготип Газпромбанка
Логотип Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Логотип Газпромбанка. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дочерняя компания группы Газпромбанка приобрела 12,5% МК ООО "Хомо Ауктус" (владеет 100% Группы "Моторика") - разработчика и производителя функциональных киберпротезов, сообщает банк.
Как отметил исполнительный вице-президент Газпромбанка Павел Салугин, банк инвестирует в проекты, направленные инноваций и в связи с этим было принято решение войти в капитал разработчика ассистивных технологий.
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"Компания активно развивается и предлагает инновационные, высокотехнологичные решения в области медицинской кибернетики. Этот шаг соответствует нашей инвестиционной стратегии, направленной на развитие технологических лидеров в ряде отраслей. Мы рассчитываем внести наш вклад в реализацию проектов по развитию линейки современных нейромедицинских устройств, а также содействовать подготовке к выходу компании на биржу", - приводятся в сообщении слова Салугина.
Группа "Моторика" — разработчик и производитель функциональных киберпротезов верхних и нижних конечностей. Компания развивает направление нейроимплантов для лечения заболеваний нервной системы. В конце декабря Группа "Моторика" приобрела контрольный пакет в ООО "Завод специального оборудования", одном из ведущих производителей инвалидных колясок в России. По данным аналитического агентства Smart Ranking, Группа "Моторика" вошла в топ-3 по размеру и темпам роста выручки на российском медтех-рынке.
По мнению генерального директора Группы "Моторика" Андрея Давидюка, сотрудничество с новым инвестором, материнской компанией которого является один из крупнейших российских банков, открывает для Группы новые перспективы и показывает заинтересованность крупных инвесторов в рынке ассистивных технологий, который динамично развивается последние 10 лет. "Вхождение такого крупного игрока позволит усилить нашу привлекательность перед будущим IPO и улучшить взаимодействие с инвестиционным сообществом", - цитируется в сообщении комментарий Давидюка.
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