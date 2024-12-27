https://ria.ru/20241227/kapibary-1991709421.html
На Ставрополье открылась ферма с капибарами
На Ставрополье открылась ферма с капибарами - РИА Новости, 27.12.2024
На Ставрополье открылась ферма с капибарами
Единственная на Северном Кавказе ферма с капибарами открылась в Шпаковском округе Ставрополья, рассказали в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:15:00+03:00
2024-12-27T16:15:00+03:00
2024-12-27T16:41:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 27 дек — РИА Новости. Единственная на Северном Кавказе ферма с капибарами открылась в Шпаковском округе Ставрополья, рассказали в пресс-службе главы региона. "Первыми посетителями фермы стали дети, чьи родители исполняют свой воинский долг в зоне СВО", — говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что фермерские хозяйства края все чаще привлекают отдыхающих необычными предложениями, организуя работу ферм с буйволами, верблюдами и альпаками.
https://ria.ru/20240830/kapibara-1969472971.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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северный кавказ, ставропольский край, общество
Хорошие новости, Северный Кавказ, Ставропольский край, Общество
На Ставрополье открылась ферма с капибарами
На Ставрополье открылась единственная на Северном Кавказе ферма с капибарами