Эксперт прокомментировал действия Израиля в Ливане
Политолог Эзеддин: Израиль провоцирует Хезболлу на возобновление боевых действий
Боец армии Израиля. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 27 дек - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израильская армия регулярными нарушениями режима прекращения огня и продвижением вглубь территории Ливана провоцирует движение "Хезболлах" на возобновление полномасштабных боевых действий после истечения срока соглашения о прекращении огня в конце января, заявил РИА Новости ливанских политолог и писатель Али Эзеддин.
Израильские танки в четверг продвинулись в южном Ливане более чем на 10 километров от границы, дойдя до района Вади Худжейр, где с применением спецтехники военные начали возведение фортификационных сооружений. Командование Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) выразило обеспокоенность враждебными действиями Израиля на территории Ливана, а премьер во временном правительстве страны Наджиб Микати заявил, что ливанские власти делают все возможное, чтобы международное сообщество и США в частности оказали давление на Израиля для прекращения нарушений.
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""Хезболлах" ответит на нападения Израиля после окончания 60-дневного срока соглашения. За это время движение восстановит свои боевые порядки и мобилизует силы", - считает Эзеддин.
По мнению эксперта, командование шиитского сопротивления терпеливо дает возможность Израилю вернуться в рамки соглашения о прекращении огня, но если атаки против Ливана будут продолжаться, то у "Хезболлах" не останется выбора, кроме как нанести ответные удары.
Эзеддин обратил внимание, что все нарушения со стороны Израиля происходят на глазах у миротворцев ООН и ливанской армии без каких либо ответных действий. "Это происходит в связи с отсутствием политического решения в том числе со стороны США, что в очередной раз подтверждает необходимость присутствия сопротивления", - полагает он.
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"Израиль пытается связать вывод своих войск с занятых ливанских территорий и разрешение жителям вернуться в свои дома с полным выводом сил "Хезболлах" из южного Ливана", - пояснил Эзеддин.
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.