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На Ставрополье открылась ферма с капибарами - РИА Новости, 27.12.2024
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Хорошие новости
 
16:15 27.12.2024 (обновлено: 16:41 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/kapibary-1991709421.html
На Ставрополье открылась ферма с капибарами
На Ставрополье открылась ферма с капибарами - РИА Новости, 27.12.2024
На Ставрополье открылась ферма с капибарами
Единственная на Северном Кавказе ферма с капибарами открылась в Шпаковском округе Ставрополья, рассказали в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:15:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 27 дек — РИА Новости. Единственная на Северном Кавказе ферма с капибарами открылась в Шпаковском округе Ставрополья, рассказали в пресс-службе главы региона. "Первыми посетителями фермы стали дети, чьи родители исполняют свой воинский долг в зоне СВО", — говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что фермерские хозяйства края все чаще привлекают отдыхающих необычными предложениями, организуя работу ферм с буйволами, верблюдами и альпаками.
https://ria.ru/20240830/kapibara-1969472971.html
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северный кавказ, ставропольский край, общество
Хорошие новости, Северный Кавказ, Ставропольский край, Общество
На Ставрополье открылась ферма с капибарами

На Ставрополье открылась единственная на Северном Кавказе ферма с капибарами

© Фото : Владимир Владимиров/TelegramФерма с капибарами в Шпаковском округе Ставрополья
Ферма с капибарами в Шпаковском округе Ставрополья - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Владимир Владимиров/Telegram
Ферма с капибарами в Шпаковском округе Ставрополья
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ПЯТИГОРСК, 27 дек — РИА Новости. Единственная на Северном Кавказе ферма с капибарами открылась в Шпаковском округе Ставрополья, рассказали в пресс-службе главы региона.
"Первыми посетителями фермы стали дети, чьи родители исполняют свой воинский долг в зоне СВО", — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что фермерские хозяйства края все чаще привлекают отдыхающих необычными предложениями, организуя работу ферм с буйволами, верблюдами и альпаками.
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