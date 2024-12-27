https://ria.ru/20241227/kaiyi-1991727626.html
В России отзовут около 20 тысяч автомобилей Kaiyi
В России отзовут около 20 тысяч автомобилей Kaiyi - РИА Новости, 27.12.2024
В России отзовут около 20 тысяч автомобилей Kaiyi
ООО "КАИ Рус", официальный представитель Kaiyi в России, отзовет около 20 тысяч автомобилей из-за отсутствия в них блока управления системой оповещения... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:11:00+03:00
2024-12-27T17:11:00+03:00
2024-12-27T17:11:00+03:00
авто
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
китай
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ООО "КАИ Рус", официальный представитель Kaiyi в России, отзовет около 20 тысяч автомобилей из-за отсутствия в них блока управления системой оповещения экстренных служб, сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежат 1405 автомобилей Kaiyi X7, 4799 автомобилей Kaiyi X3, 13548 автомобилей Kaiyi E5, реализованных в период с 2023 по 2024 годы... Причина отзыва транспортных средств: отсутствие в автомобилях блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб", - говорится в сообщении. В Росстандарте уточнили, что на всех транспортных средствах будет проведена плановая установка этого блока. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев машин. Владельцев автомобилей, которые попадают под отзыв, проинформируют по телефону или по почте. ООО "КАИ Рус" сообщит о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. "Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240809/avtomobili-1965263524.html
россия
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), китай
Авто, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Китай
В России отзовут около 20 тысяч автомобилей Kaiyi
Kaiyi отзовет в РФ 20 тыс машин для установки блока оповещения экстренных служб
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
ООО "КАИ Рус", официальный представитель Kaiyi в России, отзовет около 20 тысяч автомобилей из-за отсутствия в них блока управления системой оповещения экстренных служб, сообщил Росстандарт
.
"Отзыву подлежат 1405 автомобилей Kaiyi X7, 4799 автомобилей Kaiyi X3, 13548 автомобилей Kaiyi E5, реализованных в период с 2023 по 2024 годы... Причина отзыва транспортных средств: отсутствие в автомобилях блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб", - говорится в сообщении.
В Росстандарте уточнили, что на всех транспортных средствах будет проведена плановая установка этого блока. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев машин.
Владельцев автомобилей, которые попадают под отзыв, проинформируют по телефону или по почте. ООО "КАИ Рус" сообщит о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр.
"Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем", - добавили в ведомстве.