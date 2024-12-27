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В России отзовут около 20 тысяч автомобилей Kaiyi - РИА Новости, 27.12.2024
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17:11 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/kaiyi-1991727626.html
В России отзовут около 20 тысяч автомобилей Kaiyi
В России отзовут около 20 тысяч автомобилей Kaiyi - РИА Новости, 27.12.2024
В России отзовут около 20 тысяч автомобилей Kaiyi
ООО "КАИ Рус", официальный представитель Kaiyi в России, отзовет около 20 тысяч автомобилей из-за отсутствия в них блока управления системой оповещения... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:11:00+03:00
2024-12-27T17:11:00+03:00
авто
россия
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китай
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ООО "КАИ Рус", официальный представитель Kaiyi в России, отзовет около 20 тысяч автомобилей из-за отсутствия в них блока управления системой оповещения экстренных служб, сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежат 1405 автомобилей Kaiyi X7, 4799 автомобилей Kaiyi X3, 13548 автомобилей Kaiyi E5, реализованных в период с 2023 по 2024 годы... Причина отзыва транспортных средств: отсутствие в автомобилях блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб", - говорится в сообщении. В Росстандарте уточнили, что на всех транспортных средствах будет проведена плановая установка этого блока. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев машин. Владельцев автомобилей, которые попадают под отзыв, проинформируют по телефону или по почте. ООО "КАИ Рус" сообщит о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. "Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем", - добавили в ведомстве.
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авто, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), китай
Авто, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Китай
В России отзовут около 20 тысяч автомобилей Kaiyi

Kaiyi отзовет в РФ 20 тыс машин для установки блока оповещения экстренных служб

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобили в дилерском центре Kaiyi во Внуково
Автомобили в дилерском центре Kaiyi во Внуково - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Автомобили в дилерском центре Kaiyi во Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ООО "КАИ Рус", официальный представитель Kaiyi в России, отзовет около 20 тысяч автомобилей из-за отсутствия в них блока управления системой оповещения экстренных служб, сообщил Росстандарт.
"Отзыву подлежат 1405 автомобилей Kaiyi X7, 4799 автомобилей Kaiyi X3, 13548 автомобилей Kaiyi E5, реализованных в период с 2023 по 2024 годы... Причина отзыва транспортных средств: отсутствие в автомобилях блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб", - говорится в сообщении.
В Росстандарте уточнили, что на всех транспортных средствах будет проведена плановая установка этого блока. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев машин.
Владельцев автомобилей, которые попадают под отзыв, проинформируют по телефону или по почте. ООО "КАИ Рус" сообщит о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр.
"Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем", - добавили в ведомстве.
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АвтоРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Китай
 
 
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