https://ria.ru/20241227/kapibary-1991709421.html

На Ставрополье открылась ферма с капибарами

На Ставрополье открылась ферма с капибарами - РИА Новости, 27.12.2024

На Ставрополье открылась ферма с капибарами

Единственная на Северном Кавказе ферма с капибарами открылась в Шпаковском округе Ставрополья, рассказали в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:15:00+03:00

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ПЯТИГОРСК, 27 дек — РИА Новости. Единственная на Северном Кавказе ферма с капибарами открылась в Шпаковском округе Ставрополья, рассказали в пресс-службе главы региона. "Первыми посетителями фермы стали дети, чьи родители исполняют свой воинский долг в зоне СВО", — говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что фермерские хозяйства края все чаще привлекают отдыхающих необычными предложениями, организуя работу ферм с буйволами, верблюдами и альпаками.

https://ria.ru/20240830/kapibara-1969472971.html

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Ольга Фомченкова

северный кавказ, ставропольский край, общество