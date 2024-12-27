https://ria.ru/20241227/khusity-1991625786.html

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту в Тель-Авиве

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту в Тель-Авиве - РИА Новости, 27.12.2024

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту в Тель-Авиве

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило в Telegram-канале, что нанесло ракетный удар по тель-авивскому аэропорту... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T11:28:00+03:00

2024-12-27T11:28:00+03:00

2024-12-27T14:57:00+03:00

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ДОХА, 27 дек — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило в Telegram-канале, что нанесло ракетный удар по тель-авивскому аэропорту Бен-Гурион в ответ на израильские бомбежки международного аэропорта в Сане и провинции Ходейда."Мы осуществили атаку на аэропорт Бен-Гурион с использованием баллистической гиперзвуковой ракеты "Палестина-2", — говорится в публикации.Представитель Вооруженных сил Йемена подчеркнул, что атаки Израиля на гражданские объекты в Сане и Ходейде усилят решимость йеменского народа поддержать палестинцев, и заверил, что хуситы смогут расширить базу целей в Палестине, включив в нее наиболее важные израильские объекты.Кроме того, хуситы заявили, что нанесли еще удар с применением беспилотников — по "жизненно важной цели" в Тель-Авиве. Они утверждают, что цель была успешно поражена.Накануне израильские истребители нанесли удары по аэропорту Саны, электростанциям в Сане и Ходейде, портам на западе Йемена, в результате чего, по последним данным, погибли шесть человек, 40 получили ранения.В последние недели напряженность конфликта между хуситами и Израилем серьезно возросла. Хуситы начали почти в ежедневном режиме атаковать территорию еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Израиль, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.

https://ria.ru/20241227/netanjahu-1991573504.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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в мире, йемен, тель-авив, сана, ходейда (город), ансар алла